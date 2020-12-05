Manny Pacquiao出任菲律賓執政黨主席　或很快就要離開拳壇？

在過去的一段時間，圍繞Manny Pacquiao的新聞除了是何時在出賽或會否出戰Conor McGregor外，就是他是否真的打算退出拳壇去參選菲律賓總統。雖然他曾否認會在下屆總統選舉參選，但Pacquiao在上周獲選為執政黨菲律賓民主人民力量黨（PDP-Laban）的新一任黨主席，讓他會否於2022年參選總統一事再次成爲焦點。

Manny Pacquiao。圖片來源：Getty Images

Pacquiao於12月2日宣誓就任菲律賓民主人民力量黨的黨主席，隨後就發布聲明指自己將會不負眾望。

公正而堅定 – 這會是您可以預期菲律賓民主人民力量黨主席Manny Pacquiao將會帶來的領導。獲得這個難得的機會去領導菲律賓民主人民力量黨是個巨大的榮譽和責任。靠着上帝的恩典，我不會浪費您託付給我的這個平台。 Manny Pacquiao

Manny Pacquiao自2016年開始擔任菲律賓參議員，但由於他忙於訓練和出賽的關係，他在議會的出席率未算高。

是時候離開拳壇？

大概很快就會看到Manny Pacquiao告別拳壇。圖片來源：Getty Images

但既然現在成爲了黨主席，Pacquiao毫無疑問就要投放更多時間去處理黨務，參議員的工作也要更認真去處理，要繼續留在拳壇衛冕冠軍的話大概比較勉強。

另外，菲律賓民主人民力量黨正是現任菲律賓總統Rodrigo Duterte所屬的執政黨，而Duterte就已經多次公開表示希望Pacquiao出戰總統。因此，在Pacquiao成爲新任的黨主席後，他將參選2022菲律賓總統大選的呼聲就變得更高。

對於這個持續不斷的參選傳聞，菲律賓民主人民力量黨的總幹事Ron Munsayac就指現時談論這個問題還是言之尚早。

在Manny Pacquiao的領導下，我們可以預期的是菲律賓民主人民力量黨將會有更多的活動和途徑來幫助我們在基層的農民。現在談論政治和2022年選舉還是為時尚早。我們需要應對的是疫情大流行，和幫助受到連續災難影響的農民。 Ron Munsayac

其實，早在Pacquiao於2016年成爲參議員之前就已經盛傳他有意成爲總統。儘管在他本人到目前爲止都未有實際地宣布任何目標，不少Pacquiao團隊的相關人士也曾表示Pacquiao有計劃在2022年參選。

不過，不論Pacquiao在2022年是否參選總統，他接下來能夠認真練習拳擊的時間大概會大大減少。Manny Pacquiao拳擊推廣公司的主席Sean Gibbons早前也在一個公開場合提到，他也不清楚Pacquiao何時會再步上擂台，因為Pacquiao最近都在集中精神處理菲律賓國内疫情和之前因颱風而遺下的民生問題。

或許真的如教練之一的Freddie Roach之前所説，Pacquiao在2022年前多打兩三場比賽就會從職業拳擊退休。

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