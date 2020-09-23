筋肉破壞者｜源自《筋肉人》的職業摔角必殺技　曾被WWE列為禁招

自1979年開始連載的日本漫畫《筋肉人》(台譯《金肉人》)除了成為經典並影響了動漫創作外，更返過來影響了現實世界的職業摔角。當中主角筋肉人的絕招之一「筋肉破壞者」更被著名摔角手Samoa Joe借用，成為他的經典完結技「Muscle Buster」。可惜，雖然Samoa Joe版本的「筋肉破壞者」沒有漫畫版本那樣危險，但卻因為一次意外而一度被WWE列為禁招。

經典漫畫《筋肉人》。圖片來源：《筋肉人》官方Twitter - https://twitter.com/kinnikuman_pr

「筋肉破壞者」是漫畫角色筋肉人最經典的絕技之一。雖然故事後期被另一招「筋肉火花」取代了最終絕招的地位，但不論在1998年的續作《筋肉人II世》還是在2011年重新開始的《筋肉人》故事中，「筋肉破壞者」都是重要的絕技。雖然這招在現實世界中是不可能使用的幻想招式，但經過調整後，還是成為了摔角手Samoa Joe的成名絕技之一。

Samoa Joe的「Muscle Buster」

「筋肉破壞者」在日文本來是「Kinniku Buster」（キン肉バスター），英文版被稱爲「Muscle Buster」。在漫畫中，筋肉人會以肩膊頂住對方頸部的同時以雙手扣住對方的雙腳，然後從高處垂直坐落到擂台上。

雖然Samoa Joe也直接稱這一招做Muscle Buster，但Samoa Joe的版本改以雙方的背部落地，大大減少了受方承受的衝力。

在與職業摔角名人“Stone Cold” Steven Austin的一次訪問中，Samoa Joe坦然承認這招的靈感是從《筋肉人》中獲得。

當時我們正在日本餐廳吃燒烤，看到牆上有張很誇張的動畫海報。之後老闆聽我們在討論，於是就在電視播放那個動畫，我看到當中的角色使用了「筋肉破壞者」。整個感覺很震撼，我決定把它成爲我的招式，於是回到美國我就開始練習如何使用。 Samoa Joe

其實除了Samoa Joe外，電玩遊戲《鐵拳》中的King也把這一招借用了，名字也是直接叫Muscle Buster。

不幸事故讓招式成爲禁招

自從把「筋肉破壞者」實用化後，Samoa Joe在不少的賽事以這一招擔當完結技，成爲他職業摔角生涯中最具代表性的招式之一。但可惜在2015年的一次意外事故中，讓這一招被WWE列爲禁招，之後就很少在比賽中出現。

事源在2015年WWE NXT一場非電視播放的比賽中，Samoa Joe在使用Muscle Buster時意外讓Tyson Kidd脊柱損傷，導致Tyson Kidd遭受了嚴重傷害，險些殘廢。雖然後來Tyson Kidd成功康復，但自此退居幕後，不能再擔任職業摔角手。

事件發生之後，Samoa Joe大大減少使用Muscle Buster，多以類似裸絞的降服技Coquina Clutch做完結技，而慢慢地Muscle Buster就鮮有再出現。

Coquina Clutch，圖片來源：https://bit.ly/3hPox6U

其實比起其他危險摔角招式，Samoa Joe的Muscle Buster並非特別危險。出招時Samoa Joe會以肩膊保護着受方的頭和頸，再以背部落地，所以這招實際上已經有不少的安全措施。而根據WWE本身的說法，他們並不認為是Muscle Buster或Samoa Joe出招時的錯誤導致Tyson Kidd受傷，而只是一個不幸的意外，所以Samoa Joe也沒有因為這個受傷而受到指責。Tyson Kidd在事後也表示沒有怪責Samoa Joe，認爲時間純屬意外。

雖然外界一直都指出這一招已經是WWE的禁招，但根據Samoa Joe一次訪問中的說法，這一招其實已經可以使用，Muscle Buster還是他的武器之一，只要準備好，就會再次使用。

安全為先

雖然職業摔角是假打的體育娛樂，但選手身體所受的傷害可不比真的比賽少。WWE摔角手每次比賽會對他們的身體造成傷害，尤其在執行了危險動作的時候，出招者和受招者都會有受傷的風險。加上比賽頻密，休息復原的時間少，不少摔角手都有長期傷患的問題，甚至因此而需要退休。

爲了摔角手的安全，WWE和其他摔角組織也開始修改賽事指引，禁止一些危險的招式包括特定形式的「打樁機」(Pile Driver)或是以前比賽常見的摺凳攻擊等。

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