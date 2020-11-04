龍虎門｜本土技擊漫畫始祖　新社會 古武功合演劃時代武俠經典

《龍虎門》這本經典武打漫畫，近日再度在市面牽起話題。除了有新任製作人所作出的種種改動，牛佬也推出了官方授權的外傳作品《慈雲山七鷹》，而原作者黃玉郎則復刻了《小流氓》的封面合集。一時之間，《龍虎門》的世界突然熱鬧起來。藉此機會，我們不妨就來回顧一下這部本土技擊漫畫始祖，究竟有何魅力！

延伸閱讀

抵死泰山｜曾習少林寺拳法兼熱愛健身 作者爆笑打造格鬥動漫經典

【美國忍者】被遺忘的北美動作電影系列 曾一度掀起美國忍者熱

最本土的武俠漫畫

《龍虎門》原作者黃玉郎，前身為黃玉郎於1969年發表的技擊漫畫《小流氓》。當時香港經濟仍然不景氣，市民居住環境惡劣，而且黑幫橫行、治安欠佳。黃玉郎便是以此為背景，創作出「龍虎三皇」：王小虎、王小龍、石黑龍。由他們為街坊儆惡懲奸，打退一眾地痞流氓。

1975年，港英政府通過《不良刊物法例》，《小流氓》被指渲染暴力而一度遭到取締，黃玉郎於是將當時位列銷路冠軍的《小流氓》，易名為《龍虎門》，並銳意革新漫畫業，提高漫畫在社會中的地位，為他日後成為香港漫畫業大亨打下基礎。

出版接近半世紀的《龍虎門》，故事內容也見證著香港發展。在《小流氓》年代，龍虎三皇的對手都有著濃厚本地色彩，包括柴灣十二鱷、灣仔七虎、油麻地十三龍等。黃玉郎曾在某次訪問中表示，這些銜頭都跟他的乘車路線有關，例如去到灣仔或者觀塘，便想想有什麼綽號適合。

後來《龍虎門》為了打入日本市場，並且擴充故事的世界觀，便出現了日本羅剎教、韓國白蓮教、泰國通天教等外地的邪派勢力，甚至有影響力遍布全球的黑手黨及主宰會。劇情也自然要加入一些民族主義的元素，例如羅剎教的元老便為侵華日軍。

+ 2 + 2 + 2

科技與武俠跨世代

有趣的是，這些外國反派所用的武技，都不是本國的傳統武術，而是源自中國的各路神功。羅剎教主西城勇，便練就了一身少林易筋經。而泰國通天教，則是修煉脫變自《道德經》的《道經心法》。這種取態跟上面提到的《不良刊物法例》有一定關係，因為原先《小流氓》的寫實打鬥過於血腥暴力，引起了當局注意。為了能夠繼續全年齡販售，於是便將整個故事改成武俠風格。

此外，當年版權觀念不彰，所以黃玉郎在多套漫畫中都有引用金庸的創作，王小虎的武功便為九陽神功及降龍十八腿，王小龍則為打狗棒法與降龍十八掌。但是《龍虎門》的故事畢竟是以現代社會作背景，所以在武打設計上也引入了一些機器的概念。好像王小虎的獨門絕技「電光毒龍鑽」，顯然就是模仿電鑽。有時科技的發展，也對傳統的武功帶來衝擊。例如王小龍最後便是被激光射死，而在舊著對付烈火祖師的一幕，則向他倒上汽油，讓他不能用上火勁。

Crossover大亂鬥

隨著玉皇朝旗下的漫畫作品愈來愈多，不同角色也開始Crossover到《龍虎門》的世界。例如當年引起不少爭議的「天下無敵」老祖宗，便顯然是借鏡《醉拳》中的小劍仙練斌。雖然黃玉郎本人從沒承認過，真正明示他們兩者是同一人的，也只有張萬有掌舵的時期。不過讀者對此已經有了共識，玉皇朝亦不介意以此來作賣點。

90年代黃玉郎因事入獄，他回復自由身後分別出版了《天子傳奇》及《神兵》系列。兩者的歷史維度與科幻元素，讓其他漫畫角色都能以此融會到同一個世界觀，《龍虎門》自不例外。所以王小虎的祖先王五，便是由《神兵》裡的南宮問天教授刀法。而《醉拳》裡的神功及人物，就更加順利成章地移植到《龍虎門》之上。

《龍虎門外傳：火雲邪神》中的老祖宗，圖片擷取自：https://bit.ly/2rOVgSO

新時代 新作風

今年初，黃玉郎因版權費的問題，而放棄了《龍虎門》的商標，《龍虎門》遂改由昔日的玉皇朝成員鄺志德、李中興等人接管。他們上場後推行不少的改動，例如結合時事將新冠肺炎的疫情改篇到故事之中，亦加入了一些全新的元素如驚悚、科幻等。而《龍虎門》的版權持有方「文化傳信」，最近則與《古惑仔》的牛佬合作，推出短篇外傳《慈雲山七鷹》。黃玉郎亦復刻了《小流氓》的封面合集，並用新作《龍虎五世三世仇》，延續自己對「龍虎門式武俠觀」的詮釋。

究竟未來《龍虎門》會否再創高峰，似乎尚待時間驗證。