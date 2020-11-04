車內巴西柔術比賽只是噱頭？　奇怪賽場搞笑以外亦有意義

居合道會訓練跪姿拔刀，以應付突然而來的襲擊。有沒想過車內被襲該如何是好？巴西柔術幫到你，而且現時更有人舉辦「車柔」比賽，讓你試試身手。另一方面，有些研習者亦會指一些特別的場地會幫助他們發揮自己門派所長，例如有名的「升降機討論」。

「車柔」規則

車內柔術（Car Jiu-Jitsu）或者更直接的「車柔（Car-Jitsu）」，是由Vik Mikheev和Midwest Defense LLC的Buck Peddicord 提出的點子。

規則很簡單。 兩位選手都從前排座位開始，一人坐在司機位，一人坐乘客位。 一場比賽有兩回合，每回合3分鐘，每回合完結後雙方需要互換位置。和正常比賽一樣，目標就是降服對手。 如果沒有降服，而雙方分數相等，兩位選手就會將移至後排進行4分鐘一回合的比賽，決定誰是勝出一方。

計分亦非常簡單，騎乘與拿背有4分，Knee on belly有2分。 有趣的是，安全帶被認為是可用武器，可以用於降服對手，也可以用來綁著對方手腳。

可以看到片段內兩位選手，都即時解除安全帶，但仍會「卡住」妨礙行動。同時，二人都想用使用道服的紋技，應該是因為其他降服技需要的空間較大，二人又很接近所以方便用絞技。

更有No-Gi及便服規則：

車內巴柔從何而來

但是，在車內用巴柔來自衛，則是Gracie先想到的，而且還很認真。

Rener Gracie的Youtube頻道GracieBreakdown，經常會有一些賽後技術解構，也有其他的巴柔場境運用示範，內容大多都很認真，但也有搞笑短片，是「宗家」Gracie家族用以推廣巴柔的其中一個窗口。

其中一次，Rener 就和他妻子 Eve Gracie 示範了假如被人綁架在車內，如何利用巴柔技巧來脫險。他們涵蓋多方面的場景，如從後座中被多人綁架，或者前座中只有駕駛員是綁架犯， 甚至是將手臂綁在背後的場景也包括在內。

Rener亦使用了車內的物品，如安全帶來協助自己脫險。不過，就如他們所說，不要自己在車上練習這些動作，更不要在汽車行駛當中嘗試。

其他想法

「車柔」比賽大概不會成為主流，但其實世上早有非平地比賽，過去MMA也出過「圓鑊底型」的賽場，Karate Combat也是用凹下去、斜牆面的賽場，日本更有一種場地有障礙物的比賽。

會有這些賽場，可以是因為想避開籠邊的悶場，或者其他用以提升觀賞度的原因（但可能弄巧成拙）。從武術角度來看，有些門派會說自己的技術，更適合於某些場地發揮，如Silat、詠春、或其他近距離的搏擊技術，當中有些研習者就指出狹窄的空間，更有利他們發揮。

這種討論常常出現，也難以有真正的答案，但就成了很多電影的題材，例如《葉問３》中，葉問就和用泰拳的襲擊者在升降機內大打出手。有點資歷的讀者對這個「升降機決鬥爭論」大概不會感到陌生，畢竟這在不同的討論區中亦已出現過無數次：

這個說法有其道理，例如短兵器對上長兵器，長兵器贏的機率極高；但在室內難以揮動長兵器，此時短兵就能發揮效果。不過，這又是否能完全套用在拳腳當中，又是另一問題。

延伸閲讀：

【巴西柔術】於港發展近20年 從基礎動作正確認識巴柔技術

【勇退劫匪】一世人從未打交 英國77歲阿伯勇拳退匪

手刀劈頸｜山東中二笨賊手刀劈醒屋主 手刀威力真的能劈暈人嗎？

【MMA】UFC冠軍Jessica Andrade遇劫 而她作出了最正確的選擇

【WWE】癡情粉絲持刀入屋埋伏4小時 摔角女星險遭綁架