菅原美優｜美女美容師是魔裟斗高徒　K-1最可愛拳手挑戰拳后寶座

之前跟大家介紹過「模特兒格鬥家」璃奈，今次則為大家介紹一位身兼美容美髮師的美女拳手——菅原美優。她不單身兼「二刀流」，更是日本踢拳賽事K-1力棒的女拳手，被譽為「K-1最可愛選手」。

菅原美優年僅20歲，出身於東京都板橋區。高中畢業後，她就讀於美容技術專門學校，現在是一名專業美容美髮師。同時菅原美優亦是日本著名踢拳品牌「K-1」旗下的職業選手，被譽為「K-1最可愛選手」，目前戰績為5戰4勝。

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美優以其甜美笑容形象見稱，活躍於社交媒體，不時分享個人生活照片及拍一些有趣的影片，吸引大量粉絲關注。

▍K-1最可愛選手 魔裟斗小師妹

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她的父親是一名空手道習者，在耳濡目染下從小便開始練習空手道。她當時所屬的「健武館」是一所「新空手道」道場，曾培養出很多不少冠軍選手，具有相當實力。在小學的時候，教練不時要她跟比自己大的男生對打，因此令小美優吃下不少苦頭，令其一度放棄空手道而轉投田徑及籃球學會。

及至高中時候，美優重新回到空手道訓練中。也許因為對手不再是男生的關係，美優不再像以前般那麼害怕疼痛，並漸漸在比賽中不斷取勝，令她找到空手道的樂趣。經過不斷練習後，美優在高中二年級開始參加了K-1的業餘比賽，更曾連續3年奪得冠軍：K-1全日本業餘錦標賽45公斤、50公斤兩個級別的B級女子冠軍。

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美優本來還沒有成為職業選手的想法，但當她高三那年完成連續稱冠的目標後，K-1卻邀請美優加入強者如雲的K-1 Silver Wolf Gym受訓。Silver Wolf Gym 不單是前K-1世界冠軍魔裟斗的所屬拳館，更培養出多位職業拳手，如Krush女子冠軍KANA、Krush冠軍金子晃大等。就連其他著名拳手，如村越優汰、皇治、城戸康裕等都不時前來進行訓練。

在經歷跟職業選手一同訓練後，美優漸漸產生職業拳手的念頭。同時，由於美優不只擁有甜美外表及出眾的外形，就連武尊、久保優太、皇治等明星選手都對其實力極為欣賞，K-1官方便把握機會將她打造成新一代明星選手，稱之為「最可愛的美女學生」。

美優現時以同館教練KANA為目標，希望能夠承接KANA的Krush拳后腰帶。

菅原美優將於在11月27日跟「最強女子高中生」髙橋萌MOE進行Krush女王決定戰，爭奪Krush女子45公斤級別冠軍寶座。

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