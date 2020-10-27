【拳擊】Mayweather指責拳賽組織　創造大量冠軍只爲賺錢

職業拳擊賽的冠軍腰帶一直多於繁星，除了WBA、WBO、IBF和WBC四大組織認可的各個體重量級腰帶，在同一個量級中選手還可以獲得常規冠軍、臨時冠軍和超級冠軍等頭銜。對此，前五料世界拳王Floyd Mayweather Jr.早前就公開表示這情況一定要改變，因為這個系統對現時的拳擊運動發展弊多於利。

Floyd Mayweather Jr.。圖片來源：Getty Images

每個組織都對自己冠軍的出賽規則有不同的限制，而大量的冠軍頭銜代表難以配合所有組織的安排，那麼制定比賽就變得非常困難；同時，拳迷對這個拳擊冠軍的制度亦感到非常混亂。一向敢言的Floyd Mayweather Jr.早前就指責這個制度，在宣傳旗下選手Gervonta Davis對Léo Santa Cruz的賽事時就明確表示，現時的拳擊賽實在有着過多的腰帶和冠軍。

現在人人都是冠軍

身為Gervonta Davis的推廣人，Mayweather在賽前公開練習中就呼籲這些大型拳擊組織應該聯合起來，改變冠軍賽的架構，停止造成現時令拳迷感到困惑的做法，避免新的拳迷流失。

我不管那條腰帶是來自Top Rank，是來自Golden Boy Promotions，是來自 Mayweather Promotions，還是來自PBC，現時於拳擊運動中實在有太多的冠軍。 冠軍的數量多得過分。根本不該有所謂的超級冠軍，完全沒有需要。我並沒有貶低任何拳手的打算。但冠軍腰帶實在太多。 Floyd Mayweather Jr.

Mayweather認為IBF、WBA、WBC、WBO和其他的賽事製造了太多的冠軍，並指責這些認可組織容許在同一體重級別中擁有四個以上的冠軍，目的只是為了向身為正規冠軍、超級冠軍和臨時冠軍賽的拳手收取更多的費用。

Floyd Mayweather Jr. 迎戰Manny Pacquiao。圖片來源：Getty Images

每條冠軍腰帶都要收費

讓我告訴大家為什麼拳擊運動有這麼多不同的頭銜和不同的腰帶。一般人都不知道，你贏得的每條腰帶，每條你都要支付認可費(sanctioning fee)。 假如一個拳手贏得了臨時冠軍腰帶，他就必須支付這條腰帶的認可費。如果拳手擁有一條常規冠軍腰帶，他也必須支付這條腰帶的認可費。 然後，如果拳手是超級冠軍，那麼他亦必須支付這條腰帶的認可費。這對拳擊運動並沒有好處。現在，每位出賽的拳手都是冠軍。 現在的冠軍腰帶就像是業餘賽事的獎盃那樣。每個人都是冠軍。每個人都有自己的冠軍腰帶。 Floyd Mayweather Jr.

拳擊認可組織通常在一場冠軍爭奪戰中收取冠軍和挑戰者的拳酬中的3%。 另外，IBF、WBA、WBC和WBO也會再向賽事推廣人收取固定費用，以批准冠軍爭奪戰的進行。假如一場冠軍賽中要同時爭奪多條腰帶的話，每條腰帶依然要支付認可費。雖然在多於一條腰帶的賽事中，這些認可組織有時會從拳擊手的拳酬中收取少於3%的費用，但即使如此，只要拳手擁有的頭銜愈多，他要支付的價錢也就愈高。

讓人混淆的制度

以將會在10月31日進行的Showtime賽事為例，Mayweather的徒弟Gervonta Davis將會挑戰Léo Santa Cruz的130磅WBA羽量級超級冠軍寶座，但與此同時，Davis的正規135磅WBA輕量級冠軍腰帶也會是在賽事中爭奪的腰帶之一。問題是，Davis和Santa Cruz兩人於這場比賽打的是130磅量級。130磅量級的比賽來爭奪135磅冠軍腰帶，聽起來都覺得甚為古怪。

Gervonta Davis。圖片來源：Getty Images

另外，在上周Vasyl Lomachenko對Teófimo López的賽事中，Lomachenko除了一次過輸掉了自己的三條腰帶外，竟然連WBC特許冠軍 (Franchise Champion) 腰帶也轉到 López身上。這條由WBC在2019年開設的腰帶原本不是能夠進行衛冕和轉讓的腰帶。根據原來的認知，擊敗特許冠軍的拳手理應只會獲得挑戰正規冠軍的資格，而不會奪得腰帶。

我不想貶低任何拳手，但我對現在每個拳手在比賽後都擁有一條冠軍腰帶感到厭倦。現時的拳擊，冠軍腰帶就像獎盃一樣。 WBC、WBA、IBF和WBO，你們都必須更正這個問題。 這對拳擊沒有好處。根本不該設有所謂的超級冠軍。你們只是從這些拳手身上收取不必要的費用，透過認可費中收取額外的金錢。當然，這個改變也適用於我的拳擊公司。我們要改變拳擊運動。現在的情況太過惡劣。每次你打開電視，每個人都是冠軍。你會看到所有拳手都拿着腰帶在拍照。 Floyd Mayweather Jr.

【資料圖片】

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