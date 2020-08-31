拳擊｜Oscar De La Hoya退役12年後宣布復出　UFC主席以往事奚落

自從前世界拳擊冠軍「金童」Oscar De La Hoya 在2008年與Manny Pacquiao一戰落敗後，De La Hoya這十二年間一直專心推廣拳擊賽事。不過，De La Hoya月中受訪時就表示他正計劃復出，這次的復出不會像是Mike Tyson和Roy Jones Jr.那種表演賽復出，而會是真正的職業賽復出。

Oscar De La Hoya。圖片來源：Getty Images

職業賽戰績39勝6敗30KO的「金童」Oscar De La Hoya 在1992年巴塞羅那奧運會上為美國贏得拳擊金牌後隨即轉戰職業賽，並於職業生涯十六年間在六個不同級別中成為世界冠軍。De La Hoya在2008年負於Manny Pacquiao後，在2009年宣布退役。

De La Hoya自2002年起就成立了Golden Boy Promotions策劃和推廣拳擊賽，而他退役後就更加專心處理賽事安排的業務。對於為何選擇復出，他就表示一來是自己對拳擊太過熱愛，二來就是他不喜歡拳擊界的現況。他認為現時的職業拳手不再努力訓練，但同時卻對酬金有太多的要求。

我很想再次在擂台內比賽，我太喜歡拳擊。拳擊讓我擁有今天所擁有的一切，而我就是很記掛着它。

他們忘記了必須去刻苦訓練，必須努力不懈。所以這對我來說會是一個巨大的優勢，因為我知道何謂刻苦訓練，知道如何聰明地訓練。我亦知道如何在擂台內聰明地比賽。現在這些人只是為了錢而比賽，這就是最大的區別。我將為榮耀而戰，而這些人僅為金錢而戰。結果？榮耀的一方將永遠獲勝。 Oscar De La Hoya

Oscar De La Hoya對Floyd Mayweather Jr. (2007)。圖片來源：Getty Images

UFC主席Dana White發砲嘲諷De La Hoya

對於Oscar De La Hoya宣布復出，一向與他不和的UFC主席Dana White在一個訪問中就以De La Hoya曾吸毒而需要去康復中心去嘲諷他，表示他應該是缺錢才要復出比賽。

因為毒品價值不菲，很昂貴，他需要多賺點錢。 UFC主席Dana White

Oscar De La Hoya與Dana White的恩怨

UFC主席Dana White。圖片來源：Getty Images

Oscar De La Hoya與Dana White的關係原本不錯，但自從2017年Oscar De La Hoya不斷批評UFC有份舉辦的Conor McGregor與Floyd Mayweather Jr.的賽事後，Dana White和De La Hoya兩人就經常針鋒相對。

雖然當時不少人拳擊界人士都不看好時任UFC輕量級冠軍Conor McGregor與Floyd Mayweather Jr.的那場「Money Fight」，但卻很少人像De La Hoya那樣對這場賽事猛烈抨擊。De La Hoya甚至公開呼籲拳迷不應該付費看McGregor與Mayweather這場「像是笑話般的比賽」。

此言論一出，Dana White立即在Twitter上公開點名問De La Hoya貼文時「是否又在吸毒兼喝醉了」，兩人的關係亦在這個時候開始轉差。

讓兩人關係變得更差的是Golden Boy Promotion在2018年宣布舉辦綜合格鬥賽事，更找來Dana White的好友，已退休的前UFC冠軍Chuck Liddell復出再戰UFC時的宿敵Tito Ortiz。除此之外，De La Hoya更抨擊UFC剝削選手，表示他將會讓選手得到公平的對待。

Liddell vs Ortiz 3宣傳海報。圖片來源：Getty Images

結果Dana White再次在各個節目上公開大罵De La Hoya，認為他是個「說謊的笨蛋」，並多次提及De La Hoya曾吸毒的往事，而De La Hoya則反擊指Dana White該集中精神管好自己的事情。

拳擊界毫不理會他(Dana)。 而MMA綜合格鬥選手現在就意識到他們不必冒生命危險去讓Dana獨自變得富有。Golden Boy和我正不斷向前，而且愈來愈強大。Dana應該閉嘴，然後好好想辦法挽救自己的公司。 Oscar De La Hoya

雖然Golden Boy MMA在舉辦了一次之後就因為劣評而沒有再舉辦第二次賽事，但兩人的恩怨已經發展成Golden Boy Promotion與UFC兩公司之間比併的層面。在2019年11月時，Golden Boy更特意安排Canelo vs Kovalev拳擊賽與UFC 244 Jorge Masvidal vs Nate Diaz 於同晚進行，試圖打擊對方的收視。

結果，負責播放Canelo vs Kovalev的DAZN，在比賽前決定押後Canelo Álvarez與Sergey Kovalev的主賽舉辦時間，讓Jorge Masvidal與Nate Diaz一戰完結後才開始比賽。更甚的是，拳賽場地亦決定直播UFC的賽事，讓現場觀眾不用錯過兩邊的比賽。

對於這個結果，Dana White在UFC賽後記者會中就幸災樂禍：

我早就警告了他們。 我告訴了那個笨蛋不要在同晚舉辦賽事。 UFC主席Dana White

以Dana White的為人，他與De La Hoya的恩怨似乎永遠都不會化解（除非二人有很大的金錢合作）。今次不論De La Hoya是否真的復出，相信Dana White都一定不會放過任何奚落De La Hoya的機會。

【資料圖片】

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