Conor McGregor退役後拓展新領域　為兒時效力足球隊建訓練設施

雖然早前Conor McGregor再次發出神秘訊息讓人猜想他打算復出，而Dana White在強調McGregor依然在退休中的同時，卻又語帶雙關地說McGregor在2019年前都不會再比賽，讓人猜想是否在暗示2020年McGregor就會復出。不過無論之後是否會再次出賽，Conor McGregor近日似乎也爲了足球而忙得不可開交。除了之前協助友人的酒吧組織業餘球隊外以及「挑戰」皇家馬德里隊長拉莫斯（Sergio Ramos）外，他最近更出錢贊助自己兒時曾效力的兒童足球隊。
Conor McGregor。圖片來源：Getty Images
曾是愛爾蘭業餘足球的Conor McGregor在六月時與都柏林的Black Forge Inn酒吧宣布組織業餘球隊，除了出錢為隊添置新裝備，更兼任足球隊的客席教練。
Black Forge Inn酒吧兼球隊的老闆Liam Flynn就表示該區長大的McGregor對球隊充滿熱情，並且很多事情都親自動手處理，望讓Black Forge FC的隊員能夠發揮出最佳的實力，成為一隊出色的球隊。
他為球隊提供了資金，也為他們提供所有裝備，包括球鞋以及很多東西。多到你難以想像。他對球隊充滿熱情，一直旁邊在指導他們，提供有關運動員心態和如何成為勝利者的指導。他會在一些賽事中出席，坐在球場旁邊，對球隊很重要。
Liam Flynn也對Conor McGregor平易近人的性格非常讚賞。
他是一個了不起而且非常慷慨的人，他做的事情令人難以置信。 他對這個社區有這麼大的興趣實在讓人驚喜。當你不視他為一位名人時，他其實只是一個非常貼心的好人。
McGregor早前也曾在社交媒體上發放自己射球的影片，與皇家馬德里足隊長拉莫斯在社交媒體上「交流」。
Lourdes Celtic兒童足球隊
而除了協助酒吧成立業餘球隊外，Conor McGregor以自己公司McGregor Sports and Entertainment的名義向自己兒時曾經效力的Lourdes Celtic兒童足球隊進行了一個大型的贊助，協助球隊長遠的發展。
雖然贊助的金額沒有公開，但他的贊助讓球隊能夠擁有建造了新的室內和室外的訓練設施，也為Lourdes Celtic球隊訂造了兩款新的球衣。
球隊經理Alan Byrne非常感謝McGregor的幫助，更打趣地表示McGregor的步法就是在球隊中練成。
他的拳擊技術是他自己訓練出來，但我們可以說他的步法絕對是我們的功勞。
教練也表示很高興Conor還記得這隊球隊。
Conor是一個有體面的普通人，他特意回來這個他曾經效力的球隊。他依然記得自己在這裡成長，而他願意用一點自己的時間回來這裡。這不單只是一個投資項目；他把自己的時間和精神，以及自己的感情都投入到這個地方，這是一件非常讓人高興的事。你會看到這次投資的效果。你可能不會聽到太多有關球隊的消息，但在多年之後你會見到成績，這些孩子將會擁有在一流設施和一流教練的指導下成長，而球隊將會不斷進步。
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I recently renovated my old football clubhouse @lourdescelticfootballclub! This club, and clubhouse, is responsible for so many competent, well trained Irish internationals, it’s actually hard to count them all! A phenomenal junior Irish football club, with its grounds located right inside my old housing estate. We sourced fresh Astro for the indoor as well as the outdoor areas. A complete refurb job on the premise, along with an amazing memorial addition in honour of the two great men who founded this great club, John “Bower” Bradley and Eddie Roche! What this place has done for the community and it’s children since 1957 is unparalleled, and I am honoured to give back to where it all began for me! I’ve often told a story of the days I used to kick a ball against a wall and run off celebrating like I’d just scored in a big stadium, with thousands of fans cheering me on. This was right inside these halls! And just around the corner from my home. I’d waltz around seconds before the training began, bang in 40 goals, and waltz home full of enthusiasm. Full of dreams! I didn’t know it at the time but this was the early stages of my visualisation journey. Dreaming things into reality, backed up with committed, hard work! It is hard to stop someone with these two assets! Dream it. Work for it! Achieve it. It may have been a different sport for me in the end, but it all began right here! Booting something and running off celebrating. What a club! This is the beginning of the rebirth of Lourdes Celtic football club! I will be bringing my knowledge of preparation back to the club also. Lesson number 1 - If you are truly serious about this. Two sessions a week, with one match at the weekends, is not enough. Sit on that we’ll return to it later. Anyways what a buzz! Can’t wait to have my son Conor Jnr. and my daughter Croía in the yellow and green of Lourdes! Fortius quo Fidelius! ❤️ Strength through loyalty! ❤️ #McGregorSportsDevelopment
McGregor更在社交媒體上發放自己小時候在球隊時的照片，並表示：
我很榮幸能夠為這個地方進行貢獻，我的一切就是在這裡開始！ 家人經常說我小時候會把球往牆上踢，然後把自己想像成在一個大型體育館裡進球後，在成千上萬的球迷的注視下奔跑慶祝。當時的地方就是在這裡！
這裏充滿了夢想！ 當時我還不知道，但這是我就是我開始追逐夢想的早期階段。之後我以堅定不移的努力作為後盾，最後夢想成真！要勇往直前，無人能阻，一個人需要兩樣東西！就是夢想，以及努力直至達到目標！
雖然到最後我選擇了一項不同的運動，但一切都從這裡開始！ 大力踢向一件物件然後開始奔跑慶祝。這是個最好的足球隊！
今次是Lourdes Celtic足球隊重生的開始！ 我還將把我對如何應付賽前準備的知識帶到球隊。 第一課- 如果你對這個運動是認真的話。 只有一周兩節訓練，然後在周末進行一場比賽是不夠的。先記着這一點，我們之後會在討論這個。但無論如何，今次是件大事！ 迫不及待想要我的兒子Conor Jnr. 和我的女兒Croía身穿Lourdes黃色和綠色球衣！
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