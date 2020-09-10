【拳擊】教練指Manny Pacquiao正積極尋找對手　退休後將競選總統

曾於八個不同級別稱王的世界拳擊冠軍Manny Pacquiao (62勝4敗2和39KO) 自從於2019年7月擊敗了Keith Thurman後就沒有再步上擂台。雖然他努力為重返擂台而積極尋找對手，但在疫情下始終未能成事。除此之外，也經常傳出Manny Pacquiao會參與一些超級賽的傳聞，包括迎戰中量級世界拳擊冠軍Gennady Golovkin和前UFC冠軍羽量級冠軍Conor McGregor，但這些比賽近日全部都被否認。

Manny Pacquiao。圖片來源：Getty Images

自從Manny Pacquiao表示希望提高自己的參賽體重以便贏得更多的世界冠軍後，他會否與Gennady Golovkin在160磅的中量級一戰就成為了拳迷的焦點。可惜在商談了一段時間後，上月Manny Pacquiao就宣布排除了這場比賽的可能，認為自己在147磅的次中量級會有更好的表現，因此未能與Gennady Golovkin一戰。

只要在147磅之內，我都可以接受，但如果超過這個重量，對我來說太勉強。154磅？ 這大概要視乎情況。但是暫時還沒有人提出這個建議。 Manny Pacquiao

Gennady Golovkin。圖片來源：Getty Images

與McGregor的跨界別超級賽

雖然一直有傳聞指Manny Pacquiao很大可能會與Conor McGregor一戰，但Manny Pacquiao的體能教練Justin Fortune就認為Manny Pacquiao能在三回合內解決Conor McGregor，雙方對賽只是在浪費時間。

我們為何要讓那個人利用這個機會賺錢？這場比賽對Pacquiao的傳奇來說不會有任何得著。以下只是我的個人看法。Manny在退役後將會是歷史上最偉大的拳手，因為沒人能做到他在拳擊中所取得的成就。為什麼要為了像McGregor那樣的垃圾去破壞自己的傳奇？

Manny會在三個回合內擊敗Conor McGregor。他能輕易獲勝，不論速度還是力量都完全優勝。McGregor完全不是對手。而且我們現在是在說拳擊賽。我們是拳擊選手。McGregor是綜合格鬥選手。我們不會綜合格鬥技，他亦不懂得拳擊。就是這樣簡單。 Justin Fortune

Conor McGregor。圖片來源：Getty Images

再打兩三場比賽後就去選總統？

同樣有份訓練Manny Pacquiao的傳奇拳擊教練Freddie Roach就表示Pacquiao大概要到2021年才會有比賽可打，而大概多打兩三場後就會退休，踏上競選總統之路。

Manny想多打幾場比賽，然後就會去競選總統。這是有史以來第一位拳手這樣做，這將會成他傳奇人生的另一部份，而我認為他將會有很好的成就。 Freddie Roach

雖然之前也說過暫不打算在2020年選總統，但假如Manny Pacquiao真的要選總統的話，在過往四年中擔任菲律賓參議員的他絕對擁有這個資格。詳情可參考：MannyPacquiao再否認競逐總統 稱疫情下組政黨團結人民

根據Freddie Roach的說法，目前Manny Pacquiao在退休之前的幾位對手很大可能是Mikey Garcia、 Terence Crawford和Errol Spence Jr.這三位，但也認為若果Manny Pacquiao能與Floyd Mayweather Jr.再打一場的話也會是件好事，不過一切要待疫情過後才知道能如何安排。

【資料圖片】

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