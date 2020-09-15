尚格雲頓｜《搏擊之王》開創荷里活泰拳電影先河　經典地獄式訓練

不經不覺，今個星期就是《搏擊之王》(Kickboxer)上映的31周年。這套電影是尚格雲頓（Jean-Claude van Damme）在《拳霸天下》(Bloodsport)之後再次擔任主角的武打動作電影。電影的評價兩極，但卻在票房獲得不錯的成績，也進一步證明了尚格雲頓擔任動作影星的魅力。有別與80年代美國流行的空手道題材，《搏擊之王》故事以泰拳為主，讓當時的觀衆耳目一新。

《搏擊之王》宣傳海報之一。圖片來源：網上圖片

承接尚格雲頓在《拳霸天下》獲得的成功，《搏擊之王》(Kickboxer）於美國1989年9月8日上映。電影特地到泰國取景，除了尚格雲頓外，演員還包括踢拳擊世界冠軍Dennis Alexio，及香港演員陳國新和李家鼎。

《搏擊之王》與《拳霸天下》和《洛奇 3》的故事類似，講述身爲世界踢拳冠軍的Eric Sloane （Dennis Alexio飾）在泰國被當地泰拳拳手Tong Po重手打至癱瘓，弟弟Kurt Sloane（尚格雲頓飾）爲了向Tong Po報仇而在泰國拜師Xian Chow(陳國新飾)苦練泰拳。在一輪明爭暗鬥後，Kurt Sloane和Tong Po終於碰頭，並以古代決鬥的方式進行生死一戰。

+ 3 + 3 + 3

地獄式訓練成經典

除了以泰拳作爲打鬥設計感覺讓觀衆感覺煥然一新外**，《搏擊之王》中尚格雲頓經歷的地獄式訓練和踢斷棕櫚樹一幕也成爲了經典。

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**在《搏擊之王》之前，荷里活鮮有泰拳為題材的電影，不過在香港電影史中，最早的泰拳題材電影應爲1971年由張徹拍攝的《拳擊》。

評價兩極

《搏擊之王》深受動作電影迷歡迎，在美國取得不錯票房，上映首周排名全美第三，不過影評就褒貶不一。有些影評人認爲電影的劇情不合情理，而故事劇情太過抄襲《龍威小子》（The Karate Kid），籠統地把《洛奇》（Rocky） 和《第一滴血》（ First Blood ）的元素全部放進去就當是一齣新電影，並認爲尚格雲頓的演技不合格，只是個廉價版的阿諾舒華辛力加。但也有影評人認爲既然是動作電影，就不要把期待演員會有太過複雜的內心戲或是社會批判的故事，只要開開心心享受動作場面就好。

後繼系列

《搏擊之王》獲得成功後來，自1991年起共推出了四齣低成本製作的後繼電影，雖然尚格雲頓都沒有參與演出，但部份故事與第一集有關連。

《搏擊之王》在2016年進行重啟，以第一集的故事重新拍攝了新作《搏擊之王：復仇》（Kickboxer: Vengeance），由新晉動作影星Alain Moussi主演，尚格雲頓則擔任教練Master Durand一角。除此之外，《搏擊之王：復仇》還找來不少格鬥界名人參與，包括前WWE摔角手Dave Bautista、女子綜合格鬥冠軍Gina Carano、前UFC冠軍Georges St-Pierre、Cain Velasquez及Fabricio Werdum參與演出。

《搏擊之王：復仇》在2018再推出續集《搏擊之王：反擊》（Kickboxer: Retaliation），並邀請到泰臣客串。

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