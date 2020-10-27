另類踢腳大賽｜中國有苗族踢腳架　英國有Olimpick塞稻草踢腳脛

提起踢擊比賽的話，大家可能會想起跆拳道；提起低掃，大家可能會想起泰拳。其實在東西方文化中，不約而同都發展出一些另類「踢腳大賽」。在英國的「奧運會」（Olimpick Games）中，低掃竟然成為比賽項目——Shin Kicking。另外在中國苗族文化中，亦有比拚腳技的「踢腳架」。

提起低掃踢的話，大家第一時間必定會想起著名的泰式低掃。在MMA中，低掃亦十分常見。因為它能相對安全地在中遠距離傷害對手。

▍英國「奧運會」Shin Kicking

在「科茲窩奧林匹克運動會」（Cotswold Olimpick Games）中，低掃踢竟然成為比賽項目——Shin Kicking Championship。

大家不要誤會，此「Olimpick」並非世界性四年一度「Olympic」。而是源自17世紀英國的Cotswold郡鄉村運動會。在1612年由英籍律師Robert Dover發起舉辦。後來當英國成功申辦2012倫敦奧運後，英國奧委會更認可Olimpick 為「英國奧運會的始祖」。

這個運動會在每年五月首個星期一舉行，節目包羅萬有：拔河、5英里跑、獨輪車賽跑、擲錘子、衝下山障礙賽等。

參賽者只可以在長褲及長襪中塞滿稻草來保護小腿。選手只能以膝蓋以下部位攻擊對手膝蓋至腳踝位置。踢擊對方膝部以上位置，會當對方得分。比賽的主要目的是透過攻擊對手小腿，令對方因疼痛或失去平衡跌倒。成功令對方跌倒為一回合勝，三盤兩勝制。單純的Leg Trap或推倒對手並不會計分，亦不可趁對手踢腳時掃低對方。

他們將穿上比賽外套，那是代表傳統的牧羊人的工作服。 選手必須穿上未經加固的靴子，因為曾經有段時間選手穿上金屬加固的鞋頭作賽。參賽者只能把手握住對手的肩膀、衣領，雙臂伸直。比賽由一名"Sticker"仲裁。顧名思義，他們手執長棍來維持比賽公平。

▍中國苗族踢腳架

踢腳架是苗族群眾的一項民間體育競技活動，雲南方言稱「扎腳架」，苗族自稱「吊更」，「吊」苗語即「踢」，「更」苗語即「蘆笙」，「吊更」的全意就是「踢蘆笙」。後來「踢蘆笙」演變成具競技性質的「踢腳架」。

苗族的「踢蘆笙」源於何時，並沒有確切文獻記載，但它卻是苗族非常喜歡的一種競技活動。只人們有空餘時間，或者紅白喜事，大家都會聚在一起「踢腳架」。它既可以作為表演，也可以作為比賽。最隆重的「踢腳架」活動則要數到每年舉行的「花山節」。屆時在彩旗飄飄的花桿下，會專設擂台比試，吸引遠近各地的「踢蘆笙」高手雲集而來，一展雄風。

以前，「踢蘆笙」有著嚴格的規定。無論是平時娛樂比賽還是花山節上的比賽，賽場都要有一個裁判。如果是娛樂性的比賽，雙方都在平衡自己與對手的實力後自願登場。如果是擂台式的比賽，報名者就沒有選擇的餘地，無論對手實力如何都必須上場作賽，否則就是自己認輸。

「踢蘆笙」比賽時，選手二人必須吹著蘆笙登場，對著花桿和觀眾作揖道謝之後，在裁判員的監督下，邊吹邊舞著精彩的動作邊用腳踢對方。比賽必須採取側踢或者後蹬，不得使用前踢或者低掃腿。如果出現三次使用前踢或者掃腿就得勒令其退出比賽，或者取消其比賽資格。被踢倒或蘆笙離手或體力不支者被視為失敗。如果是娛樂性比賽，贏1人者將獲得兩指寬的一條小紅布，俗稱「小紅」，贏2人者將獲得三指寬的一條小紅布，俗稱「中紅」，贏3人者將獲得五指寬的一條大紅布，俗稱「大紅」。如果是擂主，必須連贏3人方算勝出。

現在，「踢蘆笙」已經演變成了「踢腳架」。 比賽時已不再吹蘆笙，兩人徒手踢腳，規定也只能用側踢或後蹬，不得用前踢、低掃腿，或者用手甩、拐、攔、抓、拉對方。獎勵也有幾百元到上千元不等。

1998年，雲南省第六屆少數民族傳統體育運動會上，「踢腳架」還被列入文山州代表隊的表演項目。「踢腳架」已經逐步成為各民族的一項團結互動的體育競技活動，無論在平時的娛樂性表演還是在花山場的擂台比賽，不論什麼民族，只要有點腳上的功夫或者這方面的愛好者都可以參加。

參考資料：中國普者黑官方網站

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