首位港人MMA拳手出戰UFC　Sasha處子秀即以TKO取勝為港爭光

香港拳手Sasha Palatnikov 剛剛在UFC 244 第一場比賽中登場，是首位代表香港出戰UFC的拳手。他在UFC首秀交出精彩的表現，最後在第三回合TKO對手！恭喜Sasha！

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Sasha的父母在80年代移居至香港，而Sasha也是在香港這地方出生和成長。他在香港讀小學及中學，並曾在2013年贏得業餘拳擊冠軍。

Sasha 從5歲開始武術生涯，這次的贏得UFC比賽可以說是多年努力的收穫，所以感到十分高興和滿足。他首先想感謝父母，感謝他們當年強迫自己繼續學習空手道。雖然他每天都會哭著想放棄，但正正是空手道教會他堅毅，以及全心全意地做想做的事。

Sasha 在賽前2星期才收到UFC的參賽邀請，那時他毫不猶豫便答應，因為參加UFC是他夢寐以求的目標，他為了這努力了一生。對手Louis Cosce擁有7戰全勝的戰績，還要全部都以首回合終結對手完賽。對Sasha而言，這絕對是職業生涯以來最大的挑戰。

賽前Sasha被大部份人預測為劣勢，Sasha賽前賠率為「+400」，Louis 則是「-550」。即是假如你買Sasha 贏的話，只要押上 $100美元便贏到$400美元。相反，假如你買Louis 贏的話，你要押上 $550美元才可贏到$100美元。

That's one way to start a card 😳 #UFC255 pic.twitter.com/7ClGWsbvzK — ESPN MMA (@espnmma) November 21, 2020

面對經驗比自己豐富又有力量優勢的Louis Cosce，Sasha 知道對手一定比自己花上更多體力，所以他決定利用自己在韓國AFC冠軍戰的經驗，小心分配體力、避免遭到重擊，以遊走打法消耗對手體力。

THOSE FIRST FIVE MINUTES. 👏



Cosce and Palatnikov showing why you can't miss a moment! #UFC255 pic.twitter.com/teEtpWNwyT — UFC Europe (@UFCEurope) November 21, 2020

比賽一如他預期一樣。在第一回合時，Louis 果斷進擊並搶取摔倒，雖然Sasha被擊中被摔倒，但他都一一堅持過去。直到第一回合終結時，戰術十分湊效，Louis已經泥足深陷，過份的進攻使他氣喘如牛，體力不繼。

之後回合便已是Sasha的個人表演時間，他只要操控好節奏距離，注意防守對方的摔抱，便可取得優勢。透過數次纏鬥後，他便發覺自己佔到優勢，以站立打擊掌控整場賽事。當中不乏令人矚目的打擊，例如第二回合的轉身背拳，及一些精彩的肘擊膝擊重擊。

After throwing hammers back-and-forth for nearly three full rounds, @PalatnikovMMA got the finish 😤



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及至最後一個回合中段，Sasha一記直拳重重地擊中對方，Louis立時停住，企圖以摔技反擊，但被Sasha迫得只能在地上掙扎防守。Sasha馬上追擊，在一輪地面勾拳打擊後，拳證Chris Tognoni 終止賽事。

Sasha首戰世界頂尖MMA舞台便以TKO取勝，為港爭光。