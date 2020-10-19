Lomachenko爆冷敗於Lopez　技術分折P4P之王的落敗成因｜拳擊

在昨日的比賽中，Vasiliy Lomachenko 慘遭滑鐵盧吞下職業生涯第二敗，Lopez 以「一致判定」一舉贏得WBA、WBO、IBF、The Ring輕量級腰帶，保持16戰不敗。到底技術出神入化的Loma 是如何落敗的？

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Vasiliy Lomachenko 在不少人眼是拳擊界的頂尖選手，甚至稱之為「P4P之王」也絕不為過。可是，這位拳擊界的世紀巨星卻被23歲的美國新星Teófimo López 蓋過鋒芒。

昨天Loma 跟Lopez 在拉斯維加斯美高梅大酒店進行了備受矚目的輕量級冠軍統一戰，Lopez 在賽前前半佔據了主導地位，然後Loma 在第七至十一回合發起激烈反攻，Lopez 在第十二回合奠定勝局。

（網上圖片）

最終三位拳證以分數為119-109，117-111和116-112，Lopez 以「一致判定」統一了IBF、WBO、WBA（Super）、The Ring 的輕量級世界冠軍腰帶。Lopez 只差WBC 便能「一統量級」。

下文分析一下Loma 在這場比賽中是如何落敗的。

▍Loma 前半局過於保守致敗？還是戰術安排？

坊間有不少分析指，這次是Loma 職業生涯中休賽最久的一次，足足相隔了14個月，對其表現有一定影響。不過相對Lopez 的10個月休賽而言，筆者認為關係不大。

Loma 跟Lopez 年紀相差9歲，Loma 團隊可能決定採取「消耗體力」戰法，花上頭數個回合來快速解讀對手，再在下半搶攻對手取分。而根據Loma 的表現，他的技術發揮基本上跟以往並沒有太大落差。

在這場比賽頭6個回合中雖然展示出高超的步法及防守技術，不斷以晃身擺頭假動作等引誘Lopez 進攻，渴望閱讀Lopez打法節奏，逮住反擊機會。可是Lopez 卻沒有露出任何重大弱點，相反穩重地進迫Loma，完全贏得裁判的分數。

但為何Loma 無法像以往般快速解讀對手呢？一來，Loma的意圖可能早在Lopez團隊預料之中，因此Lopez 並沒有過分進擊Loma，而在每次打擊後都快速收回重心，避免打出近身組合拳，防止Loma 作出Angle Cut。

二來，Loma 的防守技術實在太過高超，守得滴水不漏反而使自己處於過分被動的境地，High Guard令自己無法作出有效反擊或截擊，反被Lopez 數次逮住後避時追擊軀幹。亦因為過分注重防守，欠缺打擊的配合，「No Pay No Gain」，反而無從入手。

或者換另一種說法，就是Lopez 的表現遠超Loma 的預期，結果打不開缺口，又消耗不了Lopez體力，反而輸掉了前6個回合的分數。

▍Lopez 阻截技術封殺Loma

另一方面，即使Loma 在第八回合起火力全開，展示自己「P4P之王」的進攻技術，卻仍無法擊倒Lopez。因為Lopez 運用了以下數個技術，巧妙地化解Loma 的猛攻。

【技術1：Elbow Frame+Shoulder Roll】

（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/ZO8tx_HF5PQ）

（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/ZO8tx_HF5PQ）

（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/ZO8tx_HF5PQ）

（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/ZO8tx_HF5PQ）

（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/ZO8tx_HF5PQ）

（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/ZO8tx_HF5PQ）

Lopez 以前手結構及Shoulder Roll阻擋Loma 刺拳直拳攻擊，並透過主動架住Loma 避免他斜走至自己的外門盲點。

【技術2：後手短勾拳反擊】

（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/ZO8tx_HF5PQ）

（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/ZO8tx_HF5PQ）

（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/ZO8tx_HF5PQ）

（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/ZO8tx_HF5PQ）

為了避免Loma 後拳追擊或斜走步法，Lopez 在Loma第一擊擊中後會主動打出後手短勾拳，一次又一次地硬生生打斷Loma的組合拳向步法。

【技術3：Body Strike】

（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/ZO8tx_HF5PQ）

（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/ZO8tx_HF5PQ）

（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/ZO8tx_HF5PQ）

在比賽前半Loma防守點滿下，Lopez果斷放棄狙擊Loma頭部，反而在軀幹打擊數次得手。及至比賽下半段，Loma加快進攻節奏下，Lopez雖然速度上不及Loma，但他成功以身體打擊抵消Loma的速度，削弱Loma體力並增加其進攻成本。

Lomachenko 今回意外吞敗，雖然不少拳迷都渴望二人進行二番戰，不過目前機會並不大。一來比賽合約本身並沒有「二戰條款」，二來Lopez 在賽後訪問表示自己下一個目標已經是140磅的Light welterweight，所以會否重賽還是未知之數。

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