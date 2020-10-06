UFC重量級選手Ben Sosoli酒吧外傷人　令對方顎骨碎裂而被判入獄

UFC重量級選手Ben Sosoli因為在去年9月於墨爾本一間酒吧外毆打一名男子，被判罪成，需入獄22個月。

Ben Sosoli。圖片來源：Ben Sosoli MMA - https://www.facebook.com/sekiMMA/photos

據澳洲媒體報道，案發時Ben Sosoli正在墨爾本的Jacksons Lounge Bar擔任酒吧保安(Bouncer)。當時一名男子因為已經醉酒而被拒絕進入酒吧，但這名男子兩次嘗試偷入酒吧，最後被Ben Sosoli帶出酒吧。這時雙方出現爭執，最後Ben Sosoli出拳攻擊這名男子，男子因此顎骨碎裂，並需要接受手術。

Ben Sosoli向警方表示這名男子在打鬥發生前曾出言威脅要狠狠毆打他，但法官在周一就認為這並非讓Sosoli攻擊對方的合理理由。

這並非你受到挑釁時，大家預計你會做出的反應。 法官Gavan Meredith

最後Sosoli對因鹵莽造成嚴重傷害表示認罪，被判入獄22個月，須至少服刑11個月後才可以申請假釋。

Ben Sosoli曾參加2018年UFC真人Show《The Ultimate Fighter第28季：Heavy Hitters》，不過在首輪賽事就被淘汰。之後他再於2019年8月獲邀出戰《Dana White挑戰者系列第3季》，不過最後比賽因為意外的插眼而判賽事無效。

Ben Sosoli於《Dana White's Contender Series第3季》中因意外插眼而判賽事無效。圖片來源：Ben Sosoli Instagram - https://bit.ly/3jvg4r4

但雖然如此，Sosoli在2019年10月的UFC on ESPN 6中獲得對上Greg Hardy的機會，首次在UFC比賽中正式亮相。這場比賽原本由Greg Hardy以判定獲勝，最後卻因Greg Hardy在未獲批准下使用吸入器而讓賽事被判無效。Ben Sosoli之後於今年2月的UFC Fight Night 168出戰Marcos Rogerio de Lima，不過在第一回合就被TKO擊敗。

有報道指Ben Sosoli在UFC Fight Night 168之後就已被UFC解約，但到目前爲止，Sosoli 的選手資料仍保留在UFC的網站上。

UFC官網仍沒有刪除Sosoli的選手資料。圖片來源：UFC官方網站 - https://www.ufc.com/athlete/ben-sosoli

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