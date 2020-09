【力王】樊少皇經典之作　打進大銀幕的漫畫暴力美學

不少知名的動漫都會吸引電影公司把作品改編成真人電影,但要成功將格鬥動漫好好地真人化卻一直都是個高難度挑戰。不論是日本本土,還是歐美或亞洲其他地方,真人化的改編作品往往都會惹來唾罵多於讚美。但當然,當中也偶有佳作,例如香港拍攝的《力王》因為把原著的暴力完美還原而被視為「神作」。

《力王》漫畫由鷹匠政彦原作、猿渡哲也(後來《高校鐵拳傳》的作者)繪畫,於1987到1990年間連載,單行本共12卷。漫畫早期設定類似《北斗之拳》的方向,故事以近未來(故事中為1990年)為背景,世界因爲戰爭而陷入困境,而主角所在的日本則陷入經濟蕭條,成爲了罪惡之城。故事講述主角力王一邊追尋自己的身世,一邊以一己之力對抗邪惡勢力。故事融合武術打鬥和凶殘社會的黑暗面,成為一個以暴力掛帥的故事。

若說《北斗之拳》中敵人被直接「爆頭」感覺已經很暴力,《力王》中打鬥的血腥和殘忍就絕對是有過之而無不及,可謂正式的「畫公仔畫出腸」。為故事揭開序幕的監獄篇以武術搏擊營造格鬥畫面,雖然故事後來偏向科幻和超能力,但殘暴感不減。

《力王》在1987年獲得集英社MVP獎,累計發行量達250萬冊。因爲漫畫大受歡迎,《力王》頭兩章故事分別於1989年和1990年被製作成OVA動畫,1991年更由香港電影公司改編成真人版電影。

樊少皇經典之作

90年代香港電影業曾一度流行拍攝日本漫畫改編作品,像改編自《孔雀王》的《孔雀王子》和《阿修羅》、改編自《淚眼煞星》的《浪漫殺手自由人》,以及之後的《妖獸都市》和《城市獵人》等。同一時間,香港也開始實施電影三級制,最高級別的三級電影只能讓18歲以上的觀衆入場觀看。於是不少電影公司就開始挑戰尺度,拍攝一些以往難以上映的暴力作品,其中一齣就是《力王》。

《力王》於1991年被改編成香港電影,並於同年在日本上畫優先上映,比香港上映時間早了半年。電影由藍乃才執導,擔任主角的是當時剛過了18歲的新晉動作影星樊少皇,參演的還有葉蘊儀和大島由加利。電影根據漫畫第一部的監獄篇改編,雖然故事略有調整,但整體故事還算是忠於原著的佈局,尤其當中的暴力場面更是跟得十足十,讓電影畫面殘忍非常,極度恐怖。為原作繪畫的猿渡哲甚至表示因爲畫面太逼真,他看完試映之後也感到不舒服。

除了暴力的場面,樊少皇力王的造型還原度也可以說是非常之高。《力王》不但成爲了樊少皇經典之作 ,更讓「力王」成爲了樊少皇的綽號一樣,讓不少媒體報道樊少皇時也會叫他「力王」。

改編作品難度高

要成功將動作動漫真人化一直都是個高難度挑戰。除了很多時候因爲電影只有約90分鐘的長度,讓修改細節後故事不能忠於原著外,角色形象是否偏離原著也是問題。

即使是日本本土的改編電影,很多時候也會因爲對角色的改動讓支持的讀者大感不滿。

而既然充滿動漫文化氣色的日本,都未好好改編自己的動作動漫,在文化差異下,歐美改編電影的下場就更加凄慘。當中口碑比較好雖然有《淚眼殺星》(Crying Freeman)、《強殖裝甲》(The Guyver)*,但原本漫畫是名作的《北斗之拳》出來的效果嚇人,《龍珠:全新進化》就更加是災難級。

*美國對科幻的故事改編得比較好,2014年改編自日本小説《All You Need Is Kill》的《異空戰士》《Edge of Tomorrow》絕對是佳作

無以爲繼的Cult片經典

與上述的電影對比起來,不論故事還是人物設計,《力王》絕對是最接近原作的改編作品。而且縱使《力王》並非大作,但因爲暴力畫面破格,讓《力王》在外國也被視為Cult片中的「神作」。除此之外,也有指電玩《Mortal Kombat》的 Fatiality暴力完結技,其靈感就是來自《力王》電影。另外,雖然與電影無關,但《街頭霸王 II》的司令角色設計也是來自《力王》漫畫角色鷲崎。

可惜的是,取得了另類成功的《力王》並沒有真正的電影續作。2002年時曾出現幾齣由樊少皇擔任主角並電影有「力王」字樣的電影作品,但都並非正式授權作品,不但和《力王》沒有關係,也沒有《力王》中的暴力元素。更甚的是,爲了配合當時《拳霸》的潮流,其中一齣甚至被稱為《力王2之中國拳霸》。

不過,雖然這讓不少《力王》的影迷感到失望,但暴力畫面並非人人適合,改編為真人電影版始終是太過勉强,還是讓這些震撼畫面留在漫畫中比較好一點。

