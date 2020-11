《洛奇》上映44周年　讓史泰龍家傳戶曉的拳擊電影經典

對拳擊電影經典《洛奇》來說,11月21日可以說是一個特別的日子。因為今日除了是《洛奇》上映44周年外,也是《洛奇 IV》首映35周年以及《洛奇外傳:王者之後 2》全美公映的兩周年。《洛奇》系列熱血指數爆燈,不論是正傳還是外傳,在過去的40多年間都讓不少的觀眾著迷。適逢11月21日,就讓我們簡單回顧一下的《洛奇》的歷史及其影響力。

洛奇對阿波羅。圖片來源:https://bit.ly/3eTMDfg

由史泰龍(Sylvester Stallone)編劇並親自領銜主演,1976年上映的《洛奇》(Rocky)被視為最具代表性的經典拳擊電影之一。故事圍繞由史泰龍飾演的貧窮拳手洛奇(Rocky Balboa)如何追逐夢想,把握機會挑戰重量級拳王阿波羅(Apollo Creed),由一位名不經傳的小人物成為讓全國轟動的焦點。

《洛奇》本身電影成本不高,只有100萬美元,因此拍攝期間也遇到不少的問題。但雖然拍攝過程問題多多,《洛奇》上映後大受歡迎,在全球票房收入達到2.25億美元,成為1976年票房最高的電影。除此之外,本來處於人生低潮的史泰龍亦因為《洛奇》的成功而讓演藝生涯起飛。

長拍長有的經典之作

在《洛奇》之前,史泰龍在演藝圈一直半紅不黑。在把《洛奇》劇本賣給電影公司並自薦擔任男主角時,公司甚至表示只會購買劇本,但不接納由史泰龍當主角。在史泰龍堅持下,他最終保住了主角的席位,但卻因此讓電影不被看好而找不到投資者。在電影製作成本不足下,《洛奇》不少的臨時演員都是由史泰龍的親戚和朋友客串擔當。

不過這一次的賭注,史泰龍是押對了,《洛奇》上映後大受歡迎,不但獲得了十項奧斯卡金像獎提名,更成功在「最佳影片」、「最佳導演」及「最佳剪輯」中獲獎。

首集《洛奇》的成功,讓投資者蜂擁而致,在之後的14年間,《洛奇》共推出四齣續集,包括《洛奇 II》(1979)、《洛奇 III》(1982)、《洛奇 IV》(1985)和《洛奇 V》(1990)。雖然《洛奇 V》上映時被視為《洛奇》系列的最後一集,但經過16年的發酵後,史泰龍再次自編自導自演,在2006年推出了講述洛奇退休後再次重出江湖的《洛奇:拳王再臨》(Rocky Balboa)。之後,當大家認為洛奇的故事已經沒有可能繼續的時候,2015年就推出了以洛奇擔當配角的《洛奇外傳:王者之後》(Creed),以及之後的《洛奇外傳:王者之後2》(2018)。

+ 2 + 2 + 2

除了《洛奇 V》外,大部份的《洛奇》系列電影都獲得不錯的評價,而史泰龍不但在全八部電影中都飾演洛奇,除了《洛奇外傳:王者之後》,其他七部的電影劇本都是由他編寫,並同時為《洛奇》系列正傳中的其中四部執導。(正傳第一集和第五集導演為John G. Avildsen)

《Rocky IV》經典激戰。圖片來源:https://bit.ly/399uFq1

經典場面和主題曲

除了緊張的拳賽外,洛奇每集都會進行不同的熱血,而為了加強效果,這些特訓往往都會加上主題曲擔當背景音樂,為系列帶來了不少的經典場面之餘,也讓這些歌曲成為成為四十年來搏擊界的經典音樂。

例如現在還經常在拳館和拳賽中聽到的《Eye of the Tiger》,就是當年洛奇電影第三集的主題曲,之後《Eye of the Tiger》風靡全球,成為之後練拳和健身必聽的熱血歌曲之一。

另一首《洛奇》系列插曲是Bill Conti 的《Gonna Fly Now》,每次洛奇在大賽前的特訓畫面都必奏此曲,亦成為後來搏擊訓練常用音樂。值得一提的是,洛奇每次在費城出戰時,伴隨著《Gonna Fly Now》奏起,他必定跑同一段路,由公園小徑跑入人煙密集的小區,然後跑上費城美術館門前的平台,振臂俯瞰整個費城,這段路後來成為經典朝聖路段Rocky Run,當中費城美術館門前這72級樓梯又命名為「洛奇之路」(Rocky Steps),現在費城美術館前更放下當年拍《洛奇 III》(1983)時的洛奇銅像。

除了跑步外,不少的洛奇經典場面也成為影迷的模仿對象,好像吃生雞蛋和第四集中的森林區原始訓練等。不過這些場面大部份都是為了戲劇效果,所以並不受到職業人士推薦。

洛奇的招牌姿勢之一。圖片來源:https://bit.ly/3314TQI

最偉大的體育電影之一

《洛奇》在2006年被美國國會圖書館(Library of Congress)以「具有文化,歷史或美學意義」為由選入國家影片登記表(United States National Film Registry) 進行保存,並於2008年被美國電影學院(American Film Institute)評為有史以來最偉大的體育電影之一,在同類電影中排名第二。

另外,史泰龍也因為《洛奇》的影響力而在2010年入選國際拳擊名人堂。

史泰龍。圖片來源:https://bit.ly/397AG6n

