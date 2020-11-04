線上韓國武術邀請賽　推廣傷健共融

由香港精英扶輪社、香港精算扶輪社及香港傷健扶青社聯合舉辦的「線上韓國武術國際慈善邀請賽」，將會於十一月廿九日舉行。這次比賽希望透過以武會友，鼓勵青少年和殘疾人士逆境中堅毅奮鬥，宣揚「傷健共融」的信息。

賽事發起人李安東教練表示，疫情雖然讓武術界受到極大影響，經營甚至一度陷入癱瘓，但希望透過舉辦是次比賽，讓普羅大眾見到武術界仍然正能量面對疫情，健兒們仍然堅持在武術上訓練。這次線上邀請賽是一系列活動的其中之一，之後會繼續舉辦共融盃，透過武術推廣傷健共融。

活動海報

是次比賽項目包括WT 和 ITF 跆拳道個人套拳、韓式合氣道個人套拳及輪椅武術套拳示範賽，參賽費用全免。參賽者只要於11月6日前，按大會參賽要求上傳參賽影片，評委將於本月29日至下月6日期間評選，並於12月10日公布賽果。

比賽詳情可參考香港跆拳道網絡Facebook專頁。

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