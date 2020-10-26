日本江戶捕快制服武士　以弱勝強全靠三法寶︰刺股、突棒、袖搦

早陣子跟大家介紹過江戶捕快的無刃兵器「十手」，有讀者反映「苦了捕手要以此對付武士刀」。誠然，日本武士武藝高強難以力敵，所以江戶捕快還有其他法寶來「以弱勝強」，那就是「三道具」︰刺股、突棒、袖搦。

日本武士及日本刀劍在許多人眼中，一直都具有一種莫名的吸引力。不知大家有沒有曾經忽發奇想，假如朝廷捕快要逮捕犯罪的武士時，除了以前介紹過的十手及鐵尺外，他們會用什麼方法應付武士那高強的武藝呢？

江戶捕快就是像上圖般，利用「人海戰術」並手執「三道具」跟持刀武士對抗。而這些兵器甚至沿用至今，在不少安保事件都會見到它們呢。

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▍江戶捕快的「三道具」？

三道具（みつどうぐ）是袖搦（そでがらみ）、突棒（つくぼう）、刺股（さすまた）的統稱，是江戶時代捕快（同心、與力）以及非官方民間人員用以制服、逮捕嫌疑犯的三種非致命的長柄兵器。

袖搦（そでがらみ）、突棒（つくぼう）、刺股（さすまた）都是在2-3米的長棒末端加裝了不同金屬部份的長柄兵器。為了避免敵人持握或是破壞柄端作為抵抗，並對其作出非致命傷害迫使其放棄抵抗，因此在「三道具」的金屬部份都會設有尖刺或倒勾。

「三道具」的主要作用並不是要擊倒或殺死對手，而是安全地應付犯人的抵抗，並有效地限制犯人的行動，好爭取時間讓官方執法人員抵達。由於長柄的關係，用者能在對方攻擊距離外進行壓制。

在當時的日常應用上，「三道具」的性質不同於一般兵器，它甚少作為單人主要兵器使用，而是作為「多對一」的對抗兵器。即使是未經專業訓練之人，只要合數人之力亦可相對安全地抵禦敵人。可是，「三道具」只適用於應對單獨、持短兵器的敵人，面對射擊兵器時並不見效。

部份古流柔術保留了「三道具」的技法。（圖片來自：http://bit.ly/2NwDoVt）

時至今日，在一些古流柔術或捕手術中，「三道具」仍然是技術教授及兵器演練的其中一部份。另外，「三道具」當中的「刺股」甚至普及成為日常的保安用具，廣泛應用在公眾場所的保安之中。

可是，正如片中可見，保育士在沒有充足訓練下，其實情況還是相當危險。假如大家遇上相同情況時，切勿嘗試單獨對抗，還是以安全逃脫為優先目標吧。

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▍突棒（つくぼう）

突棒（つくぼう）。（圖片來自：http://bit.ly/2C1wYMR）

突棒的頭部由鐵製成，形狀為「T」形，有點像縮短尖爪的泥耙。它的橫支部份佈滿了銳利的尖刺，有時甚至會設有勾刃。它用法應該跟「刺股」相似，以阻截、限制對方行動為主，但它比傳統的刺又多出了「勾」、「錘」等功能。

▍袖搦（そでがらみ）

袖搦。（圖片來自：http://bit.ly/2NAmp4K）

袖搦的金屬部份由複數的倒刺勾爪組成，外形活像數個八爪魚鉤。捕快會以它刺穿敵人的衣服，然後加以扭動，令勾爪緊纏著對方的衣物，以限制對方的行動。除此以外，它亦可以當作棍棒或長矛使用，刺擊、掃擊、揮擊對手。

▍刺股（さすまた）

刺股、刺又。（圖片來自：http://bit.ly/2LK2COA）

刺股（さすまた），又稱為「刺又」，它的外形呈「丫」狀，在2-3米的長棒末端裝有鐵製的「U」形分支。它的用法主要是以分支部份鎖住或推架敵人的頸、臂、腿、軀幹等部位，一來可以阻礙對方繼續靠近，二來可以令對方失去平衡而倒下，好讓其他人進行壓制，或是把其固定在某一地點上。

以上是網上的「三道具」應用示範。

▍刺股的另一個功用︰滅火

除了逮捕犯人外，刺股在江戶時代亦見用於消防上。當城鎮發生火災時，火消（消防人員）會用刺股從遠處破壞火源附近的房屋，以製造防火帶避免火災蔓延。因此時至今日，在日本的地圖上仍是以「刺股」作為消防署的標誌。

▍古代的中國及歐洲亦有類似的兵器︰Man Catcher、月牙鏟

最後附帶提一提，在古代的中國及歐洲都有類似「刺股」的武器︰中國的月牙鏟及中世紀歐洲的Man Catcher。下次有機會的話，再跟大家談談這兩年出現在古代東西方世界的特殊兵器。

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