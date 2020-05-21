【技術分析】支撐腳豈止支撐咁簡單　詳述踢擊力從地起的四大要訣

大家有沒有試過用盡力踢擊，但還是踢不出力度呢？或者即使聽從教練指示「轉多啲腳」，但「轉腳」效果反而更差？所謂「力從地起」，踢腳從來都不是一隻腳的事！今次分析一下支撐腳（重心腳）的「四大重點」！

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所謂「力從地起」，要踢好一記上等的踢擊，從來都不是一隻腳的事！支撐腳又豈止單純支撐「咁簡單」！本文詳述踢擊支撐腳的四大要點！

▍重點一：解放髖部活動範圍

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【點擊圖片，觀看支撐腳如何影響踢擊腳活動幅度】

基於人體結構所限，在正常站立情況下，髖關節前後、左右擺動幅度非常有限，若直接在那個姿勢進行踢擊的話，很難做出上段踢擊。一般髖關節的主動最大活動幅度：向前110-120度，向後10-15度，外擺30-50度，內擺30度，外旋40-60度，內旋30-40度。

除了鍛煉髖關節自身靈活度外，其實我們亦可以借助改變支撐腳所指的方向，解放支撐腳髖關節的活動空間，從而改變整個骨盆角度，令雙腳能夠做出超越本身活動幅度的動作。簡而言之，就是把雙腳各自的活動空間合而為一。

以後踢為例，右腳單獨向後的最大幅度是15度，加上左腳支撐腳向前的幅度配合，便可以踢到中段水平的目標。話雖如此，支撐腳跟踢擊腳在真正踢擊時的配合並非這麼簡單，可能還會包含旋轉斜向的角度。不過基於每人柔軟度不同，以及人體重心平衡所限，事實上不可能達至完全相加的角度。

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這種技巧幾乎可見於所有腳法中，尤其那些踢擊目標較高的踢擊。

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▍重點二：改變骨盆旋轉軌跡，增加踢擊穿透力

改變支撐腳轉動的幅度亦能改變踢擊的軌跡，增加踢擊的穿透力。支撐腳在「弧線腳法」及「直線腳法」中有不同的作用。

踢擊時無論是擺腿發力，還是提膝發力，髖部位置及髖關節活動幅度會密切影響到踢擊力量的流向。踢擊時必須借助轉髖的動作發力，絕不能把發力動作分開，否則就會變成只用身體某一部份發力，令踢擊威力大減。

例如很多人認為空手道、跆拳道的踢擊只著重摺膝彈腿，所以威力不如泰拳的直腿踢擊。這是由於部份習者在踢擊時忽略轉髖動作所致。他們在摺膝彈腿的時候，膝部和髖部經已定住，並沒有跟隨發力。或者過份重視提膝動作，令轉髖動作跟不上提膝發力。又或者過早彈腿，令踢擊只擊中目標表面。

換言之，就是踢擊時大腿或膝蓋應指向穿越目標的方位。這樣才可以讓力量貫穿目標，加強威力。

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【點擊圖片，觀看旋踢支撐腳轉動及提膝細節說明】

以正架後腳旋踢為例，支撐腳指後的情況下，髖部的內旋幅度會比支撐腳指側時大。換言之，轉動支撐腳能令踢擊更往內移，更能穿透正面的目標，更易踢出威力。若是轉成側踢的話，支撐腳指側會定住髖部無法水平移動，只能用上踢擊腳發力。當支撐腳指後指時，髖部稍微後翻騰出活動空間，使髖部能夠借助參與。

另一方面，對於前踢、撐踢、後踢等直線腳法而言，因為發力以推髖為主，髖部並不需要過多的旋轉，所以支撐腳反而注重「轉夠停」。

【點擊圖片放大，詳看支撐腳角度如何影響後踢踢擊方向】

雖然普遍認知上，「後踢」與「後旋踢」同樣被歸類為「旋轉」（Spinning）腳法，但其實從支撐腳的指向便揭示了兩種腳法截然不同的取向。用比喻來說明的話，「後踢」屬於刺擊，而「後旋踢」則屬於「揮擊」。

基於人體結構所限，支撐腳會直接關係髖部活動範圍。留意支撐腳動作，這會決定你踢出的後踢踢擊性質。

在踢擊後踢時，大家要十分注意支撐腳的指向，因為它會直接影響「後踢」作為直線腳法的發力軌跡，以及可行的踢擊範圍。一旦支撐腳所指的方向跟踢擊目標不一致，會令各部位的發力無法連接，變成只用上某幾個部位的力量來踢擊。

後踢最理想的踢擊發力方向是支撐腳所指的同一方向，這樣踢擊力量才能有效貫穿目標。

而進行後旋踢時，假如支撐腳腳尖指向正後方的話，會限制髖部旋轉幅度，令踢中目標時踢擊腳已經處於可動範圍的盡頭，完全無法踢出威力。 因此支撐腳腳尖一般指向側面或斜後方，以增加發力距離。

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▍重點三：支撐腳的升降是重要的發力動作

有些讀者可能曾經聽過教練在指導時說著「轉多啲腳」、「轉多啲髖」，但加強「轉動」後反而效果更差。明明上文亦提到「轉腳」能加強「穿透力」，但為何「結果不似預期」呢？

問題可能出在「轉動方式」上。不少初學者會誤解支撐腳的作用，以為它像圓規的軸心針一樣，只是「支撐重心」讓踢擊腳旋轉發力。於是，他們只踮起支撐腳的腳尖，用盡全力擺髖擺腿發力。可是，力量卻總是傳不到踢擊目標上。

因為支撐腳在踢擊中並不是單純的「旋轉」，而是一個「發力」動作。

在香港泰拳拳王吳景聰的教學片中，他強調了支撐腳在中段旋踢及下段旋踢（低掃）的不同動作︰踢中段時需要蹬直，低掃時則曲腳下沉。如果說支撐腳的「旋轉」會影響骨盤的橫向旋轉，那麼支撐腳的「升降」便會影響骨盤的切入角度及能否在踢擊中加上「身力」。

換另一個說法，就是骨盆在踢擊命中時是否一致地向踢擊的切入角度方向發力。感覺有少許像前踢時的推髖，不過這是在旋轉中進行，而且動作非常細微。

（一）支撐腳屈曲下沉

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【點擊圖片放大，詳看支撐腳下壓重點】

以低掃時為例，支撐腳在擊中時下沉，使骨盆由水平旋轉變成斜下旋轉，重心由橫壓變成斜下壓，讓踢擊加入更多的「身力」。但要特別留意，當中下壓的動作是跟踢擊腳動作連貫而短暫急速的發力，而不是一開始便蹲低旋轉。

（二）支撐腳蹬地

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【點擊圖片放大，詳看支撐腳蹬地重點】

中、上段旋踢由於目標高度較低掃高，所以支撐腳的動作亦視乎切入角度而有所不同。先以吳景聰的示範為例，由於他選擇以斜上角度切入，於是骨盆亦需向斜上連動。所以他的支撐腳會像「彈弓」般蹬地伸直，令骨盆在踢擊命中時同時向上發力，讓踢擊加入壓在當中的「身力」。

但蹬地發力有一個缺點，就是從地上升起的發力是「單向而短促」，中途難以調整。假如踢擊落空的話，較難恢復體勢。或是踢擊上段時移動距離較長，較難把支撐腳蹬地的力度傳送過去。

因此還有第三種支撐腳發力方法，就是「翻轉後定住」。

（三）支撐腳「翻轉後定住」

所謂的「翻轉後定住」動作上跟吳景聰低掃時類似，但動作不是要令骨盆下翻，而是「加速翻轉及剎停」。這令原先慣性旋轉的骨盆因支撐腳「翻轉」而翻向目標，卻又因「突然不再旋轉」而繼續衝向目標。換言之，這是利用一種慣性修正，使骨盆壓向目標。就好像一輛行駛中的貨車突然剎車，車上的貨物便猛然衝向前一樣。

這種發力動作在中段旋踢時，有時會拖慢早期旋轉，然後在快擊中時「加速翻轉」，最後加上支撐腳下壓的動作，令「剎車」效果更為加強。有時即使加速不強，但只要控制好支撐腳最終停住的方向，使擊中目標時骨盆準確跟切入方向一致，亦可加強踢擊中的「身力」。這種發力的好處是，發力時機更易控制，而且踢擊後更易恢復體勢。

最後把三種合在一起，讓大家比較分別。

▍重點四：旋轉需視乎目的，並非旋轉便是好

雖然按照上文說法，支撐腳旋轉對發力確有幫助，但大家可能會聽過有教練叫學員「不要過份旋轉支撐腳」。

其實原因非常簡單，支撐腳的轉動幅度絕不能一概而論，必須視乎情況及目的而隨時調整。

沒錯，支撐腳旋轉升降能夠最大化踢擊的威力。可是，即使再大力的打擊，都要命中目標才能確實造成傷害。有過搏擊經驗的選手都會知道，在搏擊中最為重要的並不是「打擊的力度」，反而是「命中準確度」及「打擊部署」。

其實所有招式都有各自的優缺點、適用距離、時機，所以事前部署更見重要。世上並沒有哪一種打擊方法是「最正宗」或「最適合」。例如旋踢不轉支撐腳時，雖然力度不如上文踢法，但勝在能夠以最快速度完成踢擊，然後馬上恢復體勢，可以輕易配合步法或拳擊成為打擊組合。又或是在踢擊時不完整旋轉支撐腳，反而有利於中途轉成其他踢擊。

就如世界著名拳王Saenchai（善猜）的教學一樣，以變化多端的組合玩弄對手。

搏擊場上環境千變萬化，作為練習者，我們應該認識了解不同打擊方法的特性及分別，並加以練習，以應付不同時候的需要。切忌抱著先入為主的想法，認定某某方法是完美，某某踢法絕不可行而一成不變。

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