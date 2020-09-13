【UFC】Conor McGregor於法國涉嫌性侵及露體被捕

前UFC冠軍Conor McGregor又出事！McGregor剛在周五時才於社交媒體上打趣說自己正在退休但還是收到USADA的運動員禁藥檢測包裹，惹人猜測他是否暗示會隨時復出。怎料一天後就有報道指Conor McGregor於法國因涉嫌性侵及不雅暴露而被警方拘捕！

Conor McGregor。圖片來源：Getty Images

根據法國的傳媒報道，Conor McGregor因涉嫌性侵犯和露體而於法國科西嘉島( Corsica )被警方拘留。

因9月10日收到的指控涉及性侵犯和露體，Conor Anthony McGregor先生現已成為警方調查的對象。 巴斯蒂亞區檢察官

在被捕後，McGregor在周六透過法律代表Emmanuelle Ramon表示否認指控。

「Conor McGregor堅決否認任何不當行為的指控。」- Emmanuelle Ramon

Conor McGregor早前於地中海(Mediterranean)的一艘遊艇上度假，周五時還貼文影自己吃早餐及指收到美國反禁藥組織USADA的藥檢測試包裹，打趣表示自己雖然已經退休，但還會繼續檢測以示自己體格純天然，沒有使用藥物。

Today’s Breakfast - French toast, with avocado and fried egg, on a bed of sautéed peppers and onions.

Smoothie - Dark chocolate banana.

Vitamins - B12, D, C, Fish oil, calcium, beetroot shot.

Good morning World 🙏 pic.twitter.com/DiITxEfGUN — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 11, 2020

What’s going on here @ufc? USADA have just arrived to my yacht this morning for testing?

I’ve retired guys!

But go on then, I’ll allow them test me. It’s all natural here baby!

Forever and always, God Bless 🙏

180km across the Mediterranean Sea tomorrow! LET’S GO!! pic.twitter.com/xjk0wvci0n — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 11, 2020

不過在周六時就傳出了他已被警察拘留的消息。法國傳媒《 Le Parisien》指事件發生於在9月6日至9月7日晚上，在摩納哥以南約200公里的科西嘉島北海岸的卡爾維(Calvi)一家酒吧，當時McGregor曾飲酒。

事後McGregor的經理人Audie Attar發聲明指McGregor不應因別人希望成名而成為攻擊目標。

我對事件感到憤怒，並在此發出了清晰而明確的警告：Conor McGregor不是，也不會成為那些希望登上頭條新聞或獲得利益的人的目標。 Audie Attar

目前最新的消息指McGregor已經被釋放，並沒有被落案起訴。

【資料圖片】

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