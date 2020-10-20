武術思想｜穿鞋還是赤足較好　4方面拆解武術鍛煉差異

近年來，在跑步界開始出現赤腳跑步的理論。而在武術界，大體亦可分成「穿鞋」跟「不穿鞋」兩大類。到底穿鞋與否，在各方面上有沒有明顯的差別呢？

鞋子可以說是在人類日常生活中其中一種最為重要的裝備，它保護著我們的雙腳，免受它們被現代城市的種種危險（玻璃、碎石、釘子）所傷害，亦避免敏感的雙腿被凹凸不平的地面所刺激（抑或只是不習慣）。

這種生活必需品無可避免地融入武術操練當中，可是亦有一部分武術堅持「赤足」操練。到底穿鞋與否，純粹只是個人選擇？還是對武術表現有直接的影響呢？

▍分別一︰比賽

穿鞋的武術比賽︰拳擊、摔跤、桑搏、以色列格鬥術、法式踢腿術（Savate）、劍擊等。

赤足的武術比賽︰泰拳、緬甸拳、散打、柔道、空手道、跆拳道、劍道、綜合格鬥等。

穿鞋問題在比賽層面上比較容易理解，大多數牽涉踢擊技的搏擊比賽都會規定選手赤足作賽。一方面，穿鞋亦使核測工作變得繁複，選手有可能借助比賽鞋作弊。但是這點未必十分合理，因為有效的賽前檢測應該便能避免作弊情況出現。

而在跟踢撃無關的武術，穿鞋更能提升搏擊表現，如摔跤便能借助穿鞋來增加與地面的磨擦力，而拳擊鞋亦可蹬地把力量傳到打擊上，甚至便於作出如劍擊般的快速移動動作。穿鞋更可以降低選手滑倒的機會，間接避免受傷。

那麼為什麼仍會有大量赤足的搏擊比賽呢？可能跟比賽觀感和視覺表現有關。

赤足觀感上比穿鞋更加接近「空手格鬥的本質」，或更加像職業搏擊比賽（具踢擊種類）的感覺。在職業水平的搏擊比賽中，抗打能力會是選手其中一個重要元素，因此比賽會趨向減少護具或裝備，把對抗元素集中在搏擊能力上，而不是裝備水平上。亦有可能穿鞋後，會衍生出搏擊鞋性能上的比拼，而影響比賽重點。

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▍分別二︰保護性能、危險性

經常有意見認為穿鞋操練作賽的危險性比赤足高，更容易令對手受傷。

如果你說穿著的是日常鞋或具有稜角的鞋（即跑鞋、運動鞋、皮鞋、高跟鞋），那麼的確會比赤腳危險得多，因為鞋的硬度加上稜角能加強踢擊踩擊的威力。可是，實際上大多的武術用鞋都會採用薄底、貼腳、軟身、輕量的設計，以避免習武者在練習時受傷。所以在踢擊力量方面，兩者應該不存在明顯的差異。但若說踢擊的穿透力或直接衝力，始終赤腳踢撃時，能夠直接透過打擊部位（一般都是關節端或表面肌肉）擊中對手。

但是就保護性能方面，穿鞋肯定比赤腳好。武術鞋面的軟墊能夠稍微緩衝撞擊力量，避免腳趾或腳背嚴重撞傷。穿著武術鞋亦能降低訓練環境的要求，讓武術習者在戶外、非木板地面、無地墊環境下練習，亦能減低腳掌底跟地面磨擦而產生磨擦性水泡。

或者有讀者會認為，腳底會起水泡是練習不足所致，只要經過長期磨擦，腳上自然會長出胼胝（老繭）。這說法沒錯，可是對於初學者或特殊足部結構的人而言，適時穿鞋練習反而可以避免練習因水泡而中斷。

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▍分別三︰文化傳統

其中一種說法指，大多數赤足練習的武術都來自於東方，這可能跟不同地方的文化傳統有關。

很多日本武術都是赤足練習的。（圖片來自VCG）

以日本武術為例，日本文化中習慣在進入室內時會脫下鞋子，赤足或穿襪在室內行動，因此可能令武術場所亦承襲這樣的傳統，要求習者赤足練習。但當然穿鞋與否，可能是視乎練習場地環境而定，不一定跟文化有關。以韓國武術為例，跆拳道為赤足武術，但跆跟則時而穿鞋時而赤足。

此外，有些人認為赤足練習是某些武術的精神傳統。進入道場前，把鞋子脫下意味著放下日常工作的繁囂，清淨自己的心靈以專注在武術修為當中。

當然亦有可能是為了道場清潔，或者習者腳底清潔，甚至是延長地墊壽命，才決定穿鞋與否。

▍分別四︰技術差別

穿鞋與不穿鞋之間，其實亦有著武術中的技術差異。

首先，赤足時由於腳底直接接觸地面，身體能夠感應更多環境資訊，因此平衡感會比穿鞋高。而且武備鞋的鞋底通常會有一塊簿墊，一方面會墊高腳底，另一方面會把體重分散，尤其在穿鞋在軟墊上練習時，更容易會站不穩腳。

還有在部分武術中，存在一些只能赤腳才能使出或練習的技術。例如在沖繩空手道中，便有練習以腳趾點壓對方穴位制敵、以腳尖作為踢擊目標的技術。赤足亦能突顯以不同部位進行踢擊的效果差別，如以腳前掌、腳跟踢擊能使踢擊力量集中，以腳面踢擊更易於掌握發力等。

可是，有一些人會認為在日常生活中人們通常都處於穿鞋狀態，因此赤足技術某程度上很難在日常情況中使用，違反武術應用的情況。誠然，現代人赤足的情況少之又少，但正因如此赤足練習反而能鍛鍊一般非常少用上的小肌肉及某部分身體協調，或者那些技術可能在日常以另一種方式應用。

▍小結

以編輯Wilson的經驗為例，他在跆拳道練習中會選擇穿鞋或赤足，以達至訓練的目的。當練習套路時，他傾向赤足練習，以鍛鍊身體協調和馬步平衡。當在沒有地蓆的場地練習搏擊時，他通常會穿鞋練習，以增加抓地力和避免過分磨擦地面。到了接近比賽時，他會漸漸變回赤足練習，以調整赤足比賽時的踢腳感。

撇開傳統或慣例而言，穿鞋與否其實更傾向是一種訓練取向，或按環境因素而作出的選擇，並不需要過分排斥對方。

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