【UFC】Conor McGregor公開與Dana White私下對話　被批無恥無品

UFC主席Dana White一直對Conor McGregor諸多忍讓，兩周前更宣布正與McGregor商量2021年的新合作計劃。不過，讓人難以觸摸的McGregor在上周末又再次「掉轉槍頭」，在Twitter發出似乎超越了Dana White 容忍底線的貼文。

讓Dana White頭痛不已的Conor McGregor。圖片來源：Getty Images

事源 McGregor於上周末，在Twitter上公開了今年2月時他與Dana White私下對話屏幕截圖。McGregor表示他曾經要求與Diego Sanchez一戰，但White迅速否決了這個提議。之後McGregor再發文解釋他於本年選擇了幾場比賽，但對UFC遲遲不能替他安排比賽感到厭倦，最終導致他於6月宣布退休。

To Diego Sanchez...

I seen your recent comments about your final bout and I am in!

After you fought Pereira, I had requested for myself and you to compete in Dublin. This was back in February when I was working on opposition for my season, pre covid.

Good luck this weekend! pic.twitter.com/Y0hf6Zr7XF — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 25, 2020

Dana White對於McGregor公開二人對話大感不滿，並在UFC 253的賽後記者會中砲轟McGregor的行為。

這是一些人與人之間的品格守則。有些事情是你不該做的。這是你能做的事情中最無恥的其中一件。 Dana White

UFC主席Dana White。圖片來源：Getty Images

之後Dana White更批評要求與Sanchez一戰完全不邏輯。雖然Sanchez是首屆The Ultimate Fighter的冠軍，2009年與Clay Guida的精彩比賽也被選為UFC名人堂中的經典賽事，但Sanchez在過去的十年中表現平平，並非一位擁有頂尖實力的選手。

當你是世界排名第二或第三的選手，你告訴我你很想比賽，但卻選擇與39歲的Diego Sanchez在洛杉磯打一場壓軸主賽？ Dana White

之後當Dana White被問及Conor McGregor與Manny Pacquiao一戰時，White就表示自己不清楚，並強調Conor McGregor已經自己宣布退休，不要不斷問他有關McGregor的事情。

對於被Dana White批評為無恥，Conor McGregor之後就再發文回應指Dana White是首先説謊的一方。

Code was broke when you lied about me turning down fights mate. I said Justin in May and you went and said I did not want to fight. It’s not about Diego. Diego was a filler to get more fights in.

Also you have been involved in Manny talks the legal letters are there.

Stop lying. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 27, 2020

當你說謊指我拒絕比賽時，所謂的品格守則就已經被破壞。我說想在 5月出戰Justin Gaethje，你就說我不想跟他比賽。這不是Diego的問題。Diego是替補人選，讓我可以多打幾場比賽。而且你有份參與跟Manny Pacquiao比賽的討論，法律文件可以證明。不要再說謊。 Conor McGregor

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