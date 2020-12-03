以小勝大｜俄MMA女86秒撃倒240公斤胖男　細數史上經典的怪奇秀

近日，網上熱傳一段超「扯」的MMA比賽片段，片中一名紅髮女生跟一名超胖男生進行比賽，最後比賽結果出乎意料（算是吧）。事實上，歷來早有不少賽事以「巨大體型差異」為噱頭，且讓小編跟大家回顧一下MMA史上的「怪奇秀」（Freak Show）。

▍俄羅斯MMA比賽︰62公斤俄女對上240公斤胖男

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這場MMA賽事由名為「Наше Дело」（英譯︰Our Business）的品牌舉行。當晚共有六場MMA比賽，當中五場都是正常的MMA比賽。然而在頭條主賽中，卻出現了一場誇性別的怪奇對決︰由62公斤（136.4磅）的女拳手Darina Mazdyuk 對陣240公斤（528磅）的網紅男拳手Grigory Chistyakov。

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28歲的Darina Mazdyuk 是一名MMA職業拳手，Shardog資料顯示她的職業比賽記錄為4勝1敗，主要在俄羅斯MMA賽事「Fight For Hype」的155磅量級作賽。

而Grigory Chistyakov則是一名網紅，經營著YouTube頻道「Полное TV」，不時分享個人生活點滴及拍一些有趣的影片，擁有近12萬名用戶追蹤。Chistyakov 身高181厘米，卻重240公斤，完完全全是過分肥胖的體型。

今次並不是Chistyakov首次參加搏擊比賽，早在5月便跟另一名Youtuber「Олега Монгола」進行拳擊較量。之後，他又參加過名為「Punch Club」、「КУЛАК」的裸拳比賽。話雖如此，從Chistyakov的動作可見，他應該從未接觸過搏擊訓練，是完完全全的「門外漢」。

比賽初段，Chistyakov不斷利用體型優勢壓迫Mazdyuk，試圖縮短距離令其打擊無效化。儘管Mazdyuk使出渾身解數，不斷以拳腳擊向Chistyakov，對方卻仍不斷趨前推掌。Chistyakov一度推擊得手，把Mazdyuk完全壓在籠邊，使240公斤的體重完全加在Mazdyuk身上。不過因為久久未有跟進行動，裁判作出分開指示，讓比賽回到籠中央進行。

事情發生了。她打得很好，我摔倒了。雖然她個子小......。她趴在我的背上，但她沒有摔倒，我不知道該怎麼辦。 240公斤的網紅Chistyakov

Mazdyuk 把握機會，一邊保距離，一邊瞄準對方頭部打擊。在比賽到了1分10秒左右，Mazdyuk 連續勾拳得手，Chistyakov 面部吃拳抱頭跌在地上，Mazdyuk 馬上追擊，取得背位，施展一波地面打擊。最後Chistyakov 不知是否身體太重，無法翻過身來防守，只能拍蓆投降。

一場體重相差178公斤的跨性別對決，由體重輕的一方以僅僅86秒取得終結勝。

賽後，Chistyakov最近在醫院做了一段時間的手術，並解釋說是一個朋友的死亡促使他改善他的健康狀況。

我正在開始訓練，我會努力過一種更健康的生活方式。我要告訴你，今天有一個人死了——我的朋友，一個頻道主。他的體重是（420磅）。請主，所有的人，照顧好自己。 240公斤的網紅Chistyakov

這場比賽的影片在社交媒體上瘋傳，引來極大的迴響，毀譽參半。

前UFC拳手Julie Kedzie祝賀Mazdyuk勝利，並稱讚她勇敢︰「打好最後一場比賽需要一定的勇氣，我真誠地希望它能被輸送到職業生涯中，讓她的勇敢得到普遍的讚揚。」

但並不是每個人都對這種場面留下了深刻的印象，UFC裁判Marc Goddard 則稱這是一場「令人作嘔」的折磨。

▍MMA史上的Freak Show對決

事實上，歷來早有不少賽事以「巨大體型差異」為噱頭，且讓小編跟大家回顧一下MMA史上的「怪奇秀」（Freak Show）。

Freak Show確是能令人留下深刻印象，而最喜歡搞這類Freak Show的大概就是日本了。雖然未算很喜歡，但過去我對類近Freak Show的比賽，接受程度好像比現時更大。

例如須藤元氣對Butterbean。

以及Royce Gracie對曙。

高瀬大樹對Emmanuel Yarborough。

2009年DREAM中的Super Hulk Grand Prix就是個Freak Show淘汰賽。（圖片擷取自︰Wikipedia）

例如，2009年DREAM中的Super Hulk Grand Prix就是個Freak Show淘汰賽。看到以上比賽表，大家或會發現當中的選手也不是完全「獵奇」的，例如Mark Hunt、現時Bellator 雙重冠軍Gegard Mousasi都是「有料之人」，Sokoudjou也有名氣和實力過一段時間。

但要看一場比賽或一系列比賽是否Freak Show，並不應該只看一邊選手：向上看有常常作越級比賽的美濃輪育久、然後是後來變成出場就拿錢走的Bob Sapp、棒球手 José Canseco(無有錯是位當年已經45歲的退役棒球員)、再來又是崔洪萬、在K-1和MMA戰績都很不好的超重量級拳手Jan Nortje。

什麼都不說，就看看棒球員vs搏擊選手崔洪萬的比賽。

大家千萬不要以為Freak Show是上一個年代的玩意，時至今日無論是賽方還是觀眾還是「樂此不疲」。近年最過分的Freak Show比賽莫過於2016年「Rizin 4: Rizin Fighting World Grand Prix 2016: Final Round」的Gabi Garcia 對堀田 祐美子。

Gabi Garcia，又稱Gabrielle Garcia，是當今女子柔術界的著名選手，在柔術比賽中屢獲佳積，更是IBJJF名人堂中一員，近年轉戰Kickboxing及MMA比賽。Garcia那高達187cm，加上重達95kg，因而具有女巨人的稱號。原本在她所在的級別中，就已經很難找到相配的選手了。

可是在Rizin 4中，Garcia的對手竟然是堀田祐美子，一位50歲高167cm重77kg的日籍職業摔角手。在身高上，兩者足足相差20cm；在體重上，兩者足足相差18kg。這場比賽在MMA界中，堪稱為「名副其實」的"Freak Show"。最後，Gabi在第一回合41秒，便輕易以拳擊技術性擊倒了對手。

及至2018年在澳門舉辦的「Masfight」比賽中，便有一場「武僧」一龍對陣崔洪萬的表演賽。

到最後，只能說句「人類的癖好確實超乎想像，難以理解」......

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