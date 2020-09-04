【MMA】Dirty Boxing纏鬥拳擊　纏鬥時膝撞外另一近身戰利器

在綜合格鬥中，在近身戰中除了進行摔投外，最常見的打法有泰式箍頸膝撞以及被稱為Dirty Boxing的「纏鬥拳擊」。泰式箍頸膝撞破壞力驚人，為不少打擊系選手所喜愛，而纏鬥拳擊雖然沒有泰式箍頸膝撞那種一擊必殺的威力，但卻因為極具靈活性及能夠持續控制對手而成為必修項目。

纏鬥拳擊最重要的一環，控制對方的頭部。圖片來源：Getty Images

雖然綜合格鬥容許摔投及纏鬥等各類型的招式，但在早期的賽事中，參賽者基本上就只要「站立打擊系」和「地戰降服系」兩個類型。擅長地戰的參賽者會想盡辦法摔倒(或拉倒)對手，然後在地面使用降服技；擅長打擊的對手則會保持距離，以打擊技攻擊對方並防止對方摔倒自己。不論參賽者是那種背景，大家的策略都不外乎這兩個模式。尤其早期擅長打擊技的參賽者都擁有一個概念，就是千萬不要貼緊對手，否則一旦被摔在地上就會很麻煩。

但隨着比賽的發展，大家開始習慣近距離的纏鬥，就算被摔倒，也有信心能在地面戰取得優勢或是成功逃脫。於是擅長打擊技的參賽者開始恢復近戰時的信心，而一些擅長泰式箍頸膝撞的選手也開始發揮這種攻擊應有的破壞力。

泰式箍頸膝撞

標準的泰式箍頸膝撞。圖片來源：Getty Images

泰式箍頸膝撞在泰拳中是標誌性技術之一，也是極具破壞力的招式。在近距離下，攻擊一方會以雙手扣住對手的後腦或後頸位置，把對手的頭往下拉，並用自己的手肘鎖定對手頭和肩膀，讓對方不能隨意移動和反擊。待對手不能反抗後，再向對方的腹部或頭部施以膝撞。

這招式也受到不少泰拳背景的綜合格鬥選手所使用，尤其早年巴西Chute Box團隊的Wanderlei Silva、Anderson Silva和Mauricio "Shogun" Rua等都以這招膝撞讓不少的對手吃盡苦頭。

+ 3 + 3 + 3

不過雖然泰式箍頸膝撞的破壞力驚人，但雙手同時間箍着對手頭部始終讓自己缺乏了一點的靈活性，而且還是有機會因為太接近對手而被對方摔倒在地上。有見及此，很多綜合格鬥選手在使用膝撞前都會利用更容易保持平衡的纏鬥拳擊(Dirty Boxing)去消耗對方後才再使用膝撞作為最後一擊。

纏鬥拳擊教主Randy Couture

Randy Couture。Getty Images

在拳擊賽中，在纏抱後選手對方後再出拳攻擊是被禁止的打擊，而這種小動作就被稱為不君子的「骯髒拳擊」(Dirty Boxing)。但綜合格鬥中，因為這種打法是完全合法，而漸漸地就成為了一種有效的纏鬥拳擊系統。

纏鬥拳擊的好處是，它能有效控制擅長打擊技的對手，讓對方在近身戰下無法發揮拳腳的威力，但同時又能抵消擒抱技選手的摔投，避免了倒地成為地戰。在綜合格鬥歷史中，最早把這個技術演化為一個完整系統的就是出身於古典式摔跤(Greco Roman Wrestling)的前UFC冠軍Randy Couture。

跟可以抓住對手全身任何位置作出摔投的自由式摔跤 (Freestyle Wrestling)不同，古典式摔跤只可以使用手臂以及上半身去纏抱對方的上半身並使之摔倒，並不能利用腿部攻擊或抓着對手臀部以下位置。

古典式摔跤(Greco Roman Wrestling)。圖片來源：Getty Images

本身是古典式摔跤選手的Randy Couture把古典式摔跤中纏頸和抱身等纏鬥方式混合打擊技，把對方壓倒籠邊不能躲避的同時，靈活運用控制和打擊把對手慢慢推向困境。

*延伸閱讀：摔跤？摔角？角力？

如何掌握MMA中的纏鬥拳擊

MMA中常見的纏鬥。圖片來源：Getty Images

如上述，纏鬥拳擊的好處是能夠在近距的站立姿態下慢慢蠶食對手，既不怕對拳腳比自己厲害，也不怕在地面戰不及對手，永遠保持在纏鬥但不倒地的局面。當然，纏抱是摔投的好機會，但像泰式箍頸膝撞一樣，一開始就想摔倒對手並非易事，在此之前，纏鬥拳擊就是一個消耗對手的好選擇。

簡單來說，在接近對手後，纏鬥拳擊的變化不外乎以單手纏頸的Single Collar Tie及單手抱身的Single Underhook兩種方法控制對方，然後同時間短拳攻擊對方，並把這個過程不斷重複。

當然，要進入這個狀態就先要突破對手攻擊的火線，不能貿然進入對手的打擊範圍。以Randy Couture為例，他最常用的其中一個進入方式就是在搏拳時把自己打出去的前手不回收，直接架在對方的後頸，順勢成為第一個Single Collar Tie。

一旦控制了對方的後頸就將自己拉近貼近對方的位置，然後以勾拳由側打擊，當對手防守的時候就轉換成短的上勾拳。對手一般也會以自己的Single Collar Tie反擊，這個時候Randy Couture就會轉換成Single Underhook，把自己自己本來在打擊的右手從對方的腋窩穿過，然後扣在對方的肩膀上。這時候原本扣住對方頸部的左手已經放開，並以之來發動攻擊。

纏鬥拳擊的重點就是不斷改變自己的姿勢，避免自己停在同一個位置，而同時不斷破壞對手的平衡。每次當對手取得平衡後，自己就要改變姿勢，再次破壞對手的平衡。此外，在一隻手控制對方的同時，另一隻手也永遠在發動攻擊。可以是短拳或是上勾拳，有時打在頭部，有時卻打往腹部﹔甚至把控制和攻擊的手互換，讓對手永遠都不知道你會在哪裡發動攻擊。

假如對手露出破綻的話，還就可以進行摔投、膝撞、轉身肘擊(Jon Jones愛用)或是像Randy Couture的前隊友Dan Henderson那樣在製造了雙方之間的空間後以後手過肩擺拳重擊對手。詳情可參考：MMA｜曾讓不少強者鎩羽而歸 Dan Henderson無堅不摧的「H-Bomb」

而假如對手在連環勾拳下還是不露出破綻，攻擊一方也可以選擇用短距離的肘擊或是肩撞去打開距離。肩撞的使用方法可參考：【MMA】McGregor 肩撞並非新技術 多個用途或成未來新寵

危機中的救命索

對不少MMA觀眾來說，一旦比賽進入籠邊纏鬥的情況時，比賽就會變得沈悶。無可否認，纏鬥拳擊並非一擊必殺的技術，就算完全壓制對方也會以慢慢蠶食對手為主，而在對方也有準備的情況下，消耗戰是無可避免。

但纏鬥拳擊除了有效控制對手來作出攻擊外，在受到對手突如其來的痛擊時，纏鬥也可以暫緩對手的追擊，讓自己冷靜下來找回自己的節奏。所以不論是攻擊還是防守，纏鬥拳擊都是綜合格鬥選手現時必須掌握的技巧之一。

想進一步理解纏鬥拳擊的話可參考前UFC輕重量級及重量級冠軍Daniel Cormier的比賽，自Randy Couture之後，Daniel Cormier可以說是近年把纏鬥拳擊使用得最出色的選手之一。

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