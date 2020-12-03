唐家霸王槍｜周星馳唐伯虎點秋香的槍法　傳說跟西楚霸王有關？

周星馳早前在庭外一番妙問妙答，不禁令人回想起《唐伯虎點秋香》中決戰「對王之王對穿祥」一幕，還有唐伯虎以一手「唐家霸王槍」擊敗奪命書生。話說「唐家霸王槍」是否真有其技嗎？又是從何而來呢？

首先，中國武術博大精深，小編不敢說盡真的沒有一門傳至唐姓的「霸王槍」，但起碼在主流武術暫未聽過有此槍或槍法。周星馳的作品糅集了眾多武術文化和武俠文化元素，甚至在《唐》片中最後出現了動漫《龍珠》的龜波氣功。

而在《唐》片中，曾提及兵器排行榜，當中有源出自古龍的《小李飛刀》和編劇杜撰的《小李飛刀》媽媽（電視版多數剪了），其實這節已透露劇中兵器靈感來源，而「唐家霸王槍」應該是來自古龍小說《霸王槍》。

▍古龍小說霸王槍

《霸王槍》是武俠小說名家古龍小說作品，為他經典系列《七種武器》（1972-1974）中之五，它們分別為《長生劍》、《孔雀翎》、《碧玉刀》、《多情環》、《霸王槍》、《離別鉤》和《七殺手》(古龍曾更動部分入選作品)，而當中部分曾刊於《武俠世界》和《武俠春秋》，但並無交代任何兵器排名，而這七部作品亦只有部分互相有連結。《七種武器》的故事均涉及秘密會社青龍會，每篇各有一個主題，強調以人的意志和感情等武力戰勝強大對手。

而七種武器都各有含義。當中「霸王槍」是勇氣，指「一個人只要有勇氣去冒險，天下就絕沒有不能解決的事。」（書末語）

而在《霸王槍》中，霸王槍乃江湖上獨一無二的悍槍。青龍會設計害了此槍主人王萬武，嫁禍百里長青。王萬武女兒王盛蘭憑家傳霸王槍，遊歷江胡遍尋用槍高手，以找到殺父仇人。後來遇得丁喜等人，一同結伴對付仇人。

▍霸王槍相傳項羽兵器

其實，其他以霸王槍命名的武術，在小說中著名的有「楊家霸王槍」和項羽「霸王槍」。

「楊家霸王槍」是金庸作品《射雕英雄傳》中出現，相傳為北宋楊家將之祖楊業所創，而傳至楊康之父楊鐵心。後來因楊鐵心在小說中與全真教邱處機有過從，因而在遊戲版本成為了全真教絕學。

至於項羽霸王槍，有些網上文章杜撰是項羽兵器，其實這誤會源自上世紀《西漢演義》等作品中，項羽的兵器為火尖槍，而被後人訛以為霸王槍。而在內地著名動畫《秦時明月》中，便賦以項羽兵器為「破陣霸王槍」。

然而揆諸歷史文獻，司馬遷《史記》曾交代過項羽少年時學書和學劍都未成，但項羽卻力大過人「長八尺餘，力能扛鼎」，而〈項羽本紀〉中有載「項王大怒，乃自披甲持戟挑戰。」秦漢之際，槍雖然已發明，但長兵器只流行戟和矛(有說槍為矛簡化版，有機會再談)，後者矛一直是軍隊主流，到唐代才為槍所取代。所以西楚霸王項羽就算有擅用長兵器，都應該為「戟」而不是「槍」。

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