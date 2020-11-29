泰臣戰Roy Jones Jr. 和局收場　精彩比賽盡顯打擊威力

泰臣與Roy Jones Jr. 一戰最終以和局告終，但網上聲音卻不是如此。另一方面，以表演賽的角度來說，這場比賽的水準相當不錯。

兩位拳壇傳奇的精彩交鋒。圖片來源：Getty Images

泰臣 vs Roy Jones Jr.

這場據說是破PPV紀錄的表演賽細節一改再改，除了日期，當中的規則也由「沒有計分」、「沒有拳證」及「不能KO」改為「有拳證」及「據說可以KO」。但相信大家也不想看到這兩位50歲以上的老拳手有什麼事吧？話雖如此，這兩位KO能手重踏賽場，仍是令人期待。

泰臣狀態甚好。圖片來源：Getty Images

Roy Jones Jr. 進場。圖片來源：Getty Images

結果，這是一場相當不錯的8回合表演賽。泰臣展示了他的招牌打擊力，而Roy Jones Jr.則盡了最大的努力，以快速的反擊和步法應對。雖然沒有記錄在案的官方評分，但WBC還是找了三位名人裁判 Christy Martin、Chad Dawson 和 Vinny Pazienza，為賽事負責非官方評分。

泰臣從比賽開始就在追着Roy Jones Jr.猛攻，而那些招牌身體打擊仍是威力十足。為了回應泰臣的重拳，Roy Jones Jr. 多以步法移動，並以刺擊還擊，並且利用纏鬥阻止泰臣繼續進攻。從這就能看到Roy Jones Jr.有認真練過如何應對泰臣的猛攻打法。

在第三和第四回合，泰臣更積極向前進攻擊，而且攻擊力也明顯加強，其中一些身體打擊也把Roy Jones Jr.迫在角落。最後一回合時的最後時間，泰臣的狀況明顯比他的對手好，Roy Jones Jr. 只能多以纏鬥防止泰臣出拳。

整場比賽泰臣都以其打擊威力控制比賽，有一些攻擊更十分「入肉」，例如一些在角落時用的身體打擊，令人擔心Roy Jones Jr.能否支持住。如果按正常比賽計分，泰臣一定能勝出比賽，但因為是表演賽，和氣生財下宣布二人最後平手收場。

兩人都各得一條腰帶留為紀念。圖片來源：Getty Images

而網上計分平台則顯示，網友認為泰臣贏下了每一個回合：

泰臣對於和局還是很滿意，但Roy Jones Jr. 則不太接受：

不行啦，我從未為和局感到滿意。這傢伙真是很強大。那些身體打擊做成了傷害。 Roy Jones Jr.

泰臣則指這並非最後一次打表演賽，希望自己保持活躍：

很高興我完成了這次比賽，我還會繼續。絕對會！ 泰臣

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