巴西柔術｜IBJJF改例允許使用足跟鎖　多年爭論現時改革已太遲？

IBJJF日前正式宣布，由2021年開始黑帶及啡帶的無道服柔術比賽中，可以使用一直被禁的Heel Hook（足跟鎖）。為何這個技術一直被禁止使用？又為何有人指這個改變太遲亦太少？

改例

IBJJF（國際柔術聯合會）證實，從2021年開始，No gi即無道服柔術比賽，將會允許進行足跟鎖和俗稱Reaping（收割）的腿部纏繞動作。

對於現今急速發展的巴柔/寢技運動來說，IBJJF的腳鎖規則一直都有很大爭議。一方面，IBJJF是世界上最大的巴柔比賽組織，因此擁有眾多忠實粉絲；另一方面，也有喜歡「不同風格」的人，去參加允許腳鎖的No-Gi比賽。可以說，IBJJF禁止足跟鎖及其他規則，直接促成了「submission-only （只能以降服獲勝的賽例）」風潮的出現。另外，腳鎖現時在MMA中也愈來愈常見。

現時IBJJF也能用足跟鎖的話，或者能令某些人「回心轉意」，起碼可以嘗試參加。在此之前，許多運動員及愛好者都已對IBJJF施加壓力，希望把足跟鎖及其相關的技術入標準BJJ課程及比賽中。很多學校也一早加入了相關技術教學，以便運動員在IBJJF以外的比賽中得到好成績。

為何被禁

到目前為止，IBJJF的足跟鎖規則十分簡單，就是任何色帶、不論有否穿道服，都不可以使用。

搏擊比賽的規則，大概都有兩個主要目的。首先是「保存其武術的核心內容，並鼓勵或要求參賽者在比賽時使用」；第二就是「安全」。因此，足跟鎖被禁，要麼就是違反了「核心價值」，要麼就是太危險，根本無法安全使用。

有說，巴西柔術的核心內容或原則是「尋求有利的壓制位置，再降服對手」。在此腳鎖好像違背了這個原則，因為很多腳鎖的切入都不需要「有利的壓制位置」。只是，這個說法其實不太有力，因為有很多現時比賽允許的降服技，都不需要「有利的壓制位置」。同時，比賽中「有利的壓制位置」已經能得到分數，足夠鼓勵參賽者去「尋求有利的壓制位置」。而且實際上腳鎖的姿勢也可以是「有利的壓制位置」。

第二點是參賽者的安全。諸如ADCC和EBI之類的比賽形式已證明，在高水平的比賽中，腳鎖並未有增加參賽者的受傷率。這些比賽中受傷的主要原因是一些具爆炸性的動作，這就是為什麼摔技的受傷率更高。

同時，如果允許使用足跟鎖，參賽者就會練習如何應對，大多數高級的選手都已知道特定攻擊的來龍去脈、如何防守及什麼時候要拍蓆投降，因此受傷率其實不會特別高。

按BJJHereos表示，不論是足跟鎖還是Reaping，直到2000年代初都是被允許的。當柔術慢慢發展到世界各地後，IBJJF (當時為CBJJ) 才一步步加入了不同的安全規則。但事實證明，腳鎖其實和其他降服技沒什麼差別，並沒有較安全或者較危險。

太遲亦太少?

但有人指，這樣的改動來得太遲，亦太少了。

如How2BJJ網站就指，雖然腳鎖仍是眾多高手慣常使用的「武器」，但核心或比賽計劃 已由腳鎖位置轉為更多使用斷頭台和頸鎖。主要原因是因為這幾年腳鎖實在太流行，那些「大神」的腳鎖防禦技術也同樣變得十分高強，以致需要改變打法。

同時，其他的降服賽近年非常蓬勃，相對之下獎金不高的IBJJF比賽，又能否吸引「獎金獵人」們參加？

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