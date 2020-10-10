【拳擊】Mayweather樂意再戰McGregor　不過拳酬要增加三倍

近日經常有消息指Floyd Mayweather Jr.正計劃跟不同的對手進行表演賽。對此，Mayweather就坦然表示，他願意上台面對任何對手，就算是UFC的Conor McGregor或是Khabib Nurmagomedov也沒有問題，但一定要價錢合理，而且不會影響他的健康。

Floyd Mayweather Jr.。圖片來源：Getty Images

Floyd Mayweather Jr.早前在Shannon Sharpe的Club Shay Shay直播中表示他的團隊經常收到不同的表演賽邀請，但對手的詳情其實他自己也不是太清楚。對於外界指他是因為花光了積蓄才要打表演賽賺錢，Mayweather就指任何人退休後都可以繼續賺錢，自己打表演賽完全是為了讓自己開心，不願意在退休後無所事事。

不過，Mayweather也強調自己現在比較注重自己的身體健康，所以是否出場也要視乎拳酬的多少。

假如要我與Conor McGregor或其他拳手打一場的話，當然有興趣。但1億5千萬這個價錢絕對不能接受，我個人的健康比較重要。但假如你願意出3億美元，那就當然沒有問題。 Floyd Mayweather Jr.

當年Mayweather在記者招待會中抛錢的一幕。圖片來源：Getty Images

在2017年與Conor McGregor的拳賽中，據報Floyd Mayweather Jr.獲得了1億美元的拳酬，再加上其他收入，總收入大概是2億7千萬美元。

回想起與McGregor的一戰，Mayweather自己已經不太記得過程，只記得McGregor的攻擊沒有太大的威脅性，但強調要保持自己的身體健康，享受自己之後的人生。

當時我是玩得很開心。那時我在想，「這個傢伙的拳很沒力」。但為什麼我還要冒住傷害自己健康的危險去跟這些年輕，與幼獅一樣的選手比賽？我告訴你，你的健康就是你的財富。任何事情都要合理。我還需要健健康康，保持敏銳和敏捷。能與自己孩子去遊玩，腦筋能清晰地進行精明的投資。” Floyd Mayweather Jr.

Mayweather迎戰McGregor。圖片來源：Getty Images

Mayweather更坦然已跟現役時巔峰期的自己不一樣，但假如是娛樂觀眾又能賺錢的話，就沒有問題。

經常聽到其他人說「你要跟這個人比賽，你該與那人比賽」。聽我說，「時代」的存在是有原因。我曾經站在頂峰，我有過屬於自己的時代，而現在已經是屬於年輕人的時代。但是，要我和Khabib Nurmagomedov或Conor McGregor比賽的話也沒有問題，單是這兩場比賽我就可以獲得6億美元。這會是件值得做的事情，都是為了娛樂大眾。 Floyd Mayweather Jr.

【Floyd Mayweather Jr. 資料圖片】

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