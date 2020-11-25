須藤元氣創「格鬥技振興議員聯盟」　 RIZIN修斗各大團體鼎力支持

前日本格鬥家及日本參議員須藤元氣早前爲了協助日本格鬥界走出疫情，積極聯合不同政黨中熱愛格鬥技的議員籌組「格鬥技振興議員聯盟」。經過兩個多月的努力，由不同政黨人士組成的「格鬥技振興議員聯盟」正式成立，而成立大會當日，日本格鬥業界多個知名團體如RIZIN、修斗、新日本職業摔角等也派出代表出席以示支持。

須藤元氣。圖片來源：https://bit.ly/3fuHIU5

已經籌備了一段時間的「格鬥技振興議員聯盟」在11月19日舉辦了成立大會，並任命了前職業摔角手及前文部科學大臣馳浩（自民黨）擔任主席。其他參與成員還包括柔道黑帶二段的前日本首相野田佳彦（憲政民主黨）、前京都大學相撲部隊員及前國土交通大臣大田彰宏，及前流行組合SPEED成員的今井繪理子（自民黨）等。

在大會後，將會擔任「格鬥技振興議員聯盟」秘書長的須藤元氣在Twitter上貼文表示感謝各方對「格鬥技振興議員聯盟」地支持。

我們正式建立了跨黨派的「格鬥技振興議員聯盟」。在新冠病毒疫情日益嚴重下，我們將繼續努力去維護業界的發展，並同時保障運動員選手和觀眾的安全。對於幫忙召集，以及出席成立大會的各個格鬥團體、各方人士和各省廳，我在此由衷感謝大家！ 須藤元氣

多才多藝的須藤元氣

曾於Pancrase、K-1和UFC等著名賽事出賽，須藤元氣以變化多端的打法及以有趣的方法進場見稱。但除了格鬥技術了得外，他也是作家、演員、歌手、作曲家和政治家。

在格鬥界從格鬥界退役後，曾經參演過多部影視作品，並在2009年創辦了音樂舞蹈團體WORLD ORDER。2019年6月時宣布退出WORLD ORDER轉戰政壇，代表在野的立憲民主黨出戰「第25屆日本參議院議員通常選舉」﹐並成功當選成為國會議員。不過由於政見分歧，須藤元氣在今年9月正式離開立憲民主黨，以無黨派人士身份繼續覆行自己身為政治家的任務。

成立格鬥技振興議員聯盟

格鬥家出身的須藤元氣即使投身政界，依然對格鬥界非常關心。有見包括綜合格鬥和職業摔角在內的格鬥業界受到新冠疫情的打擊，須藤元氣就聯合來自不同黨派，但都曾在格鬥界打滾的議員一同組成「格鬥技振興議員聯盟」，希望以此聯合大家並合力走出困境。

在10月時，須藤元氣為籌備「格鬥技振興議員聯盟」而四出尋找聯盟成員，最後由曾是職業摔角手及前文部科學大臣的自民黨衆議院議員馳浩擔任主席，而自己則出任聯盟的事務局長（秘書長）。

早前與馳浩先生就「格鬥技振興議員聯盟」進行磋商，他表示願意擔任主席。我希望藉此加深各黨派中熱愛格鬥技的議員之間的相互交流，並為武道、綜合格鬥和職業摔角的健康發展和普及化出力。 我也將以秘書長的身份盡我所能！Osu！ 須藤元氣

各方人士的支持

「格鬥技振興議員聯盟」成員除了前日本首相野田佳彦、前國土交通大臣大田彰宏，及前流行組合SPEED成員今井繪理子等知名人士外，日本格鬥業界多個知名團體也派出代表出席聯盟的成立大會以示支持。

成立大會當日出席的人士包括RIZIN的行政總裁榊原信行、ONE Championship Japan總裁秦英之、日本修斗協會副會長坂本一弘、新日本職業摔角總裁的大張高己、全日本職業摔角總裁福田剛紀、東京女子職業摔角代表甲田哲也及Stardom女子職業摔角總裁原田克彦等，可謂空前盛況。

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