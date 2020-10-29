拳擊｜井上尚彌 vs Jason Moloney　萬聖節「怪物」登陸罪惡之城

井上尚彌將於美國東部時間10月31日對上澳州的Jason Moloney，以守衛自己的118磅WBA及IBF腰帶。有趣的是，這是井上尚彌第一次在拉斯維加斯作賽。

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井上尚彌 vs Jason Moloney

原本井上尚彌要在4月對上的是WBO腰帶持有人菲律賓的John Riel Casimero，以一次過統一三條腰帶。但因為疫情關係，所以此戰取消。後來John Riel Casimero 就在9月與Duke Micah比賽，並順利衛冕。

總而言之，自從去年11月在日本崎玉中擊敗Nonito Donaire以來，井上尚彌一直都沒有比賽。這場比賽極為精彩，很多拳迷，以至《Ring》雜誌都指此戰為「年度最佳」，井上也從此戰中贏得了WBA腰帶及世界拳擊超級系列賽淘汰賽(WBSS)冠軍：

幸運的是，還有一位重118磅頂級拳擊手希望在2020完結前比賽，那就是來自澳州的Jason Moloney。Moloney亦有參加 WBSS，只是Moloney在第一輪就以分歧判定敗陣，而井上則一直擊敗對手，得到了冠軍寶座。

雖然如此，Moloney 該敗戰後一直取勝，及後四戰都能終結對手，成功回到挑戰者之位。

Jason Moloney。圖片來源：Getty Images

對我來說，無論是井上還是Casimero也沒所謂。但是說實話，如果我能選擇，對上井上是夢寐以求的比賽。 Jason Moloney

這場比賽的勝利者，將很大機會與 John Riel Casimero 一戰，以爭奪他的WBO腰帶。

第一次在拉斯維加斯作賽

井上尚彌。圖片來源：Getty Images

這是井上尚彌第一場與 Top Rank簽約後的比賽，也是他第一次在拉斯維加斯作賽。上次在美國作賽，已是2017年在加州與 Antonio Nieves那次，其時他仍是112磅 WBO腰帶持有者。

「怪物」井上尚彌，絕對稱得上是當今日本首屈一指的拳擊手。他年僅27歲，在加入職業拳擊短短7年多，便擁有19勝0敗16KO的完美戰績。而這19勝中就有17戰是在日本比賽，這次打進美國拳擊「聖地」，或者能令本來已人氣十足的他有更多國際粉絲。

比賽時間為10月31日美國東部時間晚上七時半，大約是香港時間的11月1日早上七時半。

+ 4 + 4 + 4

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