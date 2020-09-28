拳擊｜Pacquiao與McGregor一戰邁進新一步　計劃將收益作慈善用途

Conor McGregor在上周五又於Twitter上表示自己將會在中東與Manny Pacquiao進行一場拳擊賽。不過與之前數次的單方面宣布不一樣，在McGregor今次的貼文後，Pacquiao的團隊分別就賽事進行回應，讓McGregor和Pacquiao一戰成真的可能性大大增加。

Conor McGregor。圖片來源：Getty Images

前UFC冠軍Conor McGregor自從在6月宣布從UFC第三次退休後，就一直反覆暗示會復出參賽，但因爲早前在旅行期間於法國涉嫌性侵而惹上麻煩，讓他的是否能真的復出成疑。不過Conor McGregor在上周五又Twitter發布了一系列的貼文，除了解釋了之前因爲UFC未能替他安排比賽而讓他決定退休外，也表示自己之後將會與Manny Pacquiao在中東舉行進行一場拳擊賽。

Anyway all water under the bridge who gives a fook.

I’m boxing Manny Pacquiao next in the Middle East. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 25, 2020

其實Conor McGregor一直表示希望與Manny Pacquiao一戰，而當McGregor的經理人公司Paradigm Sports Management在今年2月宣布同時擔任Manny Pacquiao的經理人公司後，兩人一戰的機會就明顯大大提升。但雖然如此，在McGregor一直喋喋不休放風的時候，Pacquiao的體能教練Justin Fortune早前就表示Pacquiao不會接戰，認為Pacquiao能在三回合內解決Conor McGregor，雙方對賽只是在浪費時間。

即使在今次McGregor的發文後，Pacquiao團隊Manny Pacquiao Promotions的主席Sean Gibbons也在同日回應指McGregor在發文時大概是喝醉了酒，澄清雖然兩人一戰會是一場很有意義的大比賽，但雙方還只是在討論階段，現在說兩人會對賽是言之過早。

峰回路轉

Manny Pacquiao。圖片來源：Getty Images

不過事情很快就來過急轉彎，Manny Pacquiao的特別助理，同為菲律賓參議員的Jayke Joson就在周六發表回應表示Pacquiao和McGregor的比賽的確正在討論中，而Pacquiao已計劃將這場拳賽的部份受益撥捐給菲律賓的新冠病毒受害者。

為了所有菲律賓的COVID-19受害者，Manny Pacquiao參議員將在明年與UFC超級巨星Conor McGregor進行比賽，我們的律師現時正在落實所有細節，但兩位拳手都已經為這場史詩般的拳擊賽做好準備。 Jayke Joson

至於Paradigm Sports Management的負責人Audie Attar就表示雙方正在就這場比賽進行認真的討論，預計比賽會在12月或1月於中東舉行。

毫無疑問， 假如Manny Pacquiao與Conor McGregor之間的一戰真的能實現的話，除了將會獲得大量拳擊和綜合格鬥拳迷的關注外，更會為雙方帶來可觀的重大利益。

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