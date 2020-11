【MMA】拳手遠赴剛果拯救貧窮部落　為俾格米人開發土地挖水井

曾一度患上抑鬱症和染上毒癮,綜合格鬥選手Justin Wren在2010年選擇離開格鬥擂台,為自己的人生尋找新的熱情和目標。他轉折去到剛果叢林深處,遇上已被一般人遺忘的木布提族俾格米人(Mbuti Pygmies)部落。眼看這些俾格米人遭到經濟奴役、疾病和絕望的打擊,Justin Wren決定伸出援手,在過去十年一直盡心盡力為他們走出困境,更吸引到其他的綜合格鬥選手如Cris Cyborg和Dustin Poirier等一同出手相助。

Justin Wren。圖片來源:https://fightfortheforgotten.org/justinwren

曾兩次獲得全國摔跤冠軍,並在2009年的《The Ultimate Fighter: Heavyweights》中出場,重量級綜合格鬥選手Justin Wren曾因為抑鬱症而成為一個吸毒者,加上2010年的一場比賽中脊骨受傷,讓Justin在三連勝的狀態下決定退役,為生命找尋新的方向。

Fight for the Forgotten

在旅程中,Justin Wren在剛果遇上一個木布提族俾格米人**(Mbuti Pygmies)部落。這些木布提族俾格米人由於砍伐森林而失去了主要食物來源,被迫成為奴隸才能繼續生存。俾格米人是剛果最古老的一群居民,因為他們沒有被公認為公民,讓他們被剝奪了醫療保健和其他基本需要,奴隸主將甚至以「動物」去稱呼這些原住民。

決心救助這些俾格米人,Justin Wren在2013年發起了「為被遺忘者而戰」 - Fight for the Forgotten計劃,該計劃旨在援助剛果民主共和國伊圖里(Ituri) 雨林中被剝奪權利的俾格米人奴隸。 Justin和他的同事通過 Fight for the Forgotten,與布尼亞沙洛姆大學( Bunia's Shalom University )和Water4.org合作,以換取水井為條件,成功釋放了數百位被奴隸協議擠壓的俾格米人。

被釋放的俾格米人之後轉移到由 Fight for the Forgotten和沙洛姆大學購買的2470英畝土地上。之後Justin和他的鑽井隊開始在土地上挖掘水井,並開始了農業計劃,教導俾格米人如何靠自己生存。

在2014年,Wren簽約Bellator MMA,希望通過賽事去提高公眾對俾格米人的認識,並兌現他會為這些弱勢人士發聲的承諾。離開了綜合格鬥賽近五年, Justin努力恢復狀態,在2015年8月出戰Josh Burns並順利勝出。Wren之後將部份收入捐贈給了 Fight for the Forgotten,並承諾將一生都會為俾格米人提供幫助。

時至現在,Fight for the Forgotten已籌集了超過一百萬美元的資金,贊助了超過62座能帶來潔淨水的水井,並為多個國家購買了3,015英畝的土地,安置流離失所的俾格米人。

**俾格米人泛指全族成年男子平均高度都少於155厘米種族

一呼百應

Justin Wren在2015年綜合自己在剛果的經歷,出版了《為被遺忘者而戰》(Fight for the Forgotten: How A Mixed Martial Artist Stopped Fighting for Himself and Started Fighting for Others)一書, 並將該書33%的收入捐贈到Fight for the Forgotten。

在Wren的努力呼籲下,其他綜合格鬥選手都開始伸出援手。例如前UFC女子冠軍Cris Cyborg在2019年就正式加入Fight for the Forgotten,而本身也在運作一個慈善組織的Dustin Poirier也與Fight for the Forgotten合作,把自己與Khabib Nurmagomedov比賽時Khabib的衣服進行拍賣,並把收入捐贈到Fight for the Forgotten。

除了Fight for the Forgotten之外,Justin Wren近年還建立了Generation Why,集合一群藝術家去提高大家對欺凌行為的關注。

