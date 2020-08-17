Conor McGregor退役後拓展新領域　為兒時效力足球隊建訓練設施

雖然早前Conor McGregor再次發出神秘訊息讓人猜想他打算復出，而Dana White在強調McGregor依然在退休中的同時，卻又語帶雙關地說McGregor在2019年前都不會再比賽，讓人猜想是否在暗示2020年McGregor就會復出。不過無論之後是否會再次出賽，Conor McGregor近日似乎也爲了足球而忙得不可開交。除了之前協助友人的酒吧組織業餘球隊外以及「挑戰」皇家馬德里隊長拉莫斯（Sergio Ramos）外，他最近更出錢贊助自己兒時曾效力的兒童足球隊。

Conor McGregor。圖片來源：Getty Images

曾是愛爾蘭業餘足球的Conor McGregor在六月時與都柏林的Black Forge Inn酒吧宣布組織業餘球隊，除了出錢為隊添置新裝備，更兼任足球隊的客席教練。

Black Forge Inn酒吧兼球隊的老闆Liam Flynn就表示該區長大的McGregor對球隊充滿熱情，並且很多事情都親自動手處理，望讓Black Forge FC的隊員能夠發揮出最佳的實力，成為一隊出色的球隊。

他為球隊提供了資金，也為他們提供所有裝備，包括球鞋以及很多東西。多到你難以想像。他對球隊充滿熱情，一直旁邊在指導他們，提供有關運動員心態和如何成為勝利者的指導。他會在一些賽事中出席，坐在球場旁邊，對球隊很重要。 Liam Flynn

Liam Flynn也對Conor McGregor平易近人的性格非常讚賞。

他是一個了不起而且非常慷慨的人，他做的事情令人難以置信。 他對這個社區有這麼大的興趣實在讓人驚喜。當你不視他為一位名人時，他其實只是一個非常貼心的好人。 Liam Flynn

McGregor早前也曾在社交媒體上發放自己射球的影片，與皇家馬德里足隊長拉莫斯在社交媒體上「交流」。

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Lourdes Celtic兒童足球隊

而除了協助酒吧成立業餘球隊外，Conor McGregor以自己公司McGregor Sports and Entertainment的名義向自己兒時曾經效力的Lourdes Celtic兒童足球隊進行了一個大型的贊助，協助球隊長遠的發展。

雖然贊助的金額沒有公開，但他的贊助讓球隊能夠擁有建造了新的室內和室外的訓練設施，也為Lourdes Celtic球隊訂造了兩款新的球衣。

球隊經理Alan Byrne非常感謝McGregor的幫助，更打趣地表示McGregor的步法就是在球隊中練成。

他的拳擊技術是他自己訓練出來，但我們可以說他的步法絕對是我們的功勞。 Alan Byrne

教練也表示很高興Conor還記得這隊球隊。

Conor是一個有體面的普通人，他特意回來這個他曾經效力的球隊。他依然記得自己在這裡成長，而他願意用一點自己的時間回來這裡。這不單只是一個投資項目；他把自己的時間和精神，以及自己的感情都投入到這個地方，這是一件非常讓人高興的事。你會看到這次投資的效果。你可能不會聽到太多有關球隊的消息，但在多年之後你會見到成績，這些孩子將會擁有在一流設施和一流教練的指導下成長，而球隊將會不斷進步。 Alan Byrne

McGregor更在社交媒體上發放自己小時候在球隊時的照片，並表示：

我很榮幸能夠為這個地方進行貢獻，我的一切就是在這裡開始！ 家人經常說我小時候會把球往牆上踢，然後把自己想像成在一個大型體育館裡進球後，在成千上萬的球迷的注視下奔跑慶祝。當時的地方就是在這裡！

這裏充滿了夢想！ 當時我還不知道，但這是我就是我開始追逐夢想的早期階段。之後我以堅定不移的努力作為後盾，最後夢想成真！要勇往直前，無人能阻，一個人需要兩樣東西！就是夢想，以及努力直至達到目標！

雖然到最後我選擇了一項不同的運動，但一切都從這裡開始！ 大力踢向一件物件然後開始奔跑慶祝。這是個最好的足球隊！

今次是Lourdes Celtic足球隊重生的開始！ 我還將把我對如何應付賽前準備的知識帶到球隊。 第一課- 如果你對這個運動是認真的話。 只有一周兩節訓練，然後在周末進行一場比賽是不夠的。先記着這一點，我們之後會在討論這個。但無論如何，今次是件大事！ 迫不及待想要我的兒子Conor Jnr. 和我的女兒Croía身穿Lourdes黃色和綠色球衣！ Conor McGregor

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