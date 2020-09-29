天才少女福爾摩斯｜艾諾拉「奪命鉸剪腳」　現實比賽又有什麼用？

NETFLIX最新上架《天才少女福爾摩斯》，當中主角艾諾拉有一招「奪命鉸剪腳」似的「Corkscrew」總是做不來。究竟這一招在現實中有什麼用？

艾諾拉的「奪命鉸剪腳」

劇中的主角艾諾拉跟媽媽學習了不同武術，如射箭、刺劍、以及柔術(Jiu - Jitsu)。要留意，劇中為 1884 年的英國，當時的柔術(Jujutsu) 與現時的日本的古流柔術以及巴西柔術都有差別。當時柔道剛從柔術分出來，「開派」不久正在經歷轉變期，因此其時的柔術及柔道跟今天我們所理解的「柔術」及「柔道」都有分別，可以把當時的柔術想成一種綜合的護身術來看。

艾諾拉有一招「Corkscrew」一直做不到，這一招大概就是自己己倒地，但反過來纏著別人的腳以摔倒對方，有點像「奪命鉸剪腳」。有趣的是，這一下動作卻跟現時的巴西柔術動作有點類似。

因為剪接關係，很難看到究竟是怎樣絆倒對方，但仍有細心的網民指這個招式可以分成三個動作，再以剪接把三招組合起來：先以「Imanari roll」 抓住對方，然後轉成像 「 Leg scissor」的姿勢，最後再變成 「Kneebar sweep」。

以下片段的1:51：

「Imanari roll」 、「 Leg scissor」及「Kneebar sweep」

「Imanari roll」是一種由站立或坐姿進入腳鎖的方式。先反手抓著對方的腳根內側，再順勢前滾並旋轉身體，最後以腳纏繞對方的腳再絆倒對方，以下是教學：

「Leg scissor」或「Scissor Takedown」，柔道中叫「蟹挟」(Kani Basami)，中文可直譯做「鉸剪腳」，因為有跳起的動作，所以也會叫Flying Scissor Takedown。這個技術有一定危險性，使用不當可能會令小腿受傷，甚至骨折，亦有可能令受方直接後腦落地，為防止嚴重受傷的情況，現時於柔道及一些寢技比賽都不能使用這一技術。

片段中是Reilly Bodycomb在桑搏比賽中使用Flying Scissor Takedown的情況：

「Kneebar sweep」簡單說就是在對方仍是站立的時候，對其前腳用「Kneebar」(即膝十字固)，因為對方的膝關節會過分拉開/屈曲，那個下壓的力就會使對方向後倒下。

目的不只是摔倒對方

以下有劇透。

這些技術的目的都不只是想摔倒對方，「Imanari roll」想快速進入腳鎖姿勢以便使用Heel Hook；「Leg scissor」雖然是摔技出現，但現時較多使用這技術的是桑搏(Sambo)比賽，因為桑搏比賽可以使用腳鎖技術，所以摔倒後也可以接著使用腳鎖；「Kneebar sweep」本身就已是個降服技。因此，這些「摔技」很多時都是為了使用腳鎖才用。

艾諾拉卻好像沒這打算，並以此作為摔技來用。她最後使用這招擊殺殺手，也是因為地上有硬物才能成功，假如沒有此「劇情殺」，大多也就只是摔倒對方而已，沒有什麼大作用。而且，在對方有刀有槍的時候，出腳鎖也難以脫險吧？

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