【UFC】Conor McGregor於法國涉嫌性侵及露體被捕

前UFC冠軍Conor McGregor又出事！McGregor剛在周五時才於社交媒體上打趣說自己正在退休但還是收到USADA的運動員禁藥檢測包裹，惹人猜測他是否暗示會隨時復出。怎料一天後就有報道指Conor McGregor於法國因涉嫌性侵及不雅暴露而被警方拘捕！
Conor McGregor。圖片來源：Getty Images
根據法國的傳媒報道，Conor McGregor因涉嫌性侵犯和露體而於法國科西嘉島( Corsica )被警方拘留。
因9月10日收到的指控涉及性侵犯和露體，Conor Anthony McGregor先生現已成為警方調查的對象。
在被捕後，McGregor在周六透過法律代表Emmanuelle Ramon表示否認指控。
「Conor McGregor堅決否認任何不當行為的指控。」- Emmanuelle Ramon
Conor McGregor早前於地中海(Mediterranean)的一艘遊艇上度假，周五時還貼文影自己吃早餐及指收到美國反禁藥組織USADA的藥檢測試包裹，打趣表示自己雖然已經退休，但還會繼續檢測以示自己體格純天然，沒有使用藥物。
Today’s Breakfast - French toast, with avocado and fried egg, on a bed of sautéed peppers and onions.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 11, 2020
Smoothie - Dark chocolate banana.
Vitamins - B12, D, C, Fish oil, calcium, beetroot shot.
Good morning World 🙏 pic.twitter.com/DiITxEfGUN
What’s going on here @ufc? USADA have just arrived to my yacht this morning for testing?— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 11, 2020
I’ve retired guys!
But go on then, I’ll allow them test me. It’s all natural here baby!
Forever and always, God Bless 🙏
180km across the Mediterranean Sea tomorrow! LET’S GO!! pic.twitter.com/xjk0wvci0n
不過在周六時就傳出了他已被警察拘留的消息。法國傳媒《 Le Parisien》指事件發生於在9月6日至9月7日晚上，在摩納哥以南約200公里的科西嘉島北海岸的卡爾維(Calvi)一家酒吧，當時McGregor曾飲酒。
事後McGregor的經理人Audie Attar發聲明指McGregor不應因別人希望成名而成為攻擊目標。
我對事件感到憤怒，並在此發出了清晰而明確的警告：Conor McGregor不是，也不會成為那些希望登上頭條新聞或獲得利益的人的目標。
目前最新的消息指McGregor已經被釋放，並沒有被落案起訴。
【資料圖片】
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