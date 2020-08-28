McGregor留言紀念世紀之戰三周年　曾表示重賽將能擊敗Mayweather

三年前的8月26日，時任UFC輕量級冠軍Conor McGregor首次在拳擊職業賽事中出戰，迎擊不敗拳王Floyd Mayweather Jr.。這場比賽備受矚目，最終McGregor在第十回合以TKO落敗。在這場世紀之戰步入三周年時，Conor McGregor就舊事重提，表示當日是他主導了比賽。

Floyd Mayweather Jr.與Conor McGregor。圖片來源：Getty Images

當日一戰，雖然McGregor在早段有點甜頭，但之後被Mayweather控制了整場比賽的節奏，並在10個回合TKO了McGregor。憑著這一戰，Mayweather 在職業拳擊中50戰全勝，並以不敗之身宣布退休。不過McGregor雖然落敗，但據說McGregor在這場拳賽中也賺取了近1.3億美元的拳酬。

對於這場對決，外界普遍認為McGregor的拳擊技術跟Mayweather處於完全不同的水平，明顯是Mayweather「放水」才能夠打到第十回合。但Conor McGregor就一直都不認同這個說法，更在這一場世紀之戰步入三周年時，在Instagram上留言表示當日是他擔當「主導」，讓Mayweather打出了一場精彩的比賽。

3年前的今天，我在Floyd最後的一場拳賽中擔當了主導。當你在享受努力下的成果時，時間真的過得真快。拳擊冠軍，恭喜你退休。 Conor McGregor

自從三年前的一戰後，McGregor對賽果一直「耿耿於懷」，認為自己當日有能力擊敗Mayweather，經常希望能來場重賽。McGregor曾在訪問中表示自己與Mayweather再戰的話一定能夠獲勝，並指Mayweather當年口頭承諾會再來一場MMA綜合格鬥賽，但最後反口。

我知道我能擊敗Floyd，如果我們再打一次的話，我會擊敗Floyd。本來的設計是我先與他打一場拳擊賽，然後我們再進行一場綜合格鬥賽。這是當時的說法。他自己也這樣說過，雖然沒有白字黑字寫下來，但我們有口頭協議。很明顯現在這不會發生。我也不會逼他這樣做。但是我想和他再打一次拳擊。我認為這會是一場很好的重賽。 Conor McGregor

雖然現在McGregor已再次宣布退休，但與Mayweather重賽計劃似乎還未消失，而McGregor時不時也在社交媒體上發放神秘留言暗示自己將會復出。除了McGergorz之外，Mayweather近日也宣布自己在年底將會「復出」，更到日本與RIZIN商談新合作云云。Mayweather說完這番話後，UFC主席Dana White也不甘後人，表示UFC與Mayweather還有合作協議，在不久將來將會再次合作。不過Dana White同時強調McGregor已經退休，在2020年不會再與Mayweather比賽。

【資料圖片】

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