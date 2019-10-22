【MMA】Greg Hardy因吸入器推翻賽果　Rodriguez與Stephens二番戰

▍Greg Hardy 因回合間用吸入器 賽後由取勝轉為無效

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曾效力於卡羅來納黑豹、達拉斯牛仔司職防守邊鋒（Defensive End）的Greg Hardy，他於2014年因家暴及禁藥醜聞纏身影響，其後於2016年轉職展開綜合格鬥（MMA）生涯。在UFC on ESPN 6 中，Greg Hardy 上演了第四場UFC 比賽，對陣澳洲好手Ben Sosoli。後果卻相當令人意外。

在比賽第二及第三回合之間的休息時間中，Greg Hardy在詢問可否使用吸入器治療哮喘，他的助手問了籠內的人員，該人員問：「這是經過醫學批准的嗎？」，Hardy 回答說：「USADA（美國美國藥物管理局）批准的。」於是，Hardy 以吸入器吸入了一口「沙丁胺醇」（一種用於擴張肺部大型及中型氣管的藥物）。雖然Hardy 完成三回合後，以一致判定贏過Ben Sosoli，但賽後卻被推翻為「比賽無效」。

在事件發生後，UFC法規事務的副主席Marc Ratner 馬上去到ESPN 的廣播室，並表示使用吸入器「毫無疑問地是完全非法的。」而UFC 主席Dana White 則認為Hardy 的助手團應該知道哈迪不允許在回合之間使用吸入器，並指事件責任主要應歸咎於前UFC 拳手和Hardy 的教練Din Thomas 身上。因為作為前拳手，他應該知道不能在比賽中使用吸入氣，正如拳手正常只能喝清水，只有一些州份才可以喝運動飲料。

而著名拳證John McCarthy 則認為責任在於籠內回答Hardy 並給予許可的那位人員。因為那位人員是由馬薩諸塞州州運動委員會分配到那個角落監察那場比賽，他是委員會的代表，但他卻不熟悉條例，並允許一切發生了。

▍Yair Rodriguez 再戰Jeremy Stephens 成就當晚最佳賽事

Yair Rodríguez (13-2, 1 NC) solidifies his top-ten featherweight standing, as the cavalier Mexican mystifies Jeremy Stephens early with kicks, crumples "Lil' Heathen" to the liver in round two, and weathers a late storm to nab the unanimous decision. #UFCBoston pic.twitter.com/faZAmEgErG — Kyle Johnson (@VonPreux) October 19, 2019

Jeremy Stephens 跟Yair Rodriguez 的對決原先發生在一個月前 的UFC墨西哥中，可惜在開賽後15秒，Jeremy Stephens就因被對手非刻意的抓眼受傷，最終賽事亦以「無效」告終。雙方賽後馬上約戰，最後於這晚的UFC on ESPN 6 中再會。



在比賽中，Rodriguez 屢次以踢擊打出效果，在第二回合開始不久後，Rodriguez 便以一記左中段旋踢重重地打中Stephens 的腹部，令其抱著肚後退，Rodriguez 機不可失加上一記低掃把Stephens 踢倒在地，並施展一波接一波的地面打擊。幸而，Stephens 在地上拼命防守，成功爭取時間恢復，在第二回合還餘兩分鐘之際重新站起，並主導剩下的賽事。雖然Stephens 在第三回合以地面打擊佔優，但最終仍無阻 Rodriguez 以一致判定獲得勝利，取得其第八場UFC 勝利。

▍Chris Weidman首轉輕重量級 慘被Dominick Reyes 103秒擊倒

Dominick "The Devastator" Reyes (12-0) hands Chris Weidman his fifth KO loss in six fights, countering the former middleweight king and planting coffin nails in round one. The top-five light-heavy moves to 6-0 in the UFC. He has stopped nine, each in under 4 minutes. #UFCBoston pic.twitter.com/v8EAKeLQPJ — Kyle Johnson (@VonPreux) October 19, 2019

前UFC 中量級冠軍Chris Weidman 自從在2015年以TKO 輸給Luke Rockhold 失落冠軍後，便一直狀態不佳，在最近四場中只贏過一場。於是，他在今場比賽升至輕重量級作賽，卻對上了未嘗一敗的Dominick Reyes。



Weidman 在比賽初期搶到機會摔倒Reyes，但Reyes 成功化解攻勢並重新站起作賽。其後，Weidman 以one two 攝入，卻被Reyes 以一記漂亮的左拳反擊倒地，Reyes 再加上數記地面打擊便令裁判中止賽事。

Reyes 繼續以十二場勝仗維持不敗，更把終結次數推至9場，終結率高達75%，而且所有終結都出現在第一回合。



▍UFC on ESPN 6 完整賽果

Main Card (ESPN2)

Dominick Reyes 勝 Chris Weidman，KO（拳擊），R1，1:43

Yair Rodríguez 勝 Jeremy Stephens，一致判定（29–28, 29–28, 29–28）

Greg Hardy 勝 Ben Sosoli，比賽無效（賽果推翻），R3

Joe Lauzon 勝 Jonathan Pearce，TKO（拳擊），R1，1:33

Maycee Barber 勝 Gillian Robertson，TKO（拳擊），R1，3:04

Darren Stewart 勝 Deron Winn，分歧判定（29–28, 28–29, 29–28）

Preliminary Card (ESPN2)

Charles Rosa 勝 Manny Bermudez，降服（十字固），R1，2:46

Molly McCann 勝 Diana Belbiţă，一致判定（30–26, 30–26, 30–26）

Sean Woodson 勝 Kyle Bochniak ，一致判定（30–26, 30–27, 30–27）

Randy Costa 勝 Boston Salmon，TKO（拳擊），R1，2:15

Sean Brady 勝 Court McGee，一致判定（29–28, 30–27, 30–27）

Brendan Allen 勝 Kevin Holland，降服（裸絞），R2，3:38

Tanner Boser 勝 Daniel Spitz，一致判定（30–27, 30–27, 30–27）

