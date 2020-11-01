【MMA】拳手遠赴剛果拯救貧窮部落　為俾格米人開發土地挖水井

曾一度患上抑鬱症和染上毒癮，綜合格鬥選手Justin Wren在2010年選擇離開格鬥擂台，為自己的人生尋找新的熱情和目標。他轉折去到剛果叢林深處，遇上已被一般人遺忘的木布提族俾格米人(Mbuti Pygmies)部落。眼看這些俾格米人遭到經濟奴役、疾病和絕望的打擊，Justin Wren決定伸出援手，在過去十年一直盡心盡力為他們走出困境，更吸引到其他的綜合格鬥選手如Cris Cyborg和Dustin Poirier等一同出手相助。

Justin Wren。圖片來源：https://fightfortheforgotten.org/justinwren

曾兩次獲得全國摔跤冠軍，並在2009年的《The Ultimate Fighter: Heavyweights》中出場，重量級綜合格鬥選手Justin Wren曾因為抑鬱症而成為一個吸毒者，加上2010年的一場比賽中脊骨受傷，讓Justin在三連勝的狀態下決定退役，為生命找尋新的方向。

Fight for the Forgotten

在旅程中，Justin Wren在剛果遇上一個木布提族俾格米人**(Mbuti Pygmies)部落。這些木布提族俾格米人由於砍伐森林而失去了主要食物來源，被迫成為奴隸才能繼續生存。俾格米人是剛果最古老的一群居民，因為他們沒有被公認為公民，讓他們被剝奪了醫療保健和其他基本需要，奴隸主將甚至以「動物」去稱呼這些原住民。

決心救助這些俾格米人，Justin Wren在2013年發起了「為被遺忘者而戰」 - Fight for the Forgotten計劃，該計劃旨在援助剛果民主共和國伊圖里(Ituri) 雨林中被剝奪權利的俾格米人奴隸。 Justin和他的同事通過 Fight for the Forgotten，與布尼亞沙洛姆大學( Bunia's Shalom University )和Water4.org合作，以換取水井為條件，成功釋放了數百位被奴隸協議擠壓的俾格米人。

被釋放的俾格米人之後轉移到由 Fight for the Forgotten和沙洛姆大學購買的2470英畝土地上。之後Justin和他的鑽井隊開始在土地上挖掘水井，並開始了農業計劃，教導俾格米人如何靠自己生存。

在2014年，Wren簽約Bellator MMA，希望通過賽事去提高公眾對俾格米人的認識，並兌現他會為這些弱勢人士發聲的承諾。離開了綜合格鬥賽近五年， Justin努力恢復狀態，在2015年8月出戰Josh Burns並順利勝出。Wren之後將部份收入捐贈給了 Fight for the Forgotten，並承諾將一生都會為俾格米人提供幫助。

時至現在，Fight for the Forgotten已籌集了超過一百萬美元的資金，贊助了超過62座能帶來潔淨水的水井，並為多個國家購買了3,015英畝的土地，安置流離失所的俾格米人。

**俾格米人泛指全族成年男子平均高度都少於155厘米種族

一呼百應

Justin Wren在2015年綜合自己在剛果的經歷，出版了《為被遺忘者而戰》（Fight for the Forgotten: How A Mixed Martial Artist Stopped Fighting for Himself and Started Fighting for Others）一書， 並將該書33％的收入捐贈到Fight for the Forgotten。

在Wren的努力呼籲下，其他綜合格鬥選手都開始伸出援手。例如前UFC女子冠軍Cris Cyborg在2019年就正式加入Fight for the Forgotten，而本身也在運作一個慈善組織的Dustin Poirier也與Fight for the Forgotten合作，把自己與Khabib Nurmagomedov比賽時Khabib的衣服進行拍賣，並把收入捐贈到Fight for the Forgotten。

除了Fight for the Forgotten之外，Justin Wren近年還建立了Generation Why，集合一群藝術家去提高大家對欺凌行為的關注。

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