李小龍班底（下）｜只有林正英能當其下靶　成龍出鏡不夠一分鐘

昨天提及了五位李小龍身邊的武師，今天則會回顧幾位當時身居幕後或擔當替身，最後因其他角色而成名的一線紅星。例如許多人都知道「大哥」洪金寶曾在《龍爭虎鬥》中，與李小龍有過一幕交鋒。但其實片中還有他的師弟成龍，不過純屬跑龍套，連樣子也難以看得清。至於「殭屍道長」林正英，原來十分受到李小龍賞識，更被譽為他的左右手。究竟他們與李小龍之間，是如何結緣？

上文重溫：李小龍班底（上）｜與小麒麟識於微時兩肋插刀 曾向劉永授截拳道

6. 元華

元華（1952年9月2日－），原名容繼志。年幼時即拜入京劇大師于占元門下，與成龍、洪金寶、元秋等人份屬同門師兄弟，被合稱為「七小福」。

元華由10歲開始，就已經在片場工作。而他第一次在幕前出鏡，就正正是李小龍的《精武門》。李小龍在公園踢碎「華人與狗不得內進」木牌的經典一幕，開首過去挑釁李小龍的日本人，便是元華。元華亦在本片中，擔當了李小龍的替身。兩人就此結緣。

雖然李小龍身手不凡，但翻觔斗卻非他所長。相反，元華的翻觔斗功夫在行內乃首屈一指。於是此後只要有翻觔斗的場面，李小龍都會找元華代他上陣。《龍爭虎斗》裡，李小龍連環跳過僧人的一段，以及在比武中騰空踢飛Robert Wall的鏡頭，都是由元華代為演出。

按元華憶述，李小龍為人毫無架子，經常與他們一起練武，又會去茶樓閒聊。原本李小龍計劃拍完《死亡遊戲》後，就組班前往美國發展，元華也是其中一員。可惜未及那一天，李小龍率先離眾人而去。

往後數十年，元華一直活躍於影壇，演出過多個經典角色，包括《摩登如來神掌》的天殘腳、《功夫》的包租公等。後者為他贏得2005年香港電影金像獎及香港電影金紫荊獎最佳男配角，多年付出獲得肯定。

7. 洪金寶

除了《龍爭虎鬥》外，「大哥」洪金寶很少在李小龍的電影中亮相。但他們在片中切磋的一幕，以及兩人初相識的故事，至今都依然為人津津樂道。

洪金寶（1952年1月7日－）10歲的時候便拜入于占元門下，是七小福中的大師兄，他祖母則是有「女俠」之稱的錢似鶯。及至18歲時，洪金寶就已經出任龍虎武師。他憶述年輕時替電影《五雷轟頂》擔任武術指導，剛好李小龍從美國回來探班。他早聽聞過李小龍的名號，稱讚他很厲害。李小龍卻以為他有心挑戰，反問洪金寶想怎樣。騎虎難下，洪金寶唯有擺開架式。結果李小龍很快就以腿速嚇退了他。

經此一役，李小龍與洪金寶不打不相識。期後《龍爭虎鬥》開拍，洪金寶在片中客串一位少林武者，與李小龍戴著露指拳套互相切磋。由於當時MMA露指拳套尚未普及，寢技武術亦鮮見於大銀幕。所以這段戲經常被視為李小龍對綜合格鬥雛形的一些構想，乃國際影壇的經典。

李小龍身故後，洪金寶繼續在多部動作喜劇及靈異動作片擔任重要角色，並贏得多個獎項。1978年，他主演電影《肥龍過江》，以嬉笑怒罵的方式扮演一個李小龍狂迷，稱得上是向其致敬之作。

8. 成龍

相較於洪金寶，較少人知道成龍都曾經在李小龍的電影中出鏡。事實上，成龍這個藝名就是由《精武門》的導演羅維所改，希望他成為下一個李小龍。

成龍（1954年4月7日—），原名陳港生。小學一年級時就已經拜入于占元門下。70年代初，成龍正在擔任龍虎武師，尚未轉職當演員。在《精武門》經典的踢館一幕中，成龍便是其中一個被李小龍痛打的「跑龍套」。多年後他透露，原來片末被李小龍踢出丈外的那個日本館長，都是由他充當替身。

期後在《龍爭虎鬥》，成龍繼續出演跑龍套，在地下室大戰的一場戲被李小龍捉住頭髮制服。雖然這回終於見到正面，但依然沒有任何對白。而且也只出鏡了十多秒，幾乎沒有觀眾會留意。

李小龍死後，羅維銳意將成龍捧為第二個李小龍，並在1976年推出了電影《新精武門》，由成龍飾演精武門的第二代弟子。結果此片票房慘淡，之後成龍另闢蹊徑，將戲路改為動作喜劇。最後終於憑藉《蛇形刁手》（1978）及《醉拳》（1978）而大紅大紫，再晉身成為國際巨星。

近年成龍的言行屢屢觸發爭議，2012年他接受內地媒體訪問時，便表示過自己的身體能力不比李小龍差，只是對方被神話化了。這話一出立即惹來輿論抨擊，乃成龍諸多的「黑歷史」之一。

9. 林正英

許多人都是透過《殭屍先生》系列認識「英叔」林正英。其實林正英乃龍虎武師出身，亦是一位貨真價實的武術高手。經典詠春電影《敗家仔》便為林正英的代表作之一。

林正英（1952年12月27日－1997年11月8日），原名林根寶。由於家貧，他讀到小學二年級的時候，就轉入粉菊花開辦的春秋戲劇學校學習了5年，1963年他加入了京劇團拜粉菊花及于占元為師，並與七小福一同受訓，兼習詠春拳。

林正英早在17歲時就在邵氏擔任特技演員，兩年後升任為武術指導。他當武術指導的第一部作品，就是與韓英傑合作的《唐山大兄》。韓英傑本為京劇武生，其動作與李小龍的要求格格不入。相較之下，林正英就非常熟習李小龍的打法。著名娛樂記者杜惠東先生曾經說過，林正英是李小龍最喜歡的拍擋。他和陳會毅兩人，一直都是李小龍的左右手。如果李小龍見不到他們兩個，寧願不開工。

據杜惠東先生講述，林正英相當擅長設計「下靶」，即被李小龍打的一方。由於當時李小龍的拍攝方式十分前衛，很難在不受傷的情況下，跟他協調下靶位置。唯有陳會毅和林正英熟知他的距離感，很自然就成為了他的得力幹將。

李小龍死後，林正英亦拍攝過一些武打片，包括前面提到的《敗家仔》。1985年，林正英主演的《殭屍先生》上映，旋即紅遍港台。此後林正英便在靈異武打片的範疇繼續發展，被譽為影壇道長第一人。

1997年，林正英因病逝世，終年46歲。