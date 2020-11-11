【拳擊】WBC宣布開設新體重級別　以英勇小童Bridger Walker命名

WBC世界拳擊理事會（World Boxing Council）在周二正式宣布會開設一個新的比賽體重級別，並命名為「Bridger量級」（Bridgerweight），以表揚早前在狗隻襲擊中勇救了妹妹的六歲小童Bridger Walker。

小Bridger與他新獲得的WBC榮譽冠軍腰帶。圖片來源：https://twitter.com/WBCBoxing/status/1285548886463938567

美國懷俄明州（Wyoming）的六歲男童Bridger Walker於7月9日時為了保護四歲的妹妹，特意擋在妹妹與一隻德國牧羊犬之間讓妹妹逃走。兩人最後成功逃脫，雖然妹妹絲毫無損，但小Bridger就被咬傷左頰，縫了90多針。

事後外界都讚揚小Bridger的英勇行為，除了不少的名人特別向他問候和致意外，WBC世界拳擊理事會（World Boxing Council）更特別授予小Bridger WBC「榮譽冠軍」（Honorary Champion）的身份，並向他頒發了一條真正的WBC冠軍腰帶。

We are honored to name 6-year-old, Bridger Walker, WBC Honorary Champion, for his brave actions that represent the best values ​​of humanity. Bridger, you're a hero 👏🔰 pic.twitter.com/L2FqL0K4vw — World Boxing Council (@WBCBoxing) July 15, 2020

全新Bridger量級

WBC主席Mauricio Sulaiman在周二正式宣布他們將會為WBC常規賽事開設第十八個體重級別，並將之命名為「Bridger量級」（Bridgerweight）。這個新級別將會加插於巡洋艦級（Cruiserweight）和重量級之間，過磅體重為200到224磅。

WBC主席Mauricio Sulaiman。圖片來源：Getty Images

Mauricio Sulaiman在一個訪問中表示新量級之所以用「Bridger」命名，除了直接意思就是為了擔當200到224磅拳手的「橋梁」外，也是為了表揚小Bridger勇救妹妹的英勇行為。

我們決定建立一個名為Bridger的新量級，因爲它會是大量200至224磅的拳擊手之間一度重要橋樑（Bridge）。這個名稱的靈感來自那位在疫情大流行期間，英勇地拯救了他的四歲妹妹免受野狗襲擊的六歲男孩；沒錯，這個新量級就是受到了Bridger Walker的啟發。 Mauricio Sulaiman

減少參賽體重的距離

其實早在8月的時候，WBC就已經透露正在考慮創建一個新量級。在原本的體重級別中，巡洋艦級是指重量在175到200磅的選手，而重量級就是200磅以上的選手。但以現時的知名重量級冠軍Anthony Joshua爲例，他在過磅時的體重一般都超過240磅，而另一位冠軍Tyson Fury在最近的一次過磅中就重達273磅。

在重量級頂級選手離200磅的下限愈來愈遠的情況下，平時體重在230磅左右的選手要成爲冠軍就有一定的難度。

例如正在挑戰重量級的前巡洋艦級冠軍Oleksandr Usyk，雖然在升級後擊敗了英國拳手Dereck Chisora，但不少業内人士，包括Tyson Fury都認為Oleksandr Usyk因為身形和體重關係，很難與其他身形巨大的選手爭雄，更遑論奪得冠軍。

Oleksandr Usyk。圖片來源：Getty Images

雖然也有拳迷認爲WBC此舉其實也是爲了開多一個量級來賺錢，但今次WBC在200至224磅之間設立一個新量級對一些選手確實有好處，至於成效如何就要拭目而待。

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