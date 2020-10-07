【拳擊】Wilder解雇教練Mark Breland　不滿上場比賽拋毛巾投降

雖然前WBC重量級冠軍Deontay Wilder理應正在為與Tyson Fury的第三戰積極備戰，不過早前就有消息指已經擔任了他共同教練長達12年的Mark Breland已經被解雇，讓他的訓練團隊陣容出現一個重大的變動。

Deontay Wilder。圖片來源：Getty Images

擔任了Deontay Wilder的共同教練長達12年之久，Mark Breland正是於2月Deontay Wilder與Tyson Fury的第二戰中拋出毛巾終止比賽的賽事助手。

當時Wilder在比賽中已經分別於第三和第五回合時被Fury擊倒在地上，而去到第七回合當Fury再次向Wilder猛攻的時候，Mark Breland決定拋入毛巾終止比賽。事後Deontay Wilder曾對此大感不滿，並公開批評Mark Breland的做法，當時就已經盛傳Breland在隊中的共同教練職位岌岌可危。

經理人Shelly Finkel確認團隊變動

經理人Shelly Finkel和Deontay Wilder。圖片來源：Getty Images

在上周五的ESPN訪問中，Deontay Wilder的經理人Shelly Finkel就確認Wilder的訓練團隊出現了變動，表示首席教練仍是Jay Deas，而前重量級拳手Malik Scott依然會擔任助手，但Mark Breland已經不再是共同教練。

我認為團隊會根據目前的狀況作出若干調整，例如Malik Scott將會負責多一些事情，但整體的改變不會太大。 Shelly Finkel

Finkel認為賽前改變訓練團隊以調整拳手狀態實屬正常，他亦指出Tyson Fury在第二戰時也更換了首席教練，讓他的打法更具侵略性。

解雇決定備受批評

Mark Breland曾在1984年獲得了奧運會金牌，並在職業拳擊賽中贏得了兩個世界冠軍頭銜，他在拳擊界一直被受尊重。對於他被辭退，不少拳迷和拳手都認為是一個錯誤的選擇。 前WBC臨時重量級冠軍Dillian Whyte就批評Wilder這個選擇是愚蠢。

我認為這是他有史以來最嚴重的錯誤，因為Mark Breland是他的團隊中唯一一個真正的拳擊手，而且他更是世界冠軍。他是唯一不在乎金錢或名聲的人。 Deontay Wilder是個蠢才，他明顯不明白他的損失。 祝他好運，這是他的團隊，他有權做任何決定。但我認為這是一個嚴重的錯誤。Mark Breland是他團隊中唯一一個了解拳擊的人。 Dillian Whyte

除了Dillian Whyte外，拳擊評論員及前WBO拳擊冠軍Johnny Nelson也認為Deontay Wilder的決定完全錯誤。

跟Dillian的看法一樣，這是個愚蠢的決定。對我來說，他解雇了隊中唯一明白拳擊的人。Deontay沒有Mark Breland的經驗。Mark Breland熟識這個運動，他自己也是個出色的拳手。我們認為今次的辭退是因為Wilder覺得他被Breland背叛了，但實際上是Breland在他落敗的時候拋入毛巾終止比賽。這些正是知識和智慧的表現，而你竟然決定放棄這些專業知識？ Johnny Nelson

雖然之前預計Deontay Wilder和Tyson Fury的第三戰會在今年12月舉辦，不過根據最新的消息，兩人的比賽很大機會要到2021年才能夠進行。

【資料圖片】

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