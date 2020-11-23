李小龍80周年誕｜原始派截拳道高拔華師傅：截拳道不應拘泥招式

「以無法為有法，以無限為有限」，這句話是李小龍對武學和哲學思想的終極概括，多年來有不同的武術家嘗試詮釋這句話。李小龍吸納了不同武術的特點創立了截拳道，現今傳人遍佈全球，這次【武備志】邀請原始截拳道一系的高拔華師傅，向大家介紹這一系截拳道對武學的看法。 文、攝：賴家俊

延伸閱讀

【李小龍80周年誕】龍迷會推動李小龍文化 批政府欠長遠系統政策

【李小龍80周年誕】龍哥戲外與家人溫馨時光 收藏家盤點藏品心得

有逾十年學習泰拳經驗的高拔華師傅，曾赴泰國深造拳藝，並參與Kickboxing擂台賽事，他於1999年拜師原始派截拳道（Original JKD）的黃錦銘師傅。黃錦銘是李小龍在洛杉磯開的第三間「振藩國術館」時期的弟子，也是被李小龍挑選到家中陪練的對象之一，出師後創立原始派截拳道。黃錦銘認為截拳道應該跟從李小龍在武術上所主張的技理來訓練，摒棄沒用且複雜的招式，將有用的東西不斷簡化來純熟練習。

自小好武的高拔華，年青時曾接觸多種不同武術，因好與同學試手，故想更深入去學習武術，對搏擊有更高追求。九十年代的香港，香港人很多聽過截拳道但對這種武術仍然十分陌生，適逢黃錦銘師傅因事要回中國大陸，轉機香港暫留期間，舉辦介紹截拳道活動。高拔華經朋友介紹下知道他是李小龍初傳弟子，便登門拜訪了解究竟。「初時以為截拳道好簡單，但我發覺我運用自己以前所學的，打得比學截拳道的架式要好。我在問為何我照架式打會用不到？我開始探討這個問題。」

原始派截拳道高拔華師傅師承黃錦銘師傅。（賴家俊 攝）

單靠本力只需練大隻

高拔華憶述，先師黃錦銘曾說過截拳道就好像一個時鐘，外表看上去好像很簡單，但內裡結構複雜，各配件要有極高協調度才能讓時鐘走向分秒不差。「先師曾說我們一系認為截拳道的發力形式，是力由地起，速度乘以質量」。高拔華慨嘆內地一些自稱原始派截拳道傳人，開館教授截拳道同時，卻公開批評李小龍的技法落伍，是他們師傅沒有教？還是不明箇中邏輯？「『力由地起』即借助外力，若果單單以本力製造速度、再推動速度，那只是著重四肢表達，依靠肌肉記憶。這些你只要練手瓜、練大隻便足夠了！」

原始派截拳道涉及不少並不容易一下明白的技理，高拔華打了多個比喻來闡釋自己的看法：

「就好像一個水杯，它代表了『動作標準』，水代表『動力』。當你灌滿一杯水時，即表示動力和外形配合；但當你倒另一杯水只倒得一半時，即動力和外形不配合，動力失去平衡。人站著的時候最靈活自如，在做跳跑時不同速度帶出不同動力，出來的動作與動力不配合，便會像不協調的二人三足，動力與支架表現不配合未能協調。」

在原始派截拳道理念中，高拔華認為關鍵並不在哪一招哪一式是否等於截拳道，關鍵在「形式表達」、「動力方向」、「循環動力」和「高速平衡」。他以李小龍的影視作品為例，雖然只是電影創作，但大家留意李小龍在打不同兵器時，不論拿的兵器是長短軟硬，他也能根據兵器不同形態打出不同的動量（Momentum）。

黃錦銘是李小龍在洛杉磯開的第三間「振藩國術館」時期的弟子，也是被李小龍挑選到家中陪練的對象之一，出師後創立原始派截拳道。 （賴家俊 攝）

截拳道與其他武術關係

李小龍在創立截拳道前，曾學習很多不同武術，因此很多人會討論截拳道與其他武術關係。高拔華表示，先師曾說李小龍截拳道混合了詠春、西洋拳和劍擊，但不等於學了這三種便武術便說自己懂得截拳道。最重要的是如何配合協調，即俗語所說的「腰馬合人」。他表示這情況有如騎師策馬，「不論馬匹跑跳騎師也能配合。是以不同方向不同動力去配合你所表達的形式，騎馬的動力來自馬匹，騎師不用很好身手，但能和馬匹愈配合則騎得愈好。」

根據上述說法，高拔華認為學習截拳道，宜多注重身體結構重要性，學習怎樣控制動力循環。「要了解自己本身所擁有的力量和本力，再配合地面磨擦力來配合動作。就好比一輛四輪車要四個車轆一致發揮動力。又如一個出色的籃球員，他每一次拍球的身體反射，能和身體配合做出不同動作，他們控球會讓你捉摸不到。」

在香港傳承截拳道的高拔華師傅與一眾弟子。（賴家俊 攝）

近年武林掀起打假運動，高拔華表示截拳道可借李小龍炒作，亦多有弄虛造假的風氣，當中在內地情況尤為嚴重，他希望大家要多注意細心觀察。「我不敢說這些人打得差，但可以說出他們不足之處在哪兒！」

高拔華與弟子向我們示範了一些原始派截拳道的動作，詳情請留意稍後【武備志】報道。