【Warrior】李小龍生前未能完成　女兒重整當年手稿拍攝《戰士》

去年Cinemax推出新劇集《Warrior》（《戰士》），講述1870年代美國唐人街的幫派之爭，以及當時的政治風波與種族歧視問題。劇集推出後獲受好評，除了題材在北美近期罕見外，另一個讓它備受矚目的理由就是因為《戰士》故事源於李小龍遺留下來的八頁手稿。

《Warrior》宣傳海報之一。圖片來源：網上圖片

根據荷里活一直的流傳，李小龍曾於1971年向華納兄弟娛樂公司提出了一個名叫《Warrior》的電視劇劇本，講述一位中國武術家如何在舊西部生活，並由自己擔任主角。不過，輾轉之下，後來這個劇本變成了1972年的電視劇《功夫》(Kung Fu)，主角為由David Carradine擔當，造成後來李小龍劇本被盜用的說法。

雖然《功夫》的編劇Ed Spielman表示自己一直都是《功夫》的原作者，李小龍只是參與了選角的過程，但兩個劇本的概念確實相似。另外有指之後李小龍打算將劇本賣給另一間公司，但後來因為李小龍想集中發展電影事業而暫時擱置，而由於李小龍在1973 年突然離世，讓這個《Warrior》劇本的真貌從此成為一個謎。

《功夫》DVD封面。圖片來源：https://bit.ly/2UGGKu8

失而復得的手稿

不過在2000年，李小龍的女兒李香凝接任李小龍基金會(Bruce Lee Foundation)總裁一職後，她在整理父親的遺物時找到了一些草稿和筆記，包括《Warrior》原始劇本大綱的八頁手稿。當時李香凝沒有立即決定該如何處理手稿，直到有一次與《狂野時速 5》的製片人Justin Lin說起，才讓事情有了重大的轉變。本身是李小龍和《功夫》劇集迷的Justin Lin對劇本大感興趣，並認爲可以用李小龍原本的概念和哲學，把故事拍成電視劇。

之後李香凝就與Cinemax合作，由李香凝和Justin Lin擔任監製，並由同為李小龍迷的Jonathan Tropper當編劇，開始製作新版本的《Warrior》（《戰士》），並於2019年4月開始播放。

根據李小龍的所寫大綱，Jonathan Tropper為劇集加入更現代的描寫方式，但卻沒有放棄原稿中的核心題目：一個有關19世紀華人移民到美國三藩市的故事。

劇中的唐人街。圖片來源：https://bit.ly/36NW39Z

舊金山的生存故事

《Warrior》故事背景設定在1870的舊金山（三藩市）唐人街。當時正值美國南北戰爭之後，美國本身的局勢也是一片混亂，而大量來自中國的廉價勞工湧入當地，使種族歧視以及各人自身利益上的矛盾愈來愈嚴重。

身手了得的主角Ah Sahm爲了尋找失蹤的妹妹而從佛山遠渡到舊金山，卻誤打誤撞下成爲了唐人街其中一個黑幫堂口的打手，並捲入了幫派之間的毒品鬥爭。但讓Ah Sahm更加氣憤的是，他發現華人在舊金山毫無地位，除了黑幫之間的内鬥外，還受盡警察、政客和當地愛爾蘭人的擠壓和逼迫。

《Warrior》描述圍繞唐人街各個社群的生活。除了唐人街的底下階層生活和社團鬥爭外，也有愛爾蘭人工人領導爲了維護自己勞工的權益，而發動排擠中國人的運動，亦有利用雙方矛盾而希望從中獲利的政客，以及夾在政治和黑幫之間的唐人街特警隊。

向李小龍致敬的武打場面

劇中也有不少的武打場面，而在《Warrior》演出的演員都有一定的武術根底。飾演主角Ah Sahm的Andrew Koji學習武術，也為了演好Ah Sahm一角而特別苦練。至於飾演另一位主要角色Li Yong的印尼動作影星Joe Taslim亦曾是印尼柔道國家隊運動員。

另外，《Warrior》除了有不少港式功夫打鬥的動作設計外，劇中也有不少向李小龍致敬的動作場面，重現李小龍的經典招牌動作。

在第二季中，更有前UFC冠軍Michael Bisping的參與。對於能夠參與演出，Michael Bisping就曾表示非常榮幸。

並非人人都能接受的口味

《Warrior》屬於兒童不宜的成人節目級別，劇中有大量的英文和廣東話粗口，也有不少的裸露鏡頭，而黑幫仇殺場面中也有不少的血腥場面。對此，李香凝就曾解釋這個安排是因為如果是父親親自拍攝的話，以他不拘小節的性格，一定不會避開這些鏡頭讓故事更為真實。

雖然《Warrior》在美國播出後大獲好評，但懂得廣東話的觀眾可能會看不慣。除了很多不懂廣東話的演員勉強說出機械式的廣東話外，也因為故事自創了不少的唐人街術語，觀眾在觀看期間很自然會感到一點違和感，甚至會成為笑點，破壞了故事中認真的氣氛。

現時《Warrior》已經進入第二季的尾聲，評價依然非常高，不少影迷都在期待第三季的出現。但是由於Cinemax在年初時宣布改組，並停止製作自己的節目，假如沒有其他公司接手的話，《Warrior》大概在第二季就會完結。

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