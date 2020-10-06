由《水滸傳》、《西遊記》到近代的武打電影，月牙鏟素來都是武僧的專屬兵器之一。它的形態與農具相似，再加上月牙狀的鋒刃，放在出家人身上就更添一份禪意。但現實中是否存在月牙鏟呢？又是否由僧侶專用？

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明代兵器鏟

翻查典籍，鏟的確是中國古代兵器之一。某些類型的兵器鏟亦確實會呈月牙狀，不過通常只有一邊開鋒。很少會像文藝作品般，一端用方頭鏟，一端用月牙刃。

作為農具，鏟早在石器時代便已經出現，但在北宋的軍事百科全書《武經總要》，依然未見鏟的蹤影。及至明代年間，鏟才以兵器的姿態，開始在軍中流行起來。明人鄭若曾所寫的海防專著《籌海圖編》，便收錄了一種名為「天蓬鏟」的兵器，其形如同一輪外彎月，而且「內外皆鋒刃」。鏟頭長一尺，柄身則長八尺至一丈。按照書中描述，天蓬鏟直推可以削手，「往上推則鏟首，下推則鏟足」，又能夠趁敵方逃走時作勾腳之用。有時更可以「於上風揚塵」，以此擾亂對手視線。

【點擊圖片觀看《籌海圖編》內的「天蓬鏟」圖譜，以及其文字解說】

由於天蓬鏟用途多變，因此被鄭若曾頌揚為「兵馬步戰第一利器也」。後來在明末的《三才圖會》中，亦有記載天蓬鏟，內容與《籌海圖編》完全一致。值得留意的是，《三才圖會》末段還附錄了兩張分別名為「內月牙」及「外月牙」的兵器圖譜。雖然不列作鏟的類型，但其形制跟天蓬鏟也十分相似。純粹是刃口較為扁平，並且分成外彎、內彎兩種模式。

至於由茅元儀所著的明代軍事百科全書《武備志》，也收錄了一張「鏟」的圖譜。其刃鋒同樣呈外彎狀態，總長度為一丈以內，尾端亦鑲有刀鋒，可以用於後刺。而它的刃口弧度，則跟我們現在所理解的月牙鏟如出一轍。有理由相信，後世文藝創作所見的月牙鏟，就是以《武備志》的鏟為藍本。

【點擊圖片觀看《三才圖會》以及《武備志》中不同的「鏟」】

沙僧 魯智深都不是用月牙鏟

從上文可見，現實中雖然存在作兵器之用的月牙形「鏟」，但跟「月牙鏟」始終有一定差距。而它主要亦是軍旅士卒的裝備，跟武僧並無直接關係。戲曲小說經常將月牙鏟想像成僧侶的專屬兵器，或許是出於僧人的生活習慣。

畢竟古代僧侶一般都是在寺內務農為生，有時亦要替死者誦經超渡，鏟很自然就成為他們不可或缺的工具。另一方面，民間歷來禁止私藏兵刃。如果僧人要自衛或者保護寺產，就要將農具化成武器。鏟由此被推論成佛門的特殊武器，也在情理之中。至於今人對月牙鏟的認知，則是明顯受到《水滸傳》及《西遊記》的影響。

事實上，不論魯智深抑或沙僧，他們所用的武器都不是月牙鏟。按《西遊記》原著第二十二回，沙僧的兵器乃「降妖寶杖」，又名「梭羅寶杖」。由魯班以吳剛砍下的桂樹枝所製，外型兩端細中間粗，曾被妖怪形容為擀麵棍。而《水滸傳》亦明確記載魯智深的兵器為「禪杖」。萬曆三十八年（1610）出版的容與堂刻本《水滸傳》插圖，畫中的魯智深也是手持一根杖。月牙鏟在流行文化中的普及，應該比我們想像中還要近代得多。

【點擊圖片，了解沙僧及魯智深在小說、影視之間的形象差異】

不過，隨著月牙鏟被愈來愈多人熟識，民間武術界也製造了相應的現實版本，並創編出不同的套路動作。究竟這些動作是否具備實用功能，而這種制式的月牙鏟是純屬構想，抑或如實按照某些隱秘的記載仿製而成，就暫時無從溪考了。

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