拳擊｜Jermell Charlo成154磅三料世界拳王　罕見身體攻擊KO對手

WBC輕中量級冠軍Jermell Charlo和雙胞胎哥哥Jermall Charlo在周六晚(26日)的The Charlos vs. Derevyanchenko and Rosario先後上場比賽。身爲哥哥的Jermall先以點數擊敗Sergiy Derevyanchenko，而弟弟Jermell Charlo就在輕中量級冠軍統一賽中對上Jeison Rosario。Jermell Charlo不但以壓倒性的表現擊敗Jeison Rosario，他最後的KO方式更非常罕見。

Jermell Charlo。圖片來源：Getty Images

身爲154磅WBC輕中量級冠軍的Jermell Charlo（34-1，18 KO）當晚與WBA(Super)及 IBF輕中量級冠軍Jeison Rosario (20-2-1, 14 KO)進行三條冠軍腰帶的統一戰。Charlo在比賽中共擊倒了 Jeison Rosario三次，而在第八回合的第21秒時就以一個罕見KO讓Rosario倒地不起。

+ 5 + 5 + 5

雖然Jermell Charlo是以身體攻擊擊倒Jeison Rosario，但用的並非一般常見的身體勾拳，而是打向下腹的身體刺拳。這拳命中後，Rosario就痛苦倒地，從畫面可以看到Rosario呼吸困難，雙腿僵硬。還好之後Rosario能夠自己離開擂台，讓觀眾不用擔心。

Jeison Rosario一度不能移動。圖片來源：CBS Sports HQ https://bit.ly/3n086Zg

憑着這一拳，Jermell Charlo成功統一WBC、WBA及 IBF的輕中量級，並同時成爲之前懸空的The Ring輕中量級冠軍。

至於雙胞胎哥哥Jermall Charlo (30–0，22KO)則在激戰下以點數擊敗Sergiy Derevyanchenko(13–3，10KO)成功衛冕WBC中量級冠軍。今次是兩兄弟第八次同晚出場，也是兩人首次擔任PPV付費電視的主賽選手。

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