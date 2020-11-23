奇門兵器．判官筆｜史實中的「銀鉤鐵畫」　用法卻非「光明磊落」

在武俠小說中，武林高手往往可以用判官筆打人穴道，甚至能以之抗衡各種大型兵刃。《倚天屠龍記》裡的武當五俠張翠山，便是以判官筆行走江湖，贏得了「銀鉤鐵畫」的美譽。究竟現實中的判官兵，是否都有如此的威力？又有什麼門派依然在傳承判官筆？

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暗器判官筆

判官筆，又名狀元筆，是一種貌似毛筆的短小兵械，設計與「峨嵋刺」相似。由於判官筆多用於近身突襲，較少時間與人直接對疊，故亦會歸類成暗器的一種。

判官筆筆身粗圓但筆頭尖細，部分樣式甚至會兩端帶尖，前後俱能刺擊敵人。判官筆的筆身長度一般都介乎20至30厘米，多以硬木和金屬制成。受峨嵋刺影響，近代的單尖判官筆會在末部位置附上一個圓環，雙尖款式則會在中間。對敵之時，用家可以將手指套入圓環之中旋轉，攻擊敵人。

善於突襲 不作主攻

在不同的文藝作品中，都能見到遊俠或者江湖奇人手持判官筆與人對敵。但現實是，短小的判官筆根本不適合用來對付槍、棒，以至刀、劍等常用兵器。而在瞬息萬變的搏鬥當中，亦難以筆尖準確地擊中敵人手臂、身體的穴道。故此，判官筆在戰場上的作用其實非常有限，至少未有研究證明它曾被廣泛應用於軍旅競技之中。

恰恰相反，判官筆的真正長處，是它輕巧便利，能夠隨時藏匿在衣袖、褲腳等暗處。待距離拉近了後，便可以對敵人施以突襲，用筆尖攻擊眼、頸等脆弱位置。因此判官筆的技法，基本上都是以穿、點、挑、戳等近身的發勁為主，套路的幅度亦較一般兵器演練為小，惟獨在某套路中間會有幾下翻滾、跳躍的動作。若果不純粹是為了美感的話，那可能是突擊以後的迴避姿勢。



在現存的武術流派中，以八卦掌傳人使用得判官筆較多。大底判官筆的設計，有利於施展八卦掌的轉掌功夫，原理與緊貼掌型的「子午鴛鴦鉞」類似：

不在十八般武藝之列

另一個會用上判官筆的流派，是在香港享負盛名的大聖劈掛門。大聖劈掛創自「五虎下江南」中的耿德海，他的足跡曾遍佈大江南北，故此大聖劈掛門裡有很多不同種類的奇門兵器，其中便包括了一套六合判官筆。

萬榮佳師傅指出，判官筆並不在「十八般武藝」之列，而是一種獨特的奇門兵器。今人經常把「十八般武藝」中的「撾」，當成判官筆的大類，主要是因為撾同樣貌似毛筆，有時亦會被寫成筆撾。但其實撾的長度一般都近乎大槍，即便是短撾，末端部分亦呈爪狀居多。按照明代茅元儀所著的《武備志》，撾用「用淨鐵打造，若鷹爪樣，五指攢中，釘活，穿長繩系之」，跟判官筆的樣式和用途大相徑庭，兩者該無直接關係。