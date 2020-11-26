李小龍80周年誕｜既是導師更是好友　深受李小龍影響的荷里活影星

在掀起李小龍功夫熱潮前，李小龍就已經受到不少的著名荷里活影星欣賞，並獲邀擔任他們的武術導師。當時與李小龍一起訓練的名人都對他的技巧和氣質有高度評價，更有部份學生把之後在職業生涯上的成就歸功於李小龍。

李小龍在《龍爭虎鬥》的經典一幕。圖片來源：https://bit.ly/2JddQiQ

儘管李小龍在當時還是荷里活的新人，但李小龍的搏擊風格和哲學吸引了不同的人士跟隨他學習，好像女星Sharon Tate和身為導演的丈夫Roman Polanski、著名的演員James Garner等，不過在李小龍衆多的明星學生之中，大概不得不提以下六位。

占士高賓（James Coburn）

占士高賓。圖片來源：Wikipedia

曾主演過《七俠蕩寇誌》（The Magnificent Seven）、《大逃亡》（Great Escape）和《決戰中途島》（Midway）等著名電影的占士高賓是當時荷里活公認的「硬漢」之一，經常與「獨行俠」奇連伊士活（Clint Eastwood）和「斬柴佬」查理士布朗臣（Charles Bronson）等相提並論。

據說於1966年，在占士高賓主演的電影《特務飛龍》（Our Man Flint）上映後不久，他在一場聚會中結識到李小龍，兩人很快就為動作設計交換意見。經過一輪交談後，高賓邀請李小龍向他示範著名的「寸勁」。結果高賓被打得向後跌，並因此對李小龍另眼相看。高賓之後開始跟隨李小龍學習，兩人更成為要好的朋友。

占士高賓與李小龍。圖片來源：https://bit.ly/39jYWm6

占士高賓對武術哲學有濃厚的興趣，李小龍就曾表示高賓是他明星學生中學習得最好的兩位之一，對武術中的「哲學」有很好的理解。

在1973年李小龍的葬禮上，占士高賓就是其中一位的抬棺者。

史提夫麥昆（Steve McQueen）

史提夫麥昆。圖片來源：https://bit.ly/3qecMwi

被視為60和70年代的荷里活巨星，史提夫麥昆曾主演《渾身是膽》（ Bullitt）、《大逃亡》（Great Escape）、《亡命大煞星》（The Getaway）和沖天大火災（The Towering Inferno）等著名電影。跟占士高賓一樣，他同樣是李小龍的學生兼好友。兩人在李小龍拍攝《青鋒俠》（The Green Hornet）時期認識，在《青鋒俠》完結後麥昆就開始接受李小龍的指導。

當時的麥昆已經是荷里活的大明星，在接受李小龍指導的同時，他也為李小龍在演戲方面作出建議。在不同的訪問中，李小龍都曾談到他對史提夫麥昆的印象，認為麥昆非常「強韌」，並且說他「從來沒有放棄這個想法」。李小龍將麥昆與高賓一起評為他名星學生中最出色的兩位，並認為麥昆是眾多名星學生中格鬥能力最好的一位。

跟占士高賓一樣，史提夫麥昆也是李小龍的葬禮上的其中一位抬棺者。

渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）

80年代NBA著名球星渣巴。圖片來源：Getty Images

有「長人」和「天勾」之稱的渣巴雖然是70和80年代的NBA超級球星見稱，但7尺2吋高的他也曾於不同的電影和電視劇中出場。他最知名的角色無疑是《死亡遊戲》中飾演李小龍的對手。

《死亡遊戲》劇照。圖片來源：https://bit.ly/2UMgfUj

談論他與李小龍的關係時，渣巴就把李小龍稱呼為他的老師，但同時亦是他的朋友。渣巴表示他與李小龍於自己還在UCLA洛杉磯加州大學就讀時就已經認識，當時李小龍教導了他有關「武術的紀律和靈性」（the discipline and spirituality of martial arts）。 根據渣巴的說法，李小龍的搏擊訓練幫助了他在NBA比賽中避免受傷，並能充份發揮自己的競爭力。

史泰靈薛立芬（Stirling Silliphant）

史泰靈薛立芬是美國著名的編劇和監製，也是李小龍的好友及學生。李小龍曾在薛立芬監製的偵探電影《醜聞喋血》（Marlowe）和電視劇《盲人追凶》（Longstreet）中出場，並由薛立芬推薦擔任武術指導的工作。

李小龍和薛立芬曾一起合作編寫哲學武術電影《無聲簫》（The Silent Flute）的劇本，由李小龍和占士高賓主演，但後來因為華納兄弟的內部問題而讓電影擱置。《無聲簫》之後要到李小龍過世後，才在1978年由大衛卡列甸（David Carradine）主演，並以《Circle of Iron》之名上映。（香港上映時中文名依舊是《無聲簫》，台灣則改稱為《無聲笛》）

《Circle of Iron》海報。圖片來源：https://amzn.to/2V789pw

羅禮士 （Chuck Norris）

李小龍和羅禮士在《猛龍過江》中的經典一戰。圖片來源：https://bit.ly/2V7A9ZU

李小龍和羅禮士在1972年《猛龍過江》中的一戰可以說是武打電影中最經典的其中一幕。不過雖然一般說法都指羅禮士是李小龍的學生，他們的關係其實更像是練習夥伴。

羅禮士和李小龍在1968年的一場空手道比賽中認識，當時羅禮士是大會冠軍，而李小龍則是表演嘉賓。之後兩人成為好友，羅禮士就經常到李小龍的家中一起訓練，但後來因為李小龍回香港發展而未能繼續。不過李小龍對於羅禮士這位好友也是非常推崇，在籌備拍攝《猛龍過江》的時候，李小龍很快就想到要羅禮士擔任他在戲中的最後對手。

《猛龍過江》之後，羅禮士的星途蒸蒸日上，去到80年代，他已經是美國首屈一指的動作影星。

《Invade U.S.A.》電影海報。圖片來源：https://bit.ly/3fJmCBl

佐治拉辛比 （George Lazenby）

佐治拉辛比。圖片來源：https://bit.ly/2JgFhYW

在眾多明星學生中，佐治拉辛比是比較特別的一位。曾在1969年的《鐵金剛勇破雪山堡》(On Her Majesty's Secret Service) 飾演主角占士邦的拉辛比在這齣電影後一度陷入低潮。

在1973年7月，佐治拉辛比應李小龍的邀請到香港會面，李小龍二話不說就開了一個很好的價錢邀請他合作演出《死亡遊戲》，並相約在三日後再談細節。可惜，李小龍在約定當日突然離世，兩人未能再次見面。

不過之後嘉禾還是依計劃與拉辛比合作，拍攝了《鐵金剛大破紫陽觀》、《直搗黃龍》和《鱷潭群英會》三齣電影。之後拉辛比走出低潮，在70年代後期轉到荷里活發展，在不少的影視作品中演出。

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