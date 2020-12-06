【拳擊】酷似《龍珠》的撒旦先生　日本70年代拳王具志堅用高

因為樣子相像，網上不時會見到《龍珠》中的搞笑角色撒旦先生與日本拳手具志堅用高被互相比較。雖然具志堅用高在90年代後多以藝人身份出席日本的綜藝節目，但他其實是日本70年代非常著名的傳奇拳王。

具志堅用高。圖片來源：https://bit.ly/3mNdPB9

綽號「猛鷹」（Fierce Eagle）的具志堅用高在1974年到1981年間活躍於日本職業拳壇，在1976年成為WBA輕蠅量級冠軍，並於之後的四年成功衛冕13次，創下當時的WBA輕蠅量級冠軍衛冕紀錄。

「百年一見的天才」

擅長不斷壓迫對手再以KO獲勝，具志堅用高雖然是以右手寫字，但卻是天生的左撇子，所以拳擊比賽時也是自然地用回反架（右手和右腳在前）應戰。

在高中其間成為日本學界全國冠軍，畢業後加盟協榮拳館，在1974年以19歲之齡於職業拳擊賽中出道。之後具志堅用高過關斬將，很快就在1976年以8戰8勝5KO的成績獲得挑戰世界冠軍的資格。在挑戰前夕，協榮拳館的會長就以「百年一見的天才」之名為具志堅用高進行宣傳。

當時年僅21歲的具志堅用高也不負眾望，在第7回KO擊倒了當時的世界拳王Juan Antonio Guzmán，成為新一任的WBA輕蠅量級世界拳王。

具志堅用高在之後的四年間成功衛冕13次，直到1981年才在職業生涯中首次落敗，負於Pedro Flores手中。賽後原本很快就有了復仇戰的計劃，但具志堅用高卻被診斷出視網膜脫落，而要住院一個月。之後具志堅用高認為自己將不能回到自己的巔峰狀態，於是決定在職業生涯戰績為23勝1敗下宣布退役。

培訓新一代拳手

退役後，具志堅用高開設了自己的拳館，專注於培訓新一代拳手，當中包括了前日本超級蠅級冠軍名護明彥和前OPBF東太平洋輕蠅級冠軍嘉陽宗嗣等。近年的學生就有前WBC蠅量級冠軍比嘉大吾。

具志堅用高於2015年入選國際拳擊名人堂，而家鄉沖繩縣石垣市更設有具志堅用高記念館以及具志堅用高雕像。

具志堅用高本人與具志堅用高雕像。圖片來源：https://bit.ly/2JQRwvK

除此之外，具志堅用高也是日本綜藝節目的常客，時至今日依然為人熟悉。

2019年7月的『戦え！スポーツ内閣』。圖片來源：https://bit.ly/3gezcZH

今年年中也曾接受那須川天心的邀請，在YouTube頻道上指點天心的拳擊技巧：

撒旦先生的原型？

撒旦先生。圖片來源：https://bit.ly/36MsVkR

因為具志堅用高經典的爆炸頭和鬍鬚與《龍珠》的撒旦先生極度相似，所以經常被推斷為撒旦先生的靈感原型，雖然官方從來沒有對此確認或否認。

其實爆炸頭和大鬍鬚在70年代的拳壇也並非罕見的配搭，據具志堅用高自己所說，他是為了壯大自己的氣勢而模仿當時的中南美拳手。確實，翻看當年具志堅用高的比賽片段，也有不少對手同樣電了一個爆炸頭和留了一把鬍鬚。

另外，雖然撒旦先生的樣子有點偏離《龍珠》的角色設計，但他跟作者鳥山明另一經典舊作《 IQ博士》的角色倒是相像，非常符合搞笑角色的需要。

《 IQ博士》。圖片來源：https://bit.ly/2JEwErT

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