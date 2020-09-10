手刀劈頸｜山東中二笨賊手刀劈醒屋主　手刀威力真的能劈暈人嗎？

在電視劇中，不時見到主角一記「劈頸」便帥氣地解決對手。早前在山東便有一名小偷「有樣學樣」，怎料結果卻不似預期……到底「手刀劈暈對手」實際上是否可行？

▍睇電視有樣學樣 笨賊手刀劈醒熟睡屋主

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中國山東濟南發生1起入屋盜竊失敗，變成傷人的荒唐案件。6月底晚上，1名在外地出差的男子向住家轄區派出所報案，稱被戴著帽子和口罩的陌生男子闖入位於26樓的居所，並以硬物將熟睡的妻子擊傷後逃離。

接案後員警迅速查閱附近閉路電視、走訪當地店家，最後在1間餐廳內將35歲的李姓嫌犯逮捕歸案。

據李男自述，他長期遊蕩在該社區，當天恰好看到住戶的鑰匙插在門上，李男心生歹念偷偷將鑰匙取下，卻沒有膽量入室行竊。拿著鑰匙又遊蕩了8個小時後，他在決定深夜潛入前還跑到其他樓層偷了罐啤酒壯膽。

進到屋內後，看到女屋主在床上熟睡，李擔心動作太大會吵醒她，決定用武俠片常見的「手刀」攻擊其頸部，想把屋主劈暈後方便行竊，沒想到結果卻不似預期。屋主不但沒暈倒，反而從睡夢中驚醒，李慌亂中拿起棍子擊打屋主，然後落荒而逃。

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▍手刀在傳統武術中的表現

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手刀常見於不同武術之中，泛指以掌沿部位打擊對手。無論在套路演練，還是在「擊破」表演，抑或是防身練習中，都經常見到手刀的蹤影。

從打擊部位分類的話，可以大致分為「正手刀」及「背手刀」。「正手刀」即以尾指掌沿至掌根部位打擊，「背手刀」即以另一側掌沿（拇指內收後的食指掌骨位置）打擊。

由外而內的手刀。（影片擷取自︰Youtube，https://youtu.be/HH2UO0wuXmY）

從打擊角度分類的話，可分為由上而下的「正手刀」，由外而內的「手刀」，由內而外的「逆手刀」，甚至是由下而上的「背手刀」等。手刀主要針對人體弱點部位作打擊，包括頭側、頸部、鎖骨等。

（影片擷取自︰Youtube，KUKKIWON WORLD TAEKWONDO HEADQUARTERS）

極真空手道之父大山倍達先生更能徙手劈斷玻璃瓶瓶頸。（網上圖片）

為了展示手刀的威力，空手道家會以劈斷木板、磚瓦、冰塊等，極真空手道之父大山倍達先生更能徙手劈斷玻璃瓶瓶頸。

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▍為何「手刀」甚少見於比賽當中？

話雖如此，明明手刀打擊威力強大，能夠擊磚劈石，卻甚少見於搏擊比賽當中。筆者認為可能跟手刀本身的技術局限有關。

首先，手刀打擊幅度較大，打擊距離卻十分有限，而且對於手肘結構要求較高。內手刀講求手肘內收、以身力帶動為主，當手肘位置越遠離軀幹，便越難發力。當內手刀打擊頭部水平高度時，力度反而有限。這就是為什麼手刀擊破表演時，擊破物大多處於下方或胸部水平高度。

其次，由於內手刀講求手肘內收，換言之前臂、手腕、手肘幾乎要一起連動，假如手刀內擺時手肘被對方格住，便會止住手刀的整個發力動作，因此很容易被對方防守。不同於勾拳，擊出勾拳時，手肘向外，臂彎反而可以較易避開對方格擋。而以直線打出的「手刀」則近乎「掌擊」，筆者認為跟傳統手刀不同。

文章篇幅有限，手刀的技術分析將另文再述。

話說回來，到底「手刀劈暈對手」實際上是否可行呢？

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▍「手刀劈暈對手」的原理

在現實中確實有一種「打擊」技巧，利用打擊對手頸部穴位神經，透過不同位置的神經，傳導到腦中造成身體對應影響，來使對手四肢癱軟或甚至昏厥的防身術，那就是「急所術」（Kyusho）。當中包括了「劈擊頸部」使對方短暫暈厥的技法。(當然「急所術」本身亦有很多討論及爭議)

頸動脈竇血管壁內有壓力感受器，能感受血壓的變化，進而通過神經傳導方式控制血壓升降。（圖片擷取自︰Wikipedia）

從生物角度分析的話，它是透過打擊對方頸部的頸動脈竇（Carotid Sinus）造成血壓驟降使人暈倒。頸動脈竇血管壁內有壓力感受器，能感受血壓的變化，進而通過神經傳導方式控制血壓升降。

當頸動脈竇突然遭受外力壓迫或打擊，它便會以為血壓變高，從而向身體傳送「降低血壓」的錯誤訊息，血壓驟降使大腦供血不足引致暈厥。

在這段影片中，外國記者便在受擊者身上連接血壓計，當其頸部遭到打擊後發現有血壓驟降的現象。

不過縱然擊打穴位確實能夠造成影響，但然而問題是這種攻擊點如此細微的技術，究竟如何應用到實際的搏擊上？上世紀著名武術家、王薌齋的弟子趙道新便曾寫道：

我學習拳術亦有數十年，與同道較技尚且不能發而必中，即使擊中又不敢說一定出現何種效果，因為雙方是處於不停的運動變換之中，攻守間或隱或現，舉動無常，一種高命中率的擊法都不一定奏效，這種低命中率的點穴又有什麼實戰意義呢？ 趙道新《點穴：拳手之夢》

事實上，前文那些見效的打穴片段，全部都是在非對抗的狀態下進行。倘若是換到實際的搏擊場景，成功率依然是未知之數，但肯定困難得多。因此要發揮出打穴術的真正功效，打穴本身就不應該成為整個技法的核心。也就是說，習者不能把全盤心思，都放在攻擊某個特定的穴位之上。甚至乎也不要太過期望利用戰術配合，去營造出打穴的機會。蓋因穴位的面積實在太小，比其他特定技法的成功率更低。

最後只能說，電視內容包含戲劇效果，武術示範背後經過嚴格訓練，肇事賊人以為「依樣畫葫蘆」便可達到同樣效果，只能說他真的「太笨」了。

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