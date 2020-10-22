抓抱技術｜6大常見雙手扣握法：S型握、角力抓、安全帶扣、蝶形握

在摔跤或纏抱當中，抓扯是控制對方肢體的有效手段。若有強力的扣握，便能夠更易破壞對方的身體平衡，順利地將其摔倒，或是控制對方行動。今天武備志便為大家介紹一下，無道服寢技比賽或MMA常見的6種雙手扣握手法，助你深深抱緊對手。

為了遷就拍攝角度，編輯W的動作並不完美，尤其手肘沒有夾緊，希望大家多多包涵。

另外再給一個扣握小技巧，主力扣住對方的手切記要置於上方，另一隻手托於低部扣緊，動作有點像「看手錶」。這樣即使對方使勁從上而下推，推力亦會被另一隻手承受住，變相以雙手的力量去對抗。

假如扣住對方的手置於下方，對方推力便會直接傳到那隻手，另一隻手無法承托，扣握很容易便被拆開。

另一方面，扣握的重點不只在於雙手，更在於「收緊手肘」的動作，即是在雙手扣握後手肘向內夾並向自身軀幹收緊。這樣可使扣鎖更為穩固，並把自身重量加於對方身上。

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▍【一】S Grip／Chain Grip（十指勾扣）

S-Grip 又名為 Chain Grip，是摔跤及巴柔中一種重要的扣握手法。扣法是兩手相對，以手指互相緊扣。

S-Grip的控制能力並不如其他扣握強，但好處是當雙掌不能扣緊時，S-Grip能夠抱握較粗闊的目標，以及快速扣住對手，並作進一步收緊。

（Lok Lam攝）

S-Grip 常見於纏抱、抱雙腿摔、背摔及一些抱舉技術中。雖然在地面戰中 S-Grip並不常見，但可以用於完成秘魯領帶絞（Peruvian Necktie）或North-south Choke等絞技。

▍【二】Gable Grip - Dan Gable （角力抓）

Gable Grip是以美國著名摔跤手Dan Gable而命名的，他是1972年慕尼黑奧運自由式摔跤冠軍及1971年世界自由式摔跤冠軍，因此有譯法將之命為「角力抓」。

Gable Grip摔跤中最為常見的扣握手法，它的扣法是兩掌相對，以手指合攏緊扣住另一隻手的掌緣掌根位置。它跟S-Grip相比，更能夠讓手肘貼近身軀，作出擠壓的動作。Gable Grip的應用十分廣泛，從身體鎖抱（Bodylock）到十字固（Armlock）都會用到它。

【Gable Grip】正確及錯誤動作示範。（Lok Lam攝）

錯誤動作：若把拇指放在拇指食指中間，會令掌與掌存有空間，減低扣握的緊度之餘，更會增加拇指受傷的機會。

UFC 153中巴柔大師Demian Maia 最後降服 Rick Story這一下，就是用了Gable Grip，可以看到此種握發能有多大力量。

▍【三】Ball & Socket Grip／Bar Grip / Seat Belt Grip（安全帶扣握）

Ball and Socket Grip，又名為「Bar Grip」、「Seat Belt Grip」是巴西柔術其中一種最常用和最通用的扣握手法，它的扣法是一手握拳，另一隻手以手指合扣握住拳手的掌緣、掌根、前臂位置。它的好處是能夠靈活地視乎情況，隨時調校圈扣的大小及距離，更可以輕易轉換成其他扣法，如Gable Grip、Pretzel Grip、S-Grip等。

這種扣握法可以用來控制對手的上半身、腰部或腿部，尤其常見於從背位維持「Seat-belt」位置（即雙手穿過對方肩上及脅下扣緊），甚至用於完成絞技。

【Seat Belt Grip】正確及錯誤動作示範。（Lok Lam攝）

錯誤動作：若把手指合扣握住另一隻手的指關節，這會對手指造成太大的壓力，容易造成受傷，亦會大大減低扣握的威力。

▍【四】Butterfly Grip（蝶形抓握）

Butterfly Grip是Gable Grip的深入版，把扣握相交處從手掌移至前臂，進一步縮小圈扣範圍，但更能夠把手肘更緊貼自己的軀幹，利用反扣的手腕來增加壓力。

【Butterfly Grip】動作示範。（Lok Lam攝）

無論在摔跤及巴西柔術中，Butterfly Grip都是常見的抓握法。它經常用於摔抱及seat belt control當中，作用類似於Ball and Socket Grip。

▍【五】Gokor Grip／Lebell Grip（三指扣握）

【Gokor Grip】（Lok Lam攝）

Gokor Grip，又名為「The Finger Grip」、「Lebell Grip」。這是掌對掌握法的一種變化，將拇指插在食指和中指之間。這通常用於一些需要同時合攏手肘及避免扣握鬆掉的動作，就像是「D'Arce Choke」及「Japanese Necktie」（日式領結絞）等。

▍【六】Pretzel Grip

【Pretzel Grip】（Lok Lam攝）

Pretzel Grip 屬於較為少見的握法，但它近年來在無道服寢技比賽中聲名大躁。Pretzel Grip 在摔跤中並不常見，它通常用於在攻擊頸部時減少空隙，更常用於斷頭臺降服中。

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