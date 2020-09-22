傳Mayweather出戰網紅Logan Paul　對手資格受McGregor教練質疑

近日有傳Floyd Mayweather Jr.將會與出位網絡紅人Logan Paul 進行一場超級表演賽。消息一出，除了傳聞的真偽受到質疑外，不少人也認為這場比賽毫無意義，Conor McGregor教練John Kavanagh更加發文質疑Logan Paul的職業拳手資格。

Floyd Mayweather Jr.。圖片來源：Getty Images

自從Floyd Mayweather Jr.在2018年12月於表演賽輕鬆擊敗日本踢拳擊冠軍那須川天心，並獲得可觀的拳酬後，Mayweather曾多次表示自己樂意以表演賽的方式再次復出。

除了在今年7月時發文指年尾會與RIZIN再就另一場表演賽合作外，Mayweather的「表演賽之旅」在上星期似乎也有新發展。事源美國YouTuber Keemstar在Twitter表示他收到一位「拳擊界內幕人士」的通知，指Mayweather將會在今年年尾與網絡紅人Logan Paul進行一場超級表演賽。之後，拳擊新聞網站The Fighting News的Mike Feinberg也在自己的YouTube中確認這個消息。

Mayweather vs Logan Paul this year!



No joke... that’s boxing insider just told me... pic.twitter.com/uh2UW9Wkdo — KEEM 🍿 (@KEEMSTAR) September 16, 2020

網絡紅人Logan Paul。圖片來源：Getty Images

McGregor教練質疑Logan Pual拳手資格

不過正當大家說得言之鑿鑿，甚至有人表示見過Mayweather簽約的相片時，另一網上媒體TMZ就澄清，表示Mayweather團隊已回應指這場比賽還未達成協議，而Mayweather亦傾向不接受這場比賽。

但雖然如此，當兩人有可能一戰的消息傳出後，搏擊運動界立即傳出強烈反響，認為這場比賽毫無意義。

Conor McGregor的教練John Kavanagh更發文質疑Logan Paul根本沒有出戰Mayweather的資格。

how is logan getting a pro license to fight mayweather? he has no pro combat sports experience? "yes but didnt conor get a boxing license to debut against him??" true, but you're a slow donkey if you think that is in anyway similar to a youtuber getting one for his debut. — Coach Kavanagh (@John_Kavanagh) September 17, 2020

Logan如何能獲得與Mayweather比賽的職業執照？他好像沒有職業級別的搏擊運動經驗吧？有人會說「但Conor那時也是特別去申請拳擊執照？」對，但如果你認為那場比賽跟一個YouTuber首次打拳擊賽一樣，那你就笨得跟驢仔似的。 John Kavanagh

不過，Logan Paul事實上的確擁有職業拳手資格。雖然Logan與另一位YouTuber KSI在2018年的第一場表演賽是以業餘白領賽模式進行，但他們在2019年11月的第二場比賽，卻是由加利福尼亞州體育委員會正式監察的職業賽事。Logan Paul最後以點數落敗，讓他的「職業拳賽」戰績成爲0勝1敗。所以在Kavanagh發文後，Logan也在Twitter上回覆了Kavanagh，叫他「冷靜」，並附上自己的職業拳擊執照副本。不過Logan在之後刪除了回應。

出位行為惹爭議

Logan Paul在2015年開始以YouTuber的身份成為網絡紅人，但卻多次因為出位的行為而惹爭議。當中最受人抨擊的就是在2017年12月到日本被稱為「自殺森林」的青木原森林中拍攝影片。事後Logan Paul雖然道歉並把影片下架，但日本網民都因他在青木原森林和日本其他地方的行為深感不滿，更有網民去信日本當局希望禁止Logan再次入境。

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