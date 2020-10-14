【標殺令】致敬李小龍和邵氏武術電影經典　集大成的暴力美學

今年是美國武打電影《標殺令》17周年。由昆頓塔倫天奴執導的《標殺令》除了秉承昆頓塔倫天奴一貫的黑色幽默外，電影中特別用上了不同的電影風格，向世界各地不同的經典武打電影致敬。當中讓香港觀衆印象最深的大概是女主角在《標殺令》所穿的李小龍服和《標殺令 2》中由劉家輝飾演的白眉角色。

《標殺令》和《標殺令 2》宣傳海報。圖片來源：網上圖片

根據原本的計劃，《標殺令》只是一齣單獨發行的電影，但最終因爲片長超過4小時之久而決定分拆成兩部電影。第一集的《標殺令》（Kill Bill: Volume 1）於2003年10月10日上映，而續集《標殺令2》（Kill Bill: Volume 2）於2004年4月16日上映。《標殺令》上映後大受歡迎，票房收入超過1.8億美元成為當時昆頓塔倫天奴最高票房的電影。

《標殺令》講述由奧瑪花曼(Uma Thurman)飾演的女主角為了復仇而展開連場的激戰，面對著不同的頂級殺手，一個又一個地擊敗直到找到幕後的首領，Bill。故事猶如大家現時大概都耳熟能詳的70年代香港式武打電影，而這正是昆頓塔倫天奴刻意營造的故事形式，亦是《標殺令》特別之處，因爲《標殺令》的目標就是對大量的武打電影進行致敬。

《標殺令》有大量的打鬥場面。圖片來源：https://bit.ly/3jXidMl

經典武打橋段共冶一爐

昆頓塔倫天奴一直很喜歡70年於美國小電影院播放的電影，而爲了向這些電影致敬，昆頓塔倫天奴就在《標殺令》中一口氣加入了大量分別來自香港武術電影、日本武士電影、黑人武打電影及意大利式西部片等的經典電影橋段。

在第一集的《標殺令》最後大戰中，最明顯致敬位就是就是女主角黃色裝束，完全是參照李小龍在1972年《死亡遊戲》中所穿的黃色運動服。之後，在與「瘋狂88人」的決鬥中，「瘋狂88人」所帶的眼罩也和《青蜂俠》中的相同，打鬥時也有不少分鏡和動作依照過往李小龍電影去拍攝，畫面也與《精武門》中以一敵衆相似。

當女主角擊倒所有手下後，女主角與敵方頭目石井御蓮最後在雪中的一戰，不論是庭院還是石井的服飾都是參照了1973年日本電影《修羅雪姬》。除此之外，《標殺令》的血腥畫面也是仿照70年代日本武士電影，武士被殺後血柱狂噴的畫面。不過這些畫面因爲太過震撼，在部份版本中的最後一戰特別把畫面變成黑白，要到DVD版本時才有觀看彩色版的選擇。

向邵氏電影致敬

不過雖然《標殺令》穿插了不同電影的經典橋段，但昆頓塔倫天奴最注重的還是對相關邵氏電影的致敬。除了在電影開頭的SB商標，《標殺令》使用了70年代邵氏電影使用的鏡頭分鏡和拉近特寫的拍攝方式，也使用了當中的一些音效。

在《標殺令 2》時就更加毫無保留地由劉家輝飾演香港武打電影典型的白眉道人角色「白眉」，再讓他指導女主角經歷一系列如在《少林三十六房》電影中出現艱苦修行。當中不但用上了經典的剪影片段，白眉教授招式時甚至直接用廣東話説話。最後女主角的絕技甚至是「五步穿心掌」（Five-Point-Palm Exploding-Heart-Technique，日本翻譯為「五點掌爆心拳」 ）。

「草蜢仔」David Carradine

除了香港和日本武打電影外，《標殺令》還會看到不少的西部電影橋段，也找來了著名的動畫製作公司Production I.G.製作穿插在電影中模仿的《辣手13》(ゴルゴ13，1983)和 《妖獸都市》(1987)的動畫。

《標殺令》擁有的致敬位可以說是不能盡錄，不過不得不提的還有在《標殺令 2》現身的Bill其實就是在70年代美國電視劇《功夫》中飾演少林武僧「草蜢仔」金貴祥的David Carradine。而他在電影中吹奏的木製長笛更是在《功夫》中使用的相同長笛。

David Carradine。圖片來源：Getty Images

《標殺令3》？

在《標殺令》和《標殺令 2》票房大收後，一直有傳將會拍攝第三集和第四集，但在2012年時昆頓塔倫天奴就表示計劃擱置，不會推出第三集。不過，在去年的一個訪問中，昆頓塔倫天奴就透露他和奧瑪花曼商量後，雙方都有興趣再合作拍攝《標殺令3》，但最快應該要到三年後才能開拍。

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