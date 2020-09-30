忍者龜36周年｜四位主角手中刀釵棒棍　原來是琉球古武道傳統兵器

今年是《忍者龜》面世36周年，4色忍者龜的盞鬼形象深入民心。但大家有否留意到，雖然他們號稱「忍者」，但卻手上使用的卻好像是琉球古武道傳統兵器嗎？本文為大家介紹一二。

▍忍者龜跟香港大有關係

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《忍者龜》由Kevin Eastman 及Peter Alan Laird 於1984年創作，並於幻影工作室（Mirage Studios）所出版的同名漫畫書連載。今年正正是《忍者龜》面世36周年。

在1987年，陳大河建立的香港製造公司彩星集團購得《忍者龜》全球獨家玩具總特許權的專營權，為全球獨家特許權，創作及推出廣泛類別玩具。至1989年由已故電影大亨鄒文懷創辦的嘉禾電影，製作真人英語電影《忍者龜》大受歡迎後，更令彩星忍者龜產品揚威國際，盈利於1990年急升逾十倍至12.1億。

其後於2003年、2012年等，忍者龜分別於電影、電視劇等平台再現銀幕，均令忍者龜熱潮回歸及帶動彩星業績，2014年荷里活電影《忍者龜》上映，令同年彩星玩具銷售收入再創新高，增至21.6億港元，當中《忍者龜》產品佔總收入95%以上。

集團除發展玩具業務外，亦有其他業務如餐飲及物業投資，當中以於1994年落成、由彩星持有的商廈彩星集團大廈、位於麥當勞道半山樓多個住宅單位、及位於屯門的彩星工業大廈等為主要投資。

▍忍者龜不用忍術，卻用琉球古武道兵器？

在故事中，忍者龜是跟老鼠師父Splinter 學習忍術。可是在很多人眼中，他們更像是使用類似空手道的日本武術。從四位主角所使兵器來看，其中三位的兵器卻不約而同地是琉球古武道的傳統兵器。

到底甚麼是琉球古武道呢？

琉球古武道又名「沖繩古武道」，是指源自琉球群島或沖繩的武術。由於中國文化的影響，起於明朝琉球人從福建把武術和兵器術等技術帶到琉球再加以改良便成為了當地的武術。所以琉球或沖繩的古武道起源和訓練方法與日本本土的古武道起源和訓練方法截然不同。

（影片擷取自：YouTube，Kuro-obi World，https://youtu.be/Le33gJFuZ10）

17世紀時琉球王國頒布了收藏武器禁令，於是琉球百姓就利用農具，漁具，生常生活具，當作武器鍛鍊，來用作自為之用， 慢慢形成現在的琉球古武道。 現在琉球古武道包括棒術、釵術、枴術、二節棍術、鉄甲術、盾茅術、 鐮刀術及木槳術等。而據琉球古武道七段教士金城憲師範所說，琉球古武道亦大約在二十世紀初，由民間武道和警察保安術演化為武術。

琉球古武道的分帶制本來較簡單，但時至今日為了應付發展需求，色帶也較古時多。現在分十段六個色帶（白、黃、橙、綠、啡、黑），每段又學習不同內容。例如第十、九級白帶會學最基本十二棒棒術、第八級教雙節棍、第七級教釵，更高級別會有其他兵器如拐、鐮刀和船槳等。

▍略說忍者龜手中兵器跟琉球的關係

一．Leonardo（Leo）——雙刀（非琉球）

Leo 是團隊裡的領導者，具有心思慎密、冷靜、勇敢等特質，頭戴藍色面罩。（圖片擷取自：Sinuhe Twitter）

名字源自於文藝復興時期的意大利天才藝術家李奧納多·達文西（Leonardo da Vinci）。Leo 是團隊裡的領導者，具有心思慎密、冷靜、勇敢等特質。他頭戴藍色面罩，以日本雙刀作為主要兵器，這是唯一一位角色所用兵器跟琉球關係不同。

在日本眾多流派劍術中，主流是用一刀（雙手握）劍術，但亦有同時使用二刀流派。在日本，同時使用兩把武器的稱為「二刀流」，但二刀是指隨身配帶一長一短兩把刀，也可以一刀一鎖鐮，總之不一定是兩把刀。但兵器以一長一短為主，長的主攻短的主守。

在日本「二刀流」門派極多，如宮本武藏所創「二天一刀流」，但據宮本撰的《五輪書》所載，他指出他的二刀流在刀的長短要求並不重要，而且他強調起初單手用長刀必感吃力，只要熟練便能掌握單刀握法。此外，他更強調刀的揮動以冷靜平緩之勢揮出，反對快速揮動。

而在二刀流中，也有雙手同時持短刀的流派，如天道流用兩把短刀的「小太刀二刀流」。

其實在雙手持兵器的武術在世界各地均有，而以東南亞最流行。有說東南亞天氣炎熱無法穿著重甲，因此沒有需要用雙手合持發力兵器來破甲。但不論歐洲和亞洲，雙兵器主流是一長一短或雙短兵器，甚少兩手均是長兵器。

若雙手各持一刀，可能反會影響靈活度，容易出現雙手兩刀在揮耍時互相砍到的情景，雙刀交合位置不能太細密亦很易容中敵人攻擊。因此，雙手長刀在未能發揮長刀原有砍劈能力，又折損靈活度，其實是很不化算的兵器組合。

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死侍的雙刀技法

二．Raphael（Raph） ——雙釵

Raph 是團隊裡的「急先鋒」，具有衝動、兇猛、暴燥等性格特質，頭戴紅色面罩。（圖片擷取自：Sinuhe Twitter）

名字源自於文藝復興時期的著名建築家拉斐爾·聖齊奧（Raffaello Santi）。Raph 是團隊裡的「急先鋒」，具有衝動、兇猛、暴燥等性格特質。他頭戴紅色面罩，以雙釵作為主要兵器。

「鐵尺」，又名「筆架叉」或「浪人叉」，在沖繩、日本稱為「釵」（和製漢字，日文「さい」，音「sa」，大「嘥」鬼）。形狀如一支短棒，持柄處前端有兩根支鉤作為護手，具檔格、扣鎖、刺擊之用。

16世紀左右，鐵尺伴隨華南武術傳入琉球國，成為當地武術兵器之一。除了民間鍛鍊外，釵亦被琉球王朝的「大築」（警察組織）攜帶在腰間，用於緝拿、制服犯人或引導群眾。雖然釵通常為雙手使用，但據說當時傳統的配備方式是同時攜上三釵，雙釵在手再加一柄作投擲用。後來亦隨著空手道的發展，成為空手道的演練兵器之一，並廣為空手道習者所傳習。

鐵尺經常被誤以為是另一種日本兵器「十手」。十手是江戶時代「町奉行」（地方警察）的常備武器，為執法者所佩帶，也即是日本警棍的前身。它的外形雖然像是缺了一邊支鉤的鐵尺，但其護手長度通常較短，應用手法亦截然不同。例如鐵尺設計上更便於旋轉，利於正反兩用。

（圖片擷取自：YouTube，http://bit.ly/2IcVNnS）

釵在使用上基本上以2支1對，左右手各持一支。有別於短棒類兵器，鐵尺的把持操控上更多地用到手臂肌肉、手指肌肉。鐵尺的基本持握方式有4種：拳握式（左上）、扣指式（右上）、防守式（左下）、倒持式（非正統）。

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三．Donatello（Donnie or Don）——單棍

Donnie 是團隊裡的科學家、發明家、工程師和技術天才，擅長運用智慧解決問題，頭戴紫色面罩。（圖片擷取自：Sinuhe Twitter）

名字源自於文藝復興時期的著名雕刻家多那太羅（Donatello）。Donnie 是團隊裡的科學家、發明家、工程師和技術天才，擅長運用智慧解決問題。他頭戴紫色面罩，以長棍作為主要兵器。

琉球古武道的棒術因受到福建武術影響，所以用的是齊眉棍，棍長六尺，有練習棍、藤棍、八角棍等款式。海外甚至會有琉球古武道棒術比賽，因應男女組別而有不同棍長和重量要求。

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四．Michelangelo（Mikey or Mike）——對雙節棍

Mikey 是團隊裡最容易給人留下印象的成員，他具有自由不羈、調皮、輕佻等性格特徵，尤以熱愛披薩而聞名，頭戴橙色面罩。他以雙節棍作為主要兵器。（圖片擷取自：Sinuhe Twitter）

名字源自於文藝復興時期的著名天才米高安哲羅（Michelangelo）。Mikey 是團隊裡最容易給人留下印象的成員，他具有自由不羈、調皮、輕佻等性格特徵，尤以熱愛披薩而聞名。他以雙節棍作為主要兵器。

琉球古武道的雙節棍繩長只有約三隻手指闊，相較李小龍所用雙節棍的繩長可以圈手掌一圈為短。琉球雙節棍講究以擒拿、短打形式一擊制敵，有基本檔格攻撃、鎖手、鎖關節和鎖腳等技術，出招在一兩招內完成，所以沒有太多轉棍動作。

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